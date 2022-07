Eine Flawilerin erzählt von der Pandemiezeit in China

China «Es waren lange Tage»: Simone Höhener erzählt, wie sie die Pandemiezeit in China verbracht hat – und wie 14 Tage Quarantäne in einem Zimmer waren Insgesamt zwölf Jahre lebte das Ehepaar Höhener aus Flawil in Asien. Sie erlebten den Ausbruch von Corona und waren 14 Tage in Quarantäne in einem Einzelzimmer. Mühsam war letztlich der Weg zurück in die Schweiz. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

In Suzhou lebte das Ehepaar Höhener die vergangenen Jahre. Bild: PD

Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist», sagt Simone Höhener aus Flawil. Die 57-Jährige spricht über ihre 14-tägige Quarantäne, die sie im Herbst 2020 in einem Hotel in Shanghai und Suzhou verbracht hatte. Simone Höhener und ihr Mann Daniel lebten insgesamt zwölf Jahre in China, die letzten vier in Suzhou. Er arbeitete für ein Ostschweizer Industrieunternehmen in Wuxi, der Nachbarstadt von Suzhou.

Suzhou hat acht Millionen Einwohner und liegt 100 Kilometer westlich von Shanghai an Chinas drittgrösstem Süsswassersee Tai Hu. Die Stadt wird wegen ihrer vielen Kanäle und Brücken als das Venedig von China bezeichnet. Sie ist zudem bekannt wegen der Süsswasserperlen. «Suzhou ist eine schöne Stadt und hat eine alte wunderbare Altstadt», sagt Simone Höhener. Die Stadt ist bei Ausländern wie auch bei Chinesen beliebt. Die Läden und Restaurant haben deshalb ein entsprechend internationales Angebot.

Die Stadt wird auch das Venedig von China genannt - wegen ihrer vielen Brücken und Kanälen. Bild: PD

14 Tage in einem Einzelzimmer

Simone Höhener aus Flawil erzählt von ihrer Zeit in China. Bild: PD

Im 2020 musste das Ehepaar aus privaten Gründen für einen Kurzaufenthalt in die Schweiz zurück. Um wieder in China einreisen zu können, mussten sie 14 Tage in Quarantäne verbringen. Am Flughafen in Shanghai sei alles sehr gut organisiert gewesen. Simone Höhner sagt:

«Wer die Anweisungen genau befolgte, hatte keine Probleme.»

Unentbehrlich sind – in China allgemein und während der Pandemie sowieso – ein Smartphone sowie das App We-Chat, der chinesische Chat-Dienst.

Die Einreisenden wurden nach endgültiger Reisedestination aufgeteilt. Sie kam demnach mit allen Personen, die nach Suzhou mussten, in Shanghai in dasselbe Hotel, in ein Einzelzimmer. Als sie nach drei Tagen keine Symptome zeigte, wurde sie und alle weiteren Nichtinfizierten, die nach Suzhou mussten, mit einem Bus in die Heimatstadt gefahren.

In diesem Zimmer verbrachte die Flawilerin 14 Tage Quarantäne. Bild: PD

Die restlichen elf Tage verbrachte sie dort in einem Hotel. Sie sagt: «Im Unterschied zu meinem Mann, der etwas vor ihr einreiste, hatte ich eine komfortablere Situation, denn mein Zimmer hatte einen Balkon, den ich benutzen durfte und bei mir lief die Klimaanlage.» Diese wurde in vielen Hotels abgestellt. Zu gross war die Gefahr der Virenübertragung.

Das Essen wurde von einer Person im Schutzanzug vor die Türe gestellt. Bild: PD

Das Zimmer durfte sie nicht verlassen. Den Tag begann sie mit Fitnessübungen. Um zehn Uhr kamen Angestellte in Schutzanzügen zum täglichen Nasentest. Um zwölf Uhr klingelte es. Sie hatte 30 Sekunden zu warten, bis sie das Essen, das auf einem Tisch vor der Türe stand, abholen durfte. Die Getränke brachte ein Roboter. Dieser sprach sogar. Simone Höhner lacht und sagt:

«Aus Spass und weil ich Langeweile hatte, bestellte ich mehrmals täglich Getränke, um den Roboter zu sehen und zu hören.»

Mit Lesen, Hörbücherhören, Fernsehen, Walking im Zimmer, Telefonieren und Gymnastik verbrachte sie die Zeit. Sie sagt: «Es waren lange Tage.» Zudem lebte sie in ständiger Ungewissheit, denn informiert wurde nur spärlich. «Man weiss nie was los ist, ob man nach 14 Tagen aus der Quarantäne darf oder nochmals sieben Tage bleiben muss», erklärt sie.

Dieser Roboter brachte Simone Höhener die Getränke und kommentierte seine Lieferung. Bild: PD

Irgendwann war klar: «Das ist eine gröbere Sache»

Simone und Daniel Höhener lebten von 2006 bis 2014 in Wuxi und Suzhou, kehrten dann für dreieinhalb Jahre in die Schweiz zurück und hatten im Januar 2018 die Möglichkeit, nochmals in China zu leben und zu arbeiten. Land, Leute und ihre Kultur interessierten sie, die Begegnungen und Erfahrungen schätzten sie sehr. «Es waren wertvolle Jahre, welche uns in bester Erinnerung bleiben werden», sagt das Ehepaar rückblickend.

