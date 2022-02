Ende der Coronamassnahmen So profitieren die Freizeitveranstalter

Fürstenland/Toggenburg Ansturm auf Kino und Hallenbad: Nachholbedarf nach der Lockerung der Coronamassnahmen Die weitgehende Aufhebung der Coronamassnahmen zeigt Wirkung: Die Gäste sind vielerorts zurück. Nach dem ersten Wochenende ziehen die meisten Betreiber von Sport- und Freizeiteinrichtungen in den Regionen Wil und Toggenburg eine hoffnungsvolle Bilanz. Andrea Häusler 21.02.2022, 17.00 Uhr

Das grosse Abräumen nach der Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht für fast alle Veranstaltungen und Einrichtungen am

17. Februar. Symbolbild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Es war fast wieder wie früher», freut sich Felicitas Zehnder. Die Geschäftsführerin der Star-Ciné AG, die das Cinewil am Wiler Bahnhofplatz betreibt, spricht von einem regelrechten Ansturm am ersten Wochenende nach der Lockerung der Massnahmen gegen die Coronapandemie. Weniger die Zertifikats-, denn die Maskentragpflicht habe dazu geführt, dass die Gäste weggeblieben seien, da sie den Mund- und Nasenschutz als Beeinträchtigung des Kinoerlebnisses empfanden. «Gut besetzte Säle, aber auch eine volle Bar – endlich wieder», resümiert Zehnder.

Gleichermassen positiv ist die Wochenendbilanz des Sportparks Bergholz in Wil. Die Aufhebung der Schutzmassnahmen habe man geradezu massiv gespürt, sagt Geschäftsführerin Sabin Rickenbach. Und dies nicht erst am Wochenende. «Ab Donnerstag schellten die Besucherzahlen explosionsartig in die Höhe». Und erstmals seit langer, langer Zeit sei das Hallenbad am Sonntag wieder von über 1000 Badegästen besucht worden.

Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin Sportpark Bergholz AG. Bild: Kirsten Oertle

Weniger frappant als im Bad- und Wellnessbereich sei der Anstieg der Besucherfrequenz in der Eishalle gewesen. Rickenbach begründet dies damit, dass dort lediglich die 2G-, nicht die 2G-plus-Regel gegolten habe.

Für die Katholische Kirchgemeinde Wil lag der Zeitpunkt der Massnahmen-Aufhebung goldrichtig. «Am Sonntag feierten wir Firmung – in einer vollen St.-Nikolaus-Kirche: Ein Bild, das Freude machte», sagt Thomas Feller, Leiter Verwaltung und Dienste der Kirchgemeinde. Vergangenes Jahr habe man dafür noch fünf Feiern gestalten müssen. Für Feller ist die neue Coronasituation ein Lichtblick – gerade auch im Hinblick auf die kirchlichen Hochfeste im Frühjahr.

«Im Nullkommanichts» hat sich nach dem Bundesratsentscheid, die Situation im Fitpoint-Fitnesscenter Stelz in Kirchberg gewandelt. So drückt sich die stellvertretende Clubleiterin, Tanja Schreiber, aus. Viele Ehemalige, die ihre Abonnements im Verlauf der Pandemie gekündigt hatten, seien bereits wieder zurückgekehrt. «Es geht definitiv aufwärts», freut sie sich, räumt aber ein, dass noch immer eine gewisse Verunsicherung herrsche: «Es gibt schon auch Kundinnen und Kunden, die sich vorerst für ein Abo mit kurzer Laufzeit entscheiden.»

Ob sich der Wegfall der Zertifikats- und Maskenpflicht bereits auf die Gästezahlen vom Wochenende niedergeschlagen haben, sei schwer zu beurteilen, sagt Christian Thalmann, Juniorchef des Landgasthofs Rössli in Tufertschwil. «Wir hatten Metzgete und da war das Lokal proppenvoll.» Die Erfahrung aus den vergangenen zwei Jahren zeige aber, dass sich Verschärfungen oder Lockerungen der Schutzvorschriften nicht unmittelbar, sondern mit zeitlicher Verzögerung auswirkten. «Die Auslastung pendelte sich dann auf dem neuen Niveau ein.» So oder so. Mit der neuen Situation fällt für die Gastgeber und die Gäste eine grosse Herausforderung weg: die Planungsunsicherheit.

Noch nicht in vollem Umfang von der wieder gewonnenen Freiheit profitieren konnte der Kulturbereich. Weil das Angebot noch nicht hochgefahren oder, wie im Fall des «Gare de Lion» in Wil, ausgesetzet war. Nicht pandemiebedingt, wie Betriebsleiter Michael Sarbach sagt: «Wir führen während der Hochsaison der Fasnacht traditionell keine Anlässe durch.» Umso zuversichtlicher blickt er auf den 3. März. Dann startet das Kulturzentrum mit einem dicht gedrängten Programm ins Frühjahr.

Dem Frühling zu geht es auch im Obertoggenburg, wo am nächsten Samstag, 26. Februar, der Grand Prix Migros ausgetragen und am Sonntag der Migros Ski Day durchgeführt werden. Dass für diese Veranstaltungen die Schutzkonzepte wegfallen, sei für die Organisatoren eine gewaltige Erleichterung, weiss Jürg Schustereit, Marketingverantwortlicher der Bergbahnen Wildhaus AG. Gleiches gelte für die anstehenden Unterhaltungsanlässe.

Jürg Schustereit, Leiter Marketing der Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: PD

Was die Transportfrequenzen am Wochenende betrifft, blieben die Auswirkungen der Lockerungen marginal. Schustereit führt dies einerseits auf die ungünstigen Witterungsverhältnisse, anderseits aber auch darauf zurück, dass sich – mit Ausnahme der Aufhebung der Zertifikats-/Maskenpflicht in Innenräumen – kaum etwas geändert habe. «Da waren die Wintersportler privilegiert.» Entsprechend seien die Lockerungen für den Geschäftsverkauf des Unternehmens nicht relevant.

Endlich wieder ins Fussballstadion? Dies galt am Samstag nicht für die Fans des FC Wil. Trotz nun unbeschränkter Zuschauerzahlen verfolgten lediglich 660 Personen das Challenge-League-Duell zwischen dem Heimteam und dem FC Schaffhausen. «Eine durchschnittliche Zahl», wie FC Wil-CEO Benjamin Fust sagt. Allerdings, ergänzt er, sei das Wetter garstig gewesen. Und dieses beeinflusse den Publikumsaufmarsch, zusammen mit dem jeweiligen Gegner und der Tabellensituation, immer massgeblich.