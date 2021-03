Corona Mit dem Alkohol durch die Krise: Getränkehändler in der Region haben mehr Online-Bestellungen von Privaten Wird während der Pandemie mehr zu Hause getrunken? Nach dem ersten Pandemiejahr ziehen Getränkehändler und Brauereien aus der Region ein gemischtes Fazit. Pablo Rohner 04.03.2021, 17.00 Uhr

In regionalen Brauereien ist der Gesamtumsatz gesunken, seit die Restaurants zu sind. Bild: Walter Bieri / KEY

Die Beiz gleich im Wohnzimmer, das Feierabendbier gemütlich auf der Couch statt in der überfüllten Bar getrunken. Videokonferenzen als Stammtischersatz hatten zumindest im ersten Lockdown im Frühling 2020 ihren Reiz. Und für den Stammtisch in der eigenen Stube gönnten sich manche einen edleren Tropfen als sonst im Restaurant. Das zumindest beobachteten Getränkehändler und Bierbrauer in der Region. Nicht alle von ihnen haben die Krise bisher aber gleich gut überstanden.

Weinhandlung: Fast nur noch Privatkunden

Der Weinhändler Thomas Lautenschlager hat von der Krise profitiert. Er sagt:

«Kochen, mit Freunden grillieren, viel mehr konnte man ja nicht machen.»

Lautenschlager ist der Gründer von Sonido Vino in Wil. Weil die Leute generell weniger Geld ausgeben konnten, glaubt er, hätten wohl viele auch einmal 35 Franken oder mehr für eine Flasche Wein ausgeben.

Schon vor Ausbruch der Pandemie machte seine Weinhandlung 70 Prozent des Umsatzes mit Privatkunden, nur 30 Prozent entfielen auf Gastronomiebetriebe. Durch die Krise sind es noch mehr Privatkunden geworden. «Inzwischen sind wir bei 95 Prozent», schätzt Lautenschlager. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die wegen der Krise um ihre Existenz bangen müssen, steht Lautenschlager finanziell nun sogar besser da als zuvor: Die Weinhandlung konnte im letzten Jahr umsatzmässig zulegen.

Brauereien in Neu St.Johann und Fischingen leiden

Auf ein schwieriges Jahr blicken die Kleinbrauereien Pilgrim in Fischingen und St.Johann in Neu St.Johann zurück. Weil die an die Brauerei angeschlossene Bar und der Laden schliessen mussten, sei der Gesamtumsatz «massiv gesunken», sagt Pascal Fuster – obwohl der Absatz im Onlineshop gestiegen sei. Fuster ist Brauer und Geschäftsleiter der Brauerei St.Johann.

Auch bei der Klosterbrauerei in Fischingen konnte der Onlineshop die Ausfälle bei Events und dem Direktverkauf ab Rampe nicht kompensieren. «Wir haben keinesfalls von den Einschränkungen profitiert», sagt der Braumeister von Pilgrim, David Siegrist. Gesamthaft sei das Geschäft schlechter gelaufen als in den Jahren zuvor. Zwar konnte der Laden im Kloster während des ganzen Jahrs geöffnet bleiben. Dies, weil darin auch Lebensmittel für den täglichen Bedarf verkauft werden. Siegrist sagt aber auch:

«Die Klostergäste, die sonst zufällig bei uns vorbeischauen, haben gefehlt. Das haben wir extrem gespürt.»

Durch Werbung in den sozialen Netzwerken und durch E-Mail-Newsletter hätten sie es aber geschafft, dass die Bestellungen online gut gelaufen seien. «Für eine kleine Klosterbrauerei brauchte es viel Innovation», sagt Siegrist. Der Onlineshop habe Pilgrim letztlich aber davor bewahrt, nach dem Frühling im vergangenen Jahr ein zweites Mal in Kurzarbeit gehen zu müssen. Besonders Starkbiere, also Biere mit einem Alkoholgehalt von mehr als zehn Volumenprozent, seien vermehrt getrunken worden, sagt Siegrist.

