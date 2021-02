Corona Hier treffen sich die Jungen – Jugendtreffs in der Region sind trotz Corona offen Die Jugendtreffs zählen derzeit zu den wenigen Orten, in denen sich die Jugendliche in ihrer Freizeit noch treffen können. Jugendarbeiter aus der Region sagen, weshalb das wichtig ist. Lara Wüest 06.02.2021, 05.00 Uhr

Das Fussballturnier im Jugendtreff Ägelsse in Wilen findet digital statt.



Bilder: Arthur Gamsa

Martin Stijakovic, Leiter des Jugendtreffs Ägelsee in Wilen







Kurz nach zwei an einem Mittwochnachmittag im Jugendtreff Ägelsee in Wilen. Ein Bub rennt vom obersten Stock die Treppe hinunter. Er will wissen, wann das Turnier endlich beginnt. «Um drei», antwortet Martin Stijakovic. Er ist einer der Leiter des Treffs. An diesem Nachmittag findet im Jugendtreff Ägelsee ein Fussballturnier statt. An der Playstation, nicht auf dem Rasen. Die drei Mädchen, die neben den sechs Buben gekommen sind, spielen aber lieber Pingpong im Keller.

Obwohl einige der Jugendlichen jünger sind als zwölf, tragen sie alle eine Maske. Ein Mädchen findet das zwar mühsam. Sie sagt: «Ich finde es hier nicht mehr so lässig, seit ich eine Maske tragen muss.» Sie komme nun deutlich weniger oft hierher. Insgesamt ist die Stimmung aber gut, die Jugendlichen scheinen sich wohlzufühlen. Ein Bub sagt:

«Es ist für mich wichtig, dass ich herkommen kann. Sonst bin ich immer nur daheim.»

Im Moment diskutiert die Schweiz darüber, wie riskant es ist, die Schulen weiterhin geöffnet zu lassen. Und ob man an ihnen nicht Massentests durchführen müsste. Die Angst, dass die Schulen zur Verbreitung des Coronavirus beitragen, ist gross. Dabei sind die Schulen nicht die einzigen Treffpunkte der Jungen. In vielen Kantonen dürfen auch die Jugendtreffs geöffnet haben. So etwa im Kanton St.Gallen oder im Thurgau. Auch in den Regionen Toggenburg und Wil sind viele Treffs offen. Neben jenem in Wilen zum Beispiel auch in Wil, Flawil oder Wattwil. In Kirchberg und Bazenheid sind sie allerdings geschlossen.

Jeder Kanton entscheidet selber

Nicht alle Kantone handhaben die Situation gleich: In Basel-Stadt und in Appenzell Ausserrhoden etwa sind die Treffs derzeit zu. Der Grund für diesen Unterschied: Die Kantone St.Gallen und Thurgau haben die Treffs, welche professionell geführt werden, als soziale Einrichtungen eingestuft. Und diese dürfen gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) offen bleiben, sofern sie gewisse Bedingungen erfüllen. Pro zehn Quadratmeter Fläche darf zum Beispiel nur eine Person eingelassen werden. Die Fünf-Personen-Regel gilt nicht. In Basel-Stadt dagegen zählen die Treffs zu den Freizeitbetrieben und müssen geschlossen bleiben.

Der Kanton St.Gallen hält eine Schliessung der Treffs nicht für sinnvoll. Miriam Schegg vom Amt für Soziales sagt: Wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass die Pandemie zu einer Zunahme von psychischen Belastungen bei jungen Menschen geführt habe. Gerade für sie seien die Kontakte mit Gleichaltrigen enorm wichtig. Das Angebot der Kinder- und Jugendarbeit sei für ihr Aufwachsen von grosser Bedeutung.

Im Treff die Kontakte pflegen

Ähnlich klingt es bei den Jugendtreffs in der Region. Markus Meier, Leiter der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (OAKJ) in Wattwil, sagt etwa: Im Treff könnten sich die Kinder erholen, ihre Kontakte pflegen und sich mit neutralen Bezugspersonen austauschen. Dies sei ein zentraler Aspekt für ihre gesunde Entwicklung. Und Tobias Marti, Stellenleiter der Offenen Jugendarbeit Flawil, sagt:

«Auch für die Jugendlichen stellt die Coronapandemie eine Herausforderung dar. Gerade die Kontaktbeschränkungen sind für sie schwierig.»

Viele Jugendliche kommen scheinbar auch gern in die Treffs. Tobias Marti sagt: «Oft können wir nicht allen Jugendlichen den Zutritt gewähren, da die maximal erlaubte Zahl bereits erreicht ist.» Und laut Sabina Fejzulahi, Leiterin Jugendarbeit in Wil, sind die Jugendlichen froh, dass sie die Möglichkeit haben, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und mit den Jugendarbeitern ins Gespräch zu kommen.

Obwohl sie eigentlich offen sein dürften, gibt es aber auch Treffs in der Region, deren Türen verschlossen sind. Zum Beispiel jene in Kirchberg und Bazenheid. Pietro Giuri, der Leiter der Jugendarbeit der politischen Gemeinde Kirchberg, sagt:

«Derzeit ist es immer noch wichtig, physische Kontakte möglichst zu vermeiden.»

Eine Durchmischung verschiedener Schulklassen in den Treffs sei derzeit nicht angebracht. Auch weil sich viele Kinder und Jugendliche vor und nach dem Besuch der Treffs mit «physischem Kontakt» begrüssen oder verabschieden würden.

Gut besucht trotz Pandemie

Zurück nach Wilen. Dort ist der Jugendtreff trotz der Pandemie gut besucht. «An den Mittwochnachmittagen haben wir meistens 15 bis 20 Personen im Haus», sagt Martin Stijakovic. Und auch an den Freitagabenden, wenn die Oberstufenschüler kämen, sei in der Regel viel los. An diesem Mittwoch aber bleibt es eher ruhig, es sind Sportferien. Neun Jugendliche wuseln durch die Räume, bestellen Pizza, unterhalten sich. Kurz vor vier ist Turnierpause. Die Buben drängen sich an die Bar, weil sie Durst haben.

Virginia Stauber, Leiterin des Jugendtreffs Ägelsee in Wilen



Dass das Abstandhalten zuweilen schwierig sein kann, beobachten auch die Leiter des Jugendtreffs Ägelsee in Wilen. Virginia Stauber, welche diesen zusammen mit Martin Stijakovic leitet, sagt: «Wir müssen die Jugendlichen oft daran erinnern.» Um das Risiko einer Ansteckung zu verringern, geht der Treff deshalb noch weiter, als es der Kanton und das BAG vorschreiben: Die Maskenpflicht gilt für alle und nicht erst für Jugendliche ab zwölf Jahren.

Den Treff ganz zu schliessen, davon halten aber auch Stauber und Stijakovic nichts. Und Stauber ist sich sicher: Die Jugendlichen, vor allem jene aus der Oberstufe, würden sich sowieso irgendwo treffen. Da sei es doch besser, wenn auch eine Vertrauensperson anwesend sei.