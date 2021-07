CORONA Nur wenige FC-Wil-Spieler sind geimpft: Jetzt ruft der Vereinsarzt zum Pieks auf Ab kommender Woche dürfen im Schweizer Profifussball nur noch Spieler mit einem Covid-19-Zertifikat eingesetzt werden. Doch beim FC Wil ist die Durchimpfungsrate tief. Im Staff gibt es zudem einen neuen Coronafall. Simon Dudle 30.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Appell, aber kein Zwang: Der FC Wil fordert seine Spieler eindringlich zur Corona-Impfung auf. Bild: Simon Dudle

Es war schon speziell. Während die Zuschauer des Saisonstart-Spiels FC Wil gegen FC Vaduz am vergangenen Sonntag im Bergholz ein Covid-19-Zertifikat vorweisen mussten, um dabei sein zu dürfen, wurde von den Spielern und Staffmitgliedern keine solche Bescheinigung verlangt. Denn im Covid-Schutzkonzept der Swiss Football League ist kein Nachweis vorgesehen, ob die Protagonisten geimpft, getestet oder genesen sind. So konnte es nicht erstaunen, dass gleich zwei Partien der ersten Challenge-League-Runde wegen Coronafällen bei Kriens und Thun hatten verschoben werden müssen.

Um ein Terminchaos zu verhindern und wegen wieder ansteigender Coronazahlen, wurde nun reagiert. In einer ausserordentlichen Sitzung hat das Komitee der Swiss Football League diese Woche das Konzept dahin gehend angepasst, dass alle Spieler, Coaches und Staffmitglieder der Klubs über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen müssen. Dies tritt bereits am nächsten Mittwoch in Kraft. Für die Umsetzung sind die Klubs verantwortlich. Heisst konkret: Entweder sind die Spieler doppelt geimpft, oder sie müssen in den Tagen vor jedem Spiel einen Antigentest machen.

Kurzfristigkeit der Massnahme erntet Kritik

Beim FC Wil gibt es nun einiges zu tun. Geschäftsführer Benjamin Fust sagt: «Wir haben eine Umfrage bei den Spielern gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass die Durchimpfungsrate tief ist.» Wie viele Spieler sich bisher haben impfen lassen, gibt Fust auch auf Nachfrage nicht preis.

Am Donnerstag wandte sich nun Vereinsarzt Pierre Hofer an die Mannschaft. Und zwar mit einem dringlichen Appell, sich impfen zu lassen. Einen Impfzwang kann und will der Verein nicht aussprechen. Aber er will einen gemeinsamen Termin für alle impfwilligen Spieler organisieren. Benjamin Fust sagt:

«Für mich macht dieses Zertifikat absolut Sinn, da wir in einer Branche tätig sind, die in der Öffentlichkeit steht und somit Verantwortung übernehmen muss.»

Benjamin Fust, Geschäftsführer FC Wil Bild: Michel Canonica

Keine Freude hat der FC-Wil-Geschäftsführer an der Kurzfristigkeit der Massnahme. Fust sagt: «In der Sommerpause hätte man Zeit gehabt, um dies aufzugleisen. Nun entsteht für uns ein grosser Aufwand für die Testungen. Eigentlich müsste die Liga für diese Kosten aufkommen.»

Und Tests sind in nächster Zeit einige nötig. Denn die noch nicht geimpften Spieler brauchen beide Stiche, bis das Zertifikat ausgestellt wird. Zwischen den beiden Impfterminen liegen mehrere Wochen – und Meisterschaftsspiele. So wird nächste Woche am Tag vor dem Wiler Heimauftritt gegen Yverdon Fachpersonal im Bergholz zugegen sein, um die Tests durchzuführen. Zudem will geplant sein, wann die Impfungen vonstattengehen. An den Tagen vor dem Spiel wäre es ungünstig, da nach dem Stich Krankheitssymptome auftreten können.

Bis anhin hatte es auf dem Bergholz keine regelmässigen Tests gegeben. Pflicht war hingegen das Maskentragen im Garderobentrakt. Dank dem Zertifikat entfällt dies ab nächster Woche.

Derby findet trotz Coronazwischenfall statt

Just in dieser Woche gibt es beim FC Wil einen neuen Coronafall. Er betrifft nicht einen Spieler, aber einen Vertreter des Staffs. Wer betroffen ist, wird nicht kommuniziert. Geschäftsführer Benjamin Fust lässt aber verlauten, dass es sich nicht um Trainer Alex Frei handelt.

Trotz diesem Corona-Intermezzo findet das heutige Challenge-League-Derby auswärts gegen den FC Winterthur statt. Alle Wiler Spieler haben sich in den vergangenen Tagen einem Antigentest unterziehen lassen und einen negativen Befund erhalten. Es ist nicht der erste Corona-Zwischenfall im Bergholz. Vor einigen Monaten hatte es in zwei Tranchen jeweils mehrere Spieler getroffen und es war auch zu einer Spielverschiebung gekommen.