Schweizer Biere gefragt

Auch die Wiler Bierhandlung Widmer Bierspezialitäten blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Zwar sei der Ladenumsatz dank der Stammkundschaft stabil geblieben, sagt Inhaber Christof Widmer. Besonders während des ersten Lockdowns sei er täglich in der Region unterwegs gewesen, um Online-Bestellungen auszuliefern. Aufgefallen sei dabei die gestiegene Nachfrage nach Bieren aus bestimmten Ländern für Motto-Kochabende. Zudem seien Biere aus Schweizer Brauereien gefragt gewesen.

Doch das Fehlen von Hochzeitsapéros, Strassenfesten und der Degustationen im eigenen Lokal schlägt negativ zu Buche. Die zunächst vom Frühling auf den Herbst 2020 umgebuchten Degustationen mussten Christof Widmer und seine Frau Conny letztlich allesamt absagen.

Wenn der Konsum eskaliert

Problematisches Trinkverhalten wird durch die Pandemie verstärkt. Zwei Toggenburger Suchtfachleute berichten von ihren Erfahrungen in den letzten Monaten.

Die Krise hat das problematische Trinkverhalten von manchen Menschen verschärft. Bild: Benjamin Manser

Wie ein «Prozessbeschleuniger» wirke die Pandemie bei Menschen, die schon vor Ausbruch der Pandemie zu problematischem Trinkverhalten geneigt hätten, sagt Priska Eigenmann. Sie ist Leiterin der Alkoholkurzzeittherapie PSA am Spital Wattwil. Seit Ausbruch der Pandemie hat sie viel zu tun. Vor allem seit letztem Herbst hätten die Anmeldungen deutlich zugenommen, so Eigenmann. Die stationäre Therapie startet zweimal pro Monat mit sieben Patienten. Zurzeit gibt es sogar eine Warteliste. Dass alle Therapieplätze besetzt waren, sei noch nie in dieser Konstanz vorgekommen, sagt Eigenmann. Akute Krisenintervention sei aber nach wie vor immer möglich. «Wenn es pressiert, kann man sich immer bei uns oder beim Notfall des Spitals Wattwil melden», sagt sie.

In den Gesprächen mit den Patienten zeige sich, dass die Folgen der Pandemie wie zum Beispiel soziale Isolation oder Jobverlust bei der Verschärfung eines problematischen Trinkverhaltens eine wichtige Rolle spielen, sagt die Fachfrau. «Viele sagen, dass Corona noch das Übrige dazu getan hat», so Eigenmann. Nicht nur bei Leuten, die nicht arbeiten konnten, hätten «stille Trinksequenzen zu Hause» zugenommen. Auch Homeoffice könne dazu beitragen, «dass ein schon zuvor risikoreicher Konsum eskaliert».

Alkohol: Ein leicht verfügbares Medikament

Ähnliches berichtet der Lichtensteiger Therapeut Roland Walther. Der frühere Leiter der PSA betreibt im Städtli eine Praxis, in der er unter anderem auch Suchtberatungen macht. In den letzten fünf Monaten seien rund ein Drittel mehr Klienten zu ihm gekommen als in den Monaten und Jahren zuvor. Auch Walther betont die Rolle der Pandemie als Katalysator für psychische Krankheiten und Suchtprobleme.

Gerade Menschen mit psychischen Problemen seien betroffen. Viele von ihnen hätten jetzt «wirklich null Kontakt», wie Walther sagt. Psychisches Leiden werde so verstärkt. «Psychisch angeschlagene Menschen neigen dazu, sich selber zu medizieren», sagt Walther. Und Alkohol sei da eine naheliegende und leicht verfügbare Option.

Gemäss dem Experten spielt erhöhter Alkoholkonsum zudem eine zentrale Rolle bei der Zunahme der häuslichen Gewalt, die seit Ausbruch der Pandemie beobachtbar wird.

«Sie haben ja ihr Medikament»

Bei wie vielen Menschen die Alkoholabhängigkeit seit dem Ausbruch der Pandemie begonnen hat, ist nur schwer abzuschätzen. «Diejenigen, die erst anfangen, ihr Leiden mit Alkohol zu bekämpfen, brauchen oft Monate und Jahre, bis sie zu uns kommen», sagt auch Walther. «Sie haben ja ihr Medikament.»