Neue Trends im Christbaumverkauf

Christbaumverkauf «Einheimische Bäume sind immer gefragter»: Nachhaltigkeit wird auch im Geschäft mit den Christbäumen zum Thema Dieser Tage startet vielerorts der Christbaumverkauf. Eine Umfrage bei den Verkäufern in der Region Wil/Toggenburg zeigt: Die Nachfrage nach Bäumen aus der Schweiz nimmt zu. Von Bäumen in Töpfen halten die Anbieter jedoch nichts. Lara Wüest Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Nordmanntannen aus der Schweiz sind im Christbaumverkauf immer gefragter. Bild: Tobias Hug

Ein Christbaum aus dem Wald oder einer aus Holz, der sich mehrere Jahre nutzen lässt? Einer im Topf oder doch lieber klassisch im Christbaumständer? Die Diskussion über Nachhaltigkeit hat längst auch das Geschäft mit den Christbäumen erreicht. In den Regionen Wil und Toggenburg ist nach wie vor der klassische Tannenbaum gefragt. Allerdings steigt die Nachfrage nach einheimischen Bäumen. Dies zeigt eine Umfrage bei den Christbaumverkäufern in der Region. Besonders beliebt ist die Nordmanntanne. Ein Baum, der ursprünglich aus dem Kaukasus stammt.

Nordmanntannen aus der Schweiz im Kurs

Einst waren Christbäume ein Nebenprodukt aus der Forstwirtschaft, früher standen an Weihnachten vor allem Rot- und Weisstannen in den heimischen Stuben. Doch das Christbaumgeschäft hat sich verändert. Paul Zingg, Christbaumproduzent aus Niederbüren, ist seit über 35 Jahren im Geschäft. Er erinnert sich:

«Als ich mit dem Christbaumverkauf anfing, hatte ich nur Rot- und Weisstannen im Angebot.»

Heute sind 90 Prozent der Bäume, die er verkauft, Nordmanntannen.

Der Grund für die Beliebtheit dieses Baumes: Er wächst gleichmässig, seine Nadeln sind weich und er hält besonders lang. Weil der Baum in der Schweiz nicht heimisch ist, wird er seit vielen Jahren auch im grossen Stil importiert. Vor allem von Grossverteilern.

Wer die Nordmanntanne in der Region Wil oder im Toggenburg bei einem lokalen Verkäufer erwirbt, hat jedoch gute Chancen, dass der Baum hier angepflanzt wurde. Paul Zingg zum Beispiel verkauft ausschliesslich Nordmanntannen aus eigener Produktion. Und auch andere Anbieter wie Bernadette und Xaver Meier vom Büelhof in Zuckenriet, Wendel Hollenstein mit einer Plantage in Libingen oder Hansjörg Koller aus Niederhelfenschwil setzen ausschliesslich auf Eigenproduktion.

Brigitte Trunz vom Jägerhof in Oberuzwil sagt: «Einheimische Bäume sind immer gefragter.» Sie und ihr Mann pflanzen deshalb seit 14 Jahren nur noch eigene Bäume an.

Bäumen in Töpfen in der Kritik

Ein neuer Nachhaltigkeitstrend sind Weihnachtsbäume in Töpfen. Die Idee: Der Baum lebt nach Weihnachten weiter und kann mehrere Jahre genutzt werden.

Wendel Hollenstein aus Libingen wird regelmässig wegen solcher Bäume angefragt. Von diesem Trend hält er aber wenig. Er sagt: «Die Bäume vertragen es nicht, wenn man sie von der Kälte ins Warme und nach Weihnachten wieder in die Kälte stellt.» Die meisten würden sich dadurch braun verfärben. Zudem hätten die Bäume mit ihren breiten Wurzeln in den meisten Töpfen zu wenig Platz. Und nicht selten werde die Erde in den Töpfen stark gedüngt. Er kritisiert:

«Aus ökologischer Sicht sind diese Bäume nicht sinnvoll.»

Hansjörg Koller, der Verkäufer aus Niederhelfenschwil, ist ähnlich kritisch: «Viele vergessen, die Bäume regelmässig zu giessen. Im Sommer verdorren diese dann.» Und Paul Zingg sagt: «Die Idee mit dem Topf ist schön. Aber sie ist längst nicht für alle geeignet.»

Online kann man die Topfbäume auch mieten. Die Anbieter holen sie nach Weihnachten wieder ab. Doch auch da sind die Verkäufer skeptisch: Das Herumfahren der Töpfe sei schliesslich auch nicht nachhaltig, so der Tenor.

Weihnachtsbaum immer früher aufgestellt

Eine Tradition aus den USA schwappt in die Schweiz über. Manche Leute stellen ihren Weihnachtsbaum schon zu Beginn der Adventszeit in die Stube. Brigitte Trunz sagt:

«Wir haben zunehmend Kunden, die den Baum schon früh kaufen und zu Hause aufstellen. Dafür entsorgen sie ihn gleich nach Weihnachten wieder.»

Damit der Baum auch an Weihnachten noch schön ist, sollte man ein paar Dinge beachten. Bernadette Meier aus Zuckenriet rät: «Ein Baum von draussen sollte nicht direkt im Wohnzimmer aufgestellt werden. Sonst erleidet er einen Wärmeschock und die Nadeln fallen ab.» Besser ist es, den Baum einige Zeit in der Garage zwischenzulagern.

Auch vom Anspitzen des Stammes rät Meier ab. «Ein angespitzter Baum kann kaum mehr Wasser aufnehmen.» Genügend Wasser sei jedoch wichtig, vor allem in der warmen Stube. Nur so bleibt der Baum lange frisch. Draussen sollte man den Baum aber auf keinen Fall ins Wasser einstellen, sonst könnte das Wasser gefrieren.

