Wil: 50 Schülerinnen und Schüler wegen Corona in Quarantäne

Corona Fallzahlen an Wiler Schulen steigen: 50 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne Das Coronavirus breitet sich an Wiler Schulen aus. Der Kanton und die Stadt halten an der Marschrichtung fest. Eine Maskenpflicht oder Massentests sind derzeit kein Thema. Gianni Amstutz 03.09.2021, 15.40 Uhr

Massentests an Schulen sind im Kanton St.Gallen weiterhin kein Thema. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Experten des Bundes sprechen zurzeit von einer «Epidemie der Ungeimpften». Will heissen: Wer nicht geimpft ist, wird sich über kurz oder lang mit Covid-19 infizieren. Besonders hoch ist der Anteil Ungeimpfter an den Schulen. Dies, weil sich einerseits unter 12-Jährige nicht impfen lassen können, anderseits die Impfquote bei jungen Personen generell tief ist.

Das wirkt sich jetzt in Form steigender Fallzahlen und Quarantäneverfügungen auch an den Wiler Schulen aus. Von einer massiven Zunahme zu sprechen, wäre übertrieben, aber die Tendenz zeigt nach oben.

Waren in Wil vor einer Woche noch 30 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, zehn davon positiv auf Corona getestet, so sind es aktuell bereits 50 Schülerinnen und Schüler, wovon 13 ein positives Testergebnis aufweisen. Zudem ist – wie bereits vergangene Woche – eine Lehrkraft in Isolation. Dass ganze Klassen in Quarantäne mussten, konnte bisher verhindert werden.

Weiterführende Massnahmen vorerst kein Thema

Wie der Kanton gegenüber dieser Zeitung unlängst kommunizierte, will man trotz steigender Fallzahlen an den Schulen zurzeit von weiterführenden Schritten wie Maskenpflicht oder Massentests absehen. Das heisst aber nicht, dass man untätig bleibt. Die Massnahmen werden jedoch nur dann eingesetzt, wenn es zu Ansteckungen kommt.

In diesen Fällen kommt auch die sogenannte Freizeitquarantäne zum Zug. «Beim Auftreten eines positiven Coronafalls in einer Klasse wird diese für die Zeit der Ausbruchstestung angeordnet», schreibt Susanne Wahrenberger, Departementsassistentin Bildung und Sport. Die Kinder besuchen den Schulunterricht dann mit Maskenpflicht. Sie dürfen sich zwar im Freien aufhalten, in der Freizeit gelten für sie aber die Quarantäneregeln. Die Eltern würden in diesem Fall über den genauen Ablauf von der Schulleitung informiert, so Wahrenberger.

Kaum schwere Verläufe bei Kindern und Jugendlichen

Solche punktuellen Eingriffe mit Ansteckungstestungen, vorübergehender Maskenpflicht und Freizeitquarantäne hält das St.Galler Bildungsdepartement für die «verhältnismässige Massnahme», wie sie kürzlich gegenüber dieser Zeitung sagte. Mehrere Faktoren führen zu dieser Einschätzung.

So verlaufen bei Kindern und Jugendlichen Infektionen mit dem Coronavirus kaum jemals problematisch. Zudem würden die kantonalen Richtlinien, sprich die geltenden Hygieneregeln und Schutzkonzepte, konsequent eingehalten, wie Susanne Wahrenberger schreibt.