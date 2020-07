Clientis Bank Toggenburg verzeichnet erfreuliches Wachstum Die Clientis-Bank Toggenburg kann im August mit den Arbeiten für Neubau in Kirchberg starten. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2020 fallen erfreulich aus. Die Bank wächst weiter. (pd/mkn) 15.07.2020, 12.06 Uhr

Visualisierung des geplanten Neubaus in Kirchberg. Der Neubau ist das zweite Gebäude von rechts. Bild: PD

Im ersten Halbjahr 2020 weist die Clientis Bank Toggenburg AG ein Wachstum der Kundenausleihungen von 18,8 Millionen Franken und einen Geschäftserfolg von 2,1 Millionen Franken aus. Der Brutto-Erfolg Zinsengeschäft steigt um 154'000 Franken oder 3,6 Prozent auf 4,5 Millionen Franken. Das teilt die Bank mit.

Geschäftserfolg übersteigt zwei Millionen Franken

Die Wertberichtigungen wurden um 151'000 Franken weiter reduziert. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, dem Handelsgeschäft sowie der übrige ordentliche Erfolg beträgt CHF 861'000 Franken. Der Geschäftsaufwand reduzierte sich um CHF 107'000 Franken auf 3,1 Millionen Franken. Daraus resultiert ein sehr guter Geschäftserfolg von 2,1 Millionen Franken. Im Vorjahressemester waren es 2,4 Millionen Franken gewesen.

Im Kreditgeschäft ist ein Wachstum von CHF 18,8 Millionen Franken gegenüber dem Stand Ende 2019 festzustellen. Die Kundenausleihungen belaufen sich per 30. Juni auf 765,3 Millionen Franken. Die Kundengelder stiegen um 9,3 Millionen Franken auf neu 591,3 Millionen Franken. Zudem weist die Clientis Bank Toggenburg AG als substanzstarke Regionalbank ein Eigenkapital von 77,2 Millionen Franken aus.

«Wie sich unsere Bank entwickelt, macht grosse Freude und ich blicke zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte».

Mit dieser Einschätzung lässt sich Andreas Fässler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Toggenburg, zitieren. Die Rating-Agentur Moody's bestätigte im Juni 2020 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: «A2» für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote «Prime 1» für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie den Ausblick mit «stabil». Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und ein solides Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody’s unverändert positiv hervorgehoben.

Der Start der Bauarbeiten für den Neubau rückt näher

Was die Verantwortlichen der Clientis Bank Toggenburg bereits seit einigen Monaten intensiv planen, geht am 3. August in die nächste Phase: Der Bau des neuen Hauptsitzes in Kirchberg. Gestartet wird mit den Abbrucharbeiten des einstigen Landigebäudes. Voraussichtlich im Herbst 2022 wird der Neubau fertig sein.

Die Clientis Bank Toggenburg mit Hauptsitz in Kirchberg und Geschäftsstellen in Bazenheid und Mosnang beschäftigt 31 Mitarbeitende. Kerngeschäfte sind Hypothekarfinanzierungen, die grösstenteils durch Spareinlagen finanziert werden, sowie der Zahlungsverkehr sowie das Anlage- und das Vorsorgegeschäft. Hauptkundengruppen sind Privatpersonen, KMU und Institutionen. Als rechtlich eigenständiges Institut ist die Clientis Bank Toggenburg AG Mitglied der Regionalbankengruppe Clientis.