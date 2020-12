Corona «Die Gäste haben sich mehrheitlich sehr diszipliniert verhalten»: Die Bergbahnen Wildhaus sind unter erschwerten Bedingungen in die Skisaison gestartet Viele Schneesport-Fans besuchen das Skigebiet im Obertoggenburg zum Saisonauftakt. Profitieren die Bergbahnen von der Angst vor einer möglichen Schliessung aufgrund von Corona? Simon Bernhardsgrütter 15.12.2020, 17.00 Uhr

Die Bergbahnen Wildhaus haben extra grosse Wartebereiche erstellt, damit die Skifahrer den Abstand einhalten können. Bild: PD

Eines der wohl brisantesten Themen unter den Wintersportfreunden ist momentan, wie sich Corona auf die Skigebiete auswirkt. Im Obertoggenburg sind die Bergbahnen Wildhaus mit dem Saisonstart zufrieden. Es sei laut Jürg Schustereit, Leiter Marketing und Kommunikation der Bergbahnen Wildhaus, trotz durchzogenem Wetter ein durchschnittlicher Start in die Saison gewesen.

Damit diese Saison weiterhin so verlaufen könne, müssen sehr weitreichende Schutzkonzepte eingehalten werden. Darin sind bekannte Massnahmen wie Abstand halten, Maskenpflicht und regelmässiges Desinfizieren enthalten. Aber auch interne Vorgänge, welche Mitarbeiter betreffen, sind im Schutzkonzept aufgeführt.

Die Massnahmen werden diszipliniert befolgt



Jürg Schustereit lobt nach den ersten Betriebstagen die Gäste:

«An diesem ersten Wochenende haben sich die Gäste mehrheitlich sehr diszipliniert verhalten.»

Mit der Disziplin bezieht sich der Marketing- und Kommunikationsleiter vor allem auf das Tragen der Masken. Es werde auch darauf geachtet, dass die Masken richtig, also bis über die Nase, angezogen werden. Dies sei bei der überwiegenden Mehrzahl der Gäste überhaupt kein Problem. Bei den restlichen reiche meist eine Ermahnung. Es bestehe auch die Möglichkeit, Masken oder zugelassene Maskenschals vor Ort zu kaufen.

Die Angst vor der Schliessung

Die Unsicherheiten zum möglichen Weiterbetrieb seien weiterhin sehr gross. Das erfordere grosse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit über die ganze Unternehmung. Es könne gut sein, dass aufgrund der Ungewissheit zum Weiterbetrieb der Skigebiete einige Gäste mehr die guten Bedingungen trotz Coronamassnahmen zum Saisonauftakt genutzt haben.

Der Abstand beim Lösen der Tickets wird diszipliniert eingehalten. Bild: PD

Die Bergbahnen Wildhaus hätten ausserordentlich viele Rückmeldungen erhalten. Viele Gäste seien dankbar, dass die Möglichkeit bestehe, Ski zu fahren. Jürg Schustereit fügt an: «Wir wurden für die gute Organisation gelobt.» Die Rückmeldungen kämen hauptsächlich von Stammgästen. Aber auch die Meinung der Mitarbeitenden sei erwünscht, gar notwendig. Jürg Schustereit sagt:

«Wir versuchen ständig die Prozesse zu optimieren, nur so können wir die anspruchsvolle Situation meistern. Die Saison ist ein Marathon für uns.»

Und dafür braucht es auch dementsprechend motivierte und geschulte Mitarbeitende. Für die Überwachung und Durchsetzung der Massnahmen seien mehr Mitarbeiter im Einsatz als in anderen Jahren. Für die Hauptsaison wurden laut Jürg Schustereit zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert. Bis zur Hauptsaison dauert es aber noch etwas. Die Vorsaison dient als Testlauf, um die Massnahmen, die Planung der Warteräume und weiteres zu optimieren, sodass auch bei mehr Betrieb alles sicher ablaufen werde. Man wolle jederzeit eingreifen können, wenn etwas nicht optimal funktioniere. Die Massnahmen müssen in jedem Fall unmissverständlich durchgesetzt werden. Es sei aber eine stetige Herausforderung, was zielführend und effektiv sei.