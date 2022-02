Chratzbörschte Wegen eines Puffs in der Adressliste der Notrufzentrale St. Gallen bekam die Feuerwehr Flawil den Fasnachtspreis Zum vierten Mal erhielt die Feuerwehr Flawil den Fasnachtspreis. Für den Kommandanten und den Regionalkommandanten Grund genug, den Wanderpreis nun definitiv – und nicht mehr nur leihweise – ins Depot mitzunehmen. Zita Meienhofer 24.02.2022, 23.21 Uhr

Der Narrenrat mit Sandro Fischer, Luca Zillig, Mischa Sutter, Thomas Wenk, Judith Siegenthaler und Barbara Reut Schatzmann (von links) «ehrte» dieses Jahr Flawils Feuerwehr. Den Preis nahmen Thomas Angehrn (im Kostüm) und Stefan Kramer entgegen. Bild: Zita Meienhofer

Auf der Strasse vor dem Flawiler Gemeindehaus tummelten sich die Leute in Scharen. Es war Schmutziger Donnerstag und die Chratzbörschte, der Flawiler Fasnachtspreis, durfte wieder direkt übergeben werden. Das schien für die Flawilerinnen und Flawiler Grund genug zu sein, auf die Gasse zu gehen, direkt zu erfahren, wer sich während des vergangenen Jahres eine Peinlichkeit erlaubt hat.

Doch alles war nicht wie vor der Pandemie. Für die Organisation der Beizenfasnacht und des Umzugs wurden die Massnahmen zu spät aufgehoben. Fasnächtliche Stimmung gab es in Flawil trotzdem mit der «Chratzbörschte»-Verleihung und anschliessender Gassenfasnacht.

Lange Laudation für langen Umweg

Die Freude über eine Live-Verleihung war gross, der Aufmarsch des Publikums enorm. Der Narrenrat machte es wohl deshalb spannend. Seine Laudatio war humorvoll und lang – getreu dem Motto «daischzlang» – sowie gespickt mit den Auftritten der Flawiler Schnitzelbänkler «Alliglattohre».

Viel Publikum auf der Flawiler Bahnhofstrasse. Sie alle wollten wissen, wer die «Chratzbörschte» bekommt. Bild: Zita Meienhofer

Der Narrenrat liess die Ereignisse, die in der Fasnachtszeitung beschrieben waren, Revue passieren und fragte das Publikum: «War es der Sheriff, der Bänklischlafer, die Feuerwehr, die Frau mit dem fehlende Jagdschein, der Garage-Torhüter, die Stiegen-Parkiererin, die katholische Kirche oder der Ehren-Bussen-Träger».

Das goldene Couvert ging letztlich an die «Ferbiifahrwehr», die Feuerwehr Flawil. Sie erhielt den Fasnachtspreis dafür, dass sie mit allen möglichen Fahrzeugen wie Kommandowagen, Rüstwagen oder Tanklöschfahrzeug durchs ganze Dorf karrte, zum alten Feuerwehrdepot am Marktplatz. Die Hecke brannte jedoch beim neuen Feuerwehrdepot an der Wilerstrasse. Diese Verwechslung entstand, weil in der Notrufzentrale in St.Gallen noch immer die Adresse des alten Feuerwehrdepots registriert war.

Thomas Angehrn, Flawils Feuerwehrkommandant, als brennende Hecke verkleidet, nimmt den Preis entgegen. Bild: Zita Meienhofer

Feuerwehr hält sich an die Regeln des Wanderpreises

Flawils Feuerwehrkommandant Thomas Angehrn trat als brennende Hecke mit der Aufschrift «Markplatz» und «Wilerstrasse» vor das Publikum und schilderte in Reimform das Ereignis, wofür die Feuerwehr «ausgezeichnet» wurde.

Mit Blaulicht und Sirene kam Stefan Kramer, Regionalkommandant des Sicherheitsverbundes Gossau, zum Gemeindehaus. Er war der Ansicht, dass der Narrenrat halt einfach niemand anderes als die Feuerwehr gefunden habe:

«Uf d’Füürwehr isch verlass, und gohts do au nume um en Gspass. Au dä Narrerot verloht sich gern do druff, wenn er niemert anderscht findet und möglischt will kei Puff.»

Die Feuerwehr erhielt nun zum vierten Mal die «Chratzbörschte». Kramer verwies auf die Regel eines Wanderpreises und sagte: «Noch em dritte Mol ghört dä am Gwünner. Gell, da isch für eu jetzt dümmer. Mer holet drom mit Blaulicht und Sirene, die Börschtä endgültig und nöd zom verdlehne.» Unter Guggenklängen verliessen die Fasnächtler allmählich den Platz und begaben sich zu den weiteren «Tankstellen», um den Schmutzigen Donnerstag ausklingen zu lassen.

«daischzlang» heisst das diesjährige Motto. Entsprechend des Mottos war die Länge der Laudatio. Bild: Zita Meienhofer