Der Gesundheitscode: War er grün, durfte man sich frei bewegen. War er orange oder rot war man infiziert. Bild: PD

Im Januar 2020 hörte Simone Höhener erstmals von einem Virus in China. In einer Zeitung wurde über die Ereignisse in Wuhan (Ausgangsort der Corona-Pandemie) berichtet, allerdings nur sehr dürftig. Einige Tage später erzählte ihr eine Nachbarin vom Ausbruch einer Pandemie. Sie sagt: «Es herrschte keine Panik, denn wir hatten ja schon die Schweinegrippe und Sars überstanden.» Die Regierung empfahl der Bevölkerung lediglich, Masken zu tragen.

Doch der Maskenkauf gestaltete sich schwieriger als gedacht: Die Masken war ausverkauft, ebenso die Desinfektionsmittel. Letztlich kam sie in ihrem Laden vor Ort noch zu einigen Masken, als Alternative zum Desinfektionsmittel benutzten die Chinesen Schnaps. Sie erinnert sich: «Bald habe ich registriert, dass das eine gröbere Sache wird.» Anfang Februar 2020 hat die Regierung eine Empfehlung ausgesprochen, zu Hause zu bleiben, und tags darauf waren die Strassen in der Metropole leer.

Die Regierung empfahl zu Hause zu bleiben, da blieben die Strasse leer. Bild: PD

Über ein Jahr herrschte Normalität

Während die Chinesinnen und Chinesen in ihren Wohnungen blieben, ging die Schweizerin nach draussen, um einzukaufen. Bald wurde sie von ihrer Nachbarin darauf hingewiesen, dass das viel zu gefährlich sei. Die Bevölkerung hatte Angst. Sie hatten Sars erlebt, das hatte sie geprägt. Denn, obwohl sie ein gutes Gesundheitssystem haben, stünden im Notfall viel zu wenig Spitalbetten zur Verfügung.

Das grösste Einkaufszentrum der Stadt im Frühling 2020- Bild: PD

Bis Ende April 2020 war mit Ausnahme der für die Versorgung wichtigen Geschäfte alles geschlossen. Dann kehrte allmählich wieder Normalität ein. «Ich hatte das Gefühl, dass China die Situation sehr schnell im Griff hatte und war davon beeindruckt», sagt Simone Höhener. In Suzhou nahm das Leben wieder seinen gewohnte Lauf. Reisen war innerhalb China ohne Einschränkungen für alle möglich. Im Januar 2021 wurde der Impfstoff zugelassen.

Im Februar 2022, wurden wieder erste Covid-Fälle in Suzhou gemeldet. Es war nicht mehr möglich, die Stadt zu verlassen ohne anschliessend während 14 Tagen in Quarantäne zu gehen. Kurz darauf wurden neue Falle in Shanghai gemeldet. Entgegen der Massnahmen für Suzhou hat sich Shanghai für einen Lockdown entschieden. Aus dem geplanten 7-Tage Lockdown wurde einer über mehrere Wochen.

Der mühevolle Weg zum Flughafen

Inmitten dieser unerwarteten Entwicklung mussten sie die Rückkehr in die Schweiz einleiten. Die letzten Wochen vor der Abreise verbrachten sie in einem Service-Appartement in Suzhou. Jeweils morgens hatten sie sich am Empfang des Komplexes zu testen. Zu Beginn dauerte die Wartezeit bis zu vier Stunden, allmählich bekamen die Tester die Situation in den Griff. Die Getesteten erhielten einen Zettel. Der erlaubte den Aufenthalt für die nächsten 24 Stunden in U-Bahn, Bus und Shops.

Ein fast leerer Bahnhof: Auf dem Weg zum Flughafen in Shanghai. Bild: PD

Die Reise zum Flughafen in Shanghai wurde zu einem mühevollen Weg. Höheners mussten wissen, ob ihr Flug starten wird, denn bei einer Rückkehr nach Suzhou hätten sie für 14 Tage in Quarantäne müssen. Die Zeichen standen gut und das Ehepaar machte sich auf den Weg, mit Zug und Bus. Ein Taxi fuhr nicht bis zum Flughafen, denn der Taxifahrer hätte nicht mehr ohne Quarantäne-Aufenthalt zurückkehren können.

Wie der Bahnhof so auch der Flughafen Pudong in Shanghai. Bild: PD

Die Bahnhöfe waren leer, die Shops und Restaurants geschlossen, die Beleuchtung spärlich. Das gleiche Bild zeigte sich auch auf dem Flughafen. Auf der Anzeigetafeln waren drei Flüge aufgeführt, einer war ihrer. Der Abflug verspätete sich um 14 Stunden. Es war sehr kalt und ihnen stand für die Verpflegung nur ein Getränkeautomat zur Verfügung. Nach 26 Stunden Aufenthalt hatten sie die Passkontrolle hinter sich, konnten ins Flugzeug steigen und in die Schweiz fliegen.

