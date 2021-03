Corona «Es wird wohl nie mehr gleich wie vorher» – Wiler Läden ziehen ein erstes Fazit nach dem zweiten Lockdown Seit Anfang März sind die Geschäfte in Wil wieder geöffnet. Zu einem Kundenansturm kam es selten. Die Hoffnung, dass es wieder besser kommt, hegen aber viele, wie eine Umfrage zeigt. Lara Wüest 19.03.2021, 14.33 Uhr

Nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 wurden viele Wiler Geschäfte überrannt. Hier: Fussgänger an der Oberen Bahnhofstrasse. Bild: Dinah Hauser

Fast wie ein Neuanfang. So fühlt es sich für Luzia Leuenberger an. Seit 22 Jahren gehört ihr das Modehaus Va Bene an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil. Sie führt es zusammen mit ihrem Mann. Seit gut drei Wochen hat sie ihr Geschäft nach der Corona-Zwangspause nun wieder geöffnet.

Die letzten Tage sei es darin etwas trostlos gewesen, sagt Leuenberger. Das kalte Wetter wirkte sich auch auf die Einkaufslust ihrer Kundinnen und Kunden aus. Doch Anfang März, als es nach dem Shutdown wieder losging, sah es anders aus. Leuenberger sagt:

«Wir hatten einen schönen Ansturm.»

Sechs Wochen, von Mitte Januar bis Ende Februar, mussten die Geschäfte wegen Corona schliessen. Bereits zum zweiten Mal in dieser Krise. Für manche Wiler Läden war das keine einfache Zeit. Denn schon vor Corona kämpften einige mit sinkenden Erträgen, etwa weil sie Kunden an den Onlinehandel verloren. In jüngerer Vergangenheit sind namhafte Läden aus der Oberen Bahnhofstrasse verschwunden. Trotzdem haben Wiler Geschäfte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es wieder besser kommt. Das zeigt eine Umfrage.

Treue Stammkunden

Was dem «Va Bene» hilft sind die treuen Kunden. Leuenberger sagt: «Wir haben viele Stammkunden.» Leuenberger weiss auch um die Angst vieler Wiler, dass noch mehr Läden im Stadtzentrum sterben. Sie sagt: «Viele wollen deshalb gerade jetzt bei uns einkaufen.»

Doch so leicht wird das Modehaus die sechs Wochen, in denen gar nichts lief, trotzdem nicht wegstecken. Leuenberger musste zwei Angestellte entlassen, weil die Einnahmen fehlten. «Das war sehr schmerzhaft», sagt sie. Auch der Umsatz wird noch länger nicht auf dem Niveau sein wie vor der Pandemie, glaubt Leuenberger. Sie sagt:

«Alles ist jetzt etwas kleiner. Es wird wohl nie mehr genau gleich wie vorher.»

Schwarzmalen mag sie aber nicht. Sie sagt: «Ich blicke auf jeden Fall positiv in die Zukunft.» Die Zeit der Feste und Hochzeiten, das ist sie sicher, die wird bald wieder kommen. Und mit ihr auch das Bedürfnis der Leute nach schönen Kleidern.

Der Ansturm blieb aus

Auch Bossart Sport, das Sportgeschäft am Rudenzburgplatz, hat treue Kunden, die froh sind, dass sie endlich wieder in einem Laden einkaufen können. Und Inhaber Carlo Bossart ist froh, dass die Kunden wieder kommen. Auch wenn der Laden Anfang März nicht überrannt wurde. «Es lief gleich viel wie sonst», sagt Bossart.

Die sechs Wochen Shutdown werden aber auch hier nicht so rasch verdaut sein. Bossart sagt: «Sie gehen an die Substanz, auch wenn wir nicht ums Überleben kämpfen.» Vor dem Shutdown noch, da lief es ganz gut, das Wintergeschäft war gut angelaufen. Doch dass Bossart gerade im Januar und Februar, wenn sich die Leute in normalen Jahren mit Skiartikeln eindecken, nichts mehr verkaufen konnte, war hart. Er sagt:

«Das werden wir nicht mehr aufholen.»

Auch die Wiedereröffnung fiel in eine schwierige Zeit. Im Frühling ist die Nachfrage nach Sportartikeln eher gering. Bossart hofft nun auf den Sommer und darauf, dass dann alles wieder etwas normaler sein wird. Er ist zuversichtlich: «Wenn die Leute wieder mehr Joggen oder Fussballspielen, werden wir auch mehr verkaufen.»

