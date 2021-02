Corona Ein Tier gegen die Einsamkeit: Viele Menschen suchen auch im zweiten Lockdown Trost in einem Haustier – und unterschätzen, was das mit sich bringt In einem Tierheim in der Region wurden bereits drei Hunde zurückgebracht, weil die Besitzer überfordert waren. Lara Wüest 12.02.2021, 14.29 Uhr

Auch ein kleiner Hund kann beissen: Viele Leute unterschätzen, was ein Haustier erfordert. Bild: Ralph Ribi

Vor zwei Wochen wurde im Tierheim in Dicken ein Hund abgegeben. Schon wieder – es war bereits der dritte innert kurzer Zeit. Die Besitzer hatten ihn gekauft, weil sie dachten, dass sie sich jetzt, in der Pandemie, gut um ihn kümmern könnten. Doch dann waren sie überfordert. Trotz Homeoffice fehlte ihnen die Zeit, ihn zu trainieren. Und der Hund lernte nicht, ihnen zu gehorchen. Das hatte schlimme Folgen: «Er hat jemanden angefallen», sagt Marcel Jung. Jung ist der Leiter des Tierheims in Dicken und zugleich der Tierschutzbeauftragte der Stadt Wil. Immer wieder beobachtet er in seinem Umfeld, dass sich die Menschen in der Krise ein Haustier anschaffen. Und dabei unterschätzen, was das eigentlich bedeutet. Jung sagt:

«Gerade bei einem Hund reicht es nicht, wenn man ihm Sitz und Platz beibringt. Er muss auch den Grundgehorsam kennenlernen.»

Ein Tier gegen die Einsamkeit. Ein Tier, um durch die Krise zu kommen. Das wünschen sich derzeit viele. 11'000 Hunde wurden in der Schweiz im letzten Jahr neu gemeldet, das sind gut doppelt so viele wie in anderen Jahren. Insgesamt sind in der Schweiz über eine halbe Million Hunde registriert. Und auch sonst wurden 2020, im Coronajahr, mehr Heimtiere wie Katzen angeschafft. Dies zeigen die Zahlen der Tierdatenbank Identitas.

Diese Entwicklung ist auch in den Regionen Wil und Toggenburg sichtbar. Tierschutzorganisationen und Tierheime beobachten auch in der zweiten Coronawelle eine erhöhte Nachfrage nach Haustieren. Und das bereitet ihnen Sorge.

15 Anfragen für ein kleines Kätzchen

Erst wenige Wochen alt war das weiss-getigerte Kätzchen, das im Dezember dem Tierschutzverein Toggenburg übergeben wurde. Doch abgesehen davon, dass es im Winter statt im Herbst zur Welt kam, war an dem Tierchen nichts besonders. «Es war keine Wow-Büsi», sagt Brigitte Baumgartner, die Präsidentin des Vereins. Als sie aber über die Zeitung für das Tier ein neues Zuhause suchte, konnte sie sich vor Anfragen kaum retten. 15 Telefone gingen bei ihr ein. Normalerweise sind es zwei bis drei. Längst nicht alle Anfragen kamen aus der Region – das kleine Kätzchen hat nun sein neues Zuhause im Kanton Aargau. Baumgartner sagt: «Die Leute kamen zum Teil von weit her.» Den besten Platz sei dann eben jener im Aargau gewesen.

Marcel Jung, Tierschutzbeauftragter der Stadt Wil und Leiter des Tierheims in Dicken Bild: Urs M. Hemm

Wer sich ein Haustier zulegen möchte, muss derzeit lange suchen und manchmal weit fahren. Marcel Jung sagt: «Viele Tierheime sind wegen Corona leer.» Fast täglich erhält er Anrufe von Menschen, die ein Haustier suchen. Besonders die Hunde seien seit Corona «wahnsinnig» gefragt, sagt Jung. Im Tierschutzverein Toggenburg sind dagegen Katzen begehrt. Brigitte Baumgartner sagt:

«In letzter Zeit haben wir sehr viele Telefone von Leuten, die eine Katze suchen.»

