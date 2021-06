Wil/Wattwil: So war Tag 1 ohne Maskenpflicht an den Kantis

In Wil sind die Masken fast verschwunden, in Wattwil tragen sie fast alle weiterhin: Der erste Tag ohne Maskenpflicht an den Kantonsschulen

Seit Montag müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen an den Kantonsschulen keine Maske mehr tragen. Während an der Kanti Wil die Mehrheit aufs Maskentragen verzichtet hat, behielten in Wattwil die meisten die Maske an.