Ein neues Sofa statt teure Ferien

Die Kunden werden zurückkommen. Das hofft auch Armin Pfister, der Inhaber von Späti Wohnkultur in der Wiler Altstadt. Noch ist es nicht wie vor dem zweite Shutdown, noch gehen in seinem Geschäft deutlich weniger Kunden ein und aus. Er sagt:

«Weil die Cafés noch geschlossen sind, fehlen die Kunden, die durch die Stadt flanieren und spontan bei uns hereinschauen.»

Die Corona-Pause hat ein Loch in seine Kasse gerissen, das er nicht mehr aufholen wird. «Es wird mich das ganze Jahr begleiten», sagt er. Doch für seine Branche hatte die Krise auch etwas Positives. Sie habe bei vielen das Bedürfnis nach einem schönen Zuhause geweckt, weil die Menschen mehr daheim seien. Statt für Ferien würden manche ihr Geld jetzt eher für ein neues Sofa oder einen schönen Tisch ausgeben.

Steigende Fallzahlen beschäftigen

Ein paar Hundert Meter von Späti Wohnkultur entfernt, an der Oberen Bahnhofstrasse, wartet auch der Goldschmied Jürg Wipf darauf, dass die Kundenströme wieder anziehen. Er sagt: «Die Situation ist jetzt anders als nach dem Ende des ersten Lockdowns.» Wipf ist auch Präsident von Wil Shopping. Nach dem ersten Lockdown, sagt er, habe es einen «wahnsinnigen Run» auf die Geschäfte gegeben. Dieser ist in seinem Geschäft diesmal ausgeblieben.

Der finanzielle Verlust, den «Wipf Goldschmiede» Anfang Jahr erlitt, bereitet dem Goldschmied aber keine schlaflosen Nächte. Er sagt: «Den werden wir wieder aufholen.» Viel mehr beschäftigen ihn die steigenden Fallzahlen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sagt er, die Läden – auch aus Solidarität mit den Restaurants – noch zwei Wochen zuzulassen und dann alles zusammen wieder zu öffnen.

Womöglich bald Nachmieter für Räume von Müller Reformhaus

Die leere Ladenfläche im Geschäftshaus Kuster: Die Gespräche mit möglichen Nachmietern laufen. Bild: Larissa Flammer

Seit bald zwei Jahren ist es dunkel hinter den Schaufenstern im Geschäftshaus Kuster, das in der Nähe der Migros neben dem Wiler Bahnhof liegt. Im Sommer 2019 ging das Müller Reformhaus zu, weil das Geschäft nicht mehr rentierte. Auch der Bio-Beck Lehmann, der beim Reformhaus zur Untermiete war, musste ausziehen.

Schon bald könnten die Räume aber neu belebt werden. Das zumindest sagt Silvia Palatini auf Anfrage dieser Zeitung:

«Die Gespräche mit Interessenten laufen, wir hoffen, dass wir das Lokal ab diesem Sommer wieder vermietet haben.»

Palatini ist Immobilienbewirtschafterin beim Wiler Treuhandunternehmen Credor AG, welche die Liegenschaft verwaltet. Wer der neue Mieter sein könnte, das verrät Palatini nicht. Dafür sei es zu früh. Noch sei kein Mietvertrag unterschrieben.

Räume von früherem Finnshop vorerst noch leer

Leer sind auch die Räume des früheren Finnshops gleich am Fuss der Wiler Altstadt. Dort gestaltet sich die Suche nach einem Nachmieter nicht ganz einfach. Andreas Breitenmoser, Stadtrat und Inhaber von Finnshop, sagt:

«Wir hatten schon mehrere Interessenten, aber es ist noch nie zu einem Abschluss gekommen.»

Die Schwierigkeit ist dort wohl die grosse Fläche. 516 Quadratmeter verteilen sich auf drei Stockwerke. «So viele Ladenbetreiber, die das alles nutzen können, gibt es nicht», sagt Breitenmoser. Corona helfe zudem auch nicht bei der Suche. Trotzdem ist er optimistisch: Irgendwann werden wir die Räume sicher wieder vermieten können. Im untersten Stock ist bereits eine Buchhandlung eingemietet.