Auch Zoohandlungen können davon ein Lied singen. Jeden Tag rufen im Qualipet Center Wil mehrere Leute an, die ein Haustier kaufen wollen. Neben Reptilien, Vögeln und Fischen hat das Geschäft auch Hamster, Hasen oder Meerschweinchen im Angebot. Seit Corona hat Qualipet deutlich mehr Haustiere verkauft als sonst. Derzeit muss der Filialleiter in Wil, Silvan Schriber, die meisten Anrufer jedoch vertrösten. Während des zweiten Lockdowns dürfen Zoohandlungen nur in Ausnahmefällen ein Tier verkaufen. Etwa wenn ein Meerschweinchen Gesellschaft braucht, weil ein zweites Tier verstorben ist. Meerschweinchen sind soziale Tiere.

Zeit nach dem Homeoffice bereitet Tierschützern Sorge

Tiere tun den Menschen gut, dem Geist und dem Körper. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Amerikanische Forscher der State University of New York stellten zum Beispiel schon vor 20 Jahren fest, dass Menschen mit Haustieren besser mit Stress umgehen können. Dass gerade in Krisenzeiten die Nachfrage nach Haustieren steigt, ist deshalb kaum erstaunlich. Brigitte Baumgartner sagt:

«Ein Büsi kann gut für die Seele sein. Gerade wenn jemand alleine lebt und einsam ist.»

Und ein Hund, der treue Gefährte, bringt Leute miteinander in Kontakt. Nicht selten kommen Hundehalter beim Spazieren ins Gespräch. Das weiss Baumgartner, die selbst einen Hund hat, aus Erfahrung. Meistens wechselt sie mit den Leuten nur zwei bis drei Sätze. Aber jemand, der wegen Corona einsam sei, fühle sich dadurch womöglich nicht mehr ganz so isoliert.

Doch Baumgartner, die Tierschützerin, kennt auch die Kehrseite. Dort sind die Tiere die Leidtragenden. Wenn etwa ein Büsi zur Last wird oder ein Hund doch nicht zum Besitzer passt und wieder weg muss. Jetzt fürchtet sie die Zeit nach Corona, wenn die meisten Leute ins Büro müssen, das Homeoffice Geschichte ist. Vor allem die Hauskatzen, die sich viele in der Krise anschafften, bereiten ihr Sorgen. Sie sagt:

«Wenn die Menschen plötzlich den ganzen Tag weg sind, gibt das viele Probleme.»

Denn Katzen markieren, machen Sachen kaputt, wenn ihnen langweilig ist. Baumgartner befürchtet, dass dann plötzlich «viele Büsis übrig sein werden». Und meint damit, dass viele ihre Tiere ins Tierheim bringen oder gar aussetzen.

Ein Haustier nach Corona zulegen

Auch Marcel Jung ist sich sicher, dass die Zeit nach Corona schwierig wird für die Tierheime. «Die werden gefüllt», sagt er. Am liebsten wäre ihm, die Leute würden die Krise abwarten, bevor sie sich ein Haustier zulegen. Er sagt: «Viele glauben, dass das Homeoffice bleibt. Doch was wirklich kommt, weiss niemand.» Dass nur die Wenigsten an später denken, wenn ihnen die Zeit fehlt, um mit ihrem Hund jeden Tag drei Stunden spazieren zu gehen, dafür hat er nur wenig Verständnis.

In den nächsten Wochen will Jung versuchen, den Hund, der ihm vor wenigen Tagen übergeben wurde, zu retten. «Wenn es da noch etwas zu retten gibt», sagt er. Einem Hund unerwünschtes Verhalten abzutrainieren, ist nicht einfach. Jung hofft trotzdem, dass es ihm gelingt. Und danach will er für den Vierbeiner ein neues Plätzchen suchen.