Challenge League Wil sichert sich mit 3:2-Sieg gegen Chiasso den Ligaerhalt Der FC Wil gewinnt gegen den FC Chiasso mit 3:2 und sichert sich den Ligaerhalt. Wie das dem FC Wil gelungen ist können Sie hier im Liveticker nachlesen. Pascal Ibig 11.05.2021, 22.08 Uhr

Gelingt Maren Haile-Selassie und dem FC Wil gegen Chiasso der Befreiungsschlag? Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Schlussfazit

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend.

Das solls gewesen sein von diesem Spiel hier aus dem Bergholz. Weiter geht es für die Wiler mit dem Spiel in Lausanne gegen den FC Stade Lausanne Ouchy am kommenden Freitag. Gespielt wird um 20.00 Uhr auf der Pontaise. Auch von diesem Spiel berichten wir an dieser Stelle mit einem Liveticker.

Der FC Wil gewinnt verdient gegen den FC Chiasso mit 3:2. Vor allem die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ist bemerkenswert. Die Wiler kamen konsequent und mit einer kämpferischen Mentalität aus der Kabine. In der zweiten Halbzeit spielten nur die Wiler. Daher ist der Sieg auch verdient. Der Anschlusstreffer der Gäste in der 93. Minute per Penalty war nur noch Resultatkosmetik.

96. Minute

Da ist der ersehnte Schlusspfiff. Der FC Wil gewinnt gegen den FC Chiasso mit 3:2 und sichert sich mit diesem Sieg den Ligaerhalt!

93. Minute

TOOOR für den FC Chiasso. Bahloul schickt Köhn in die falsche Ecke und verwandelt den Strafstoss souverän. Nur noch 3:2.

92. Minute

Elfmeter für Chiasso! Sauter foult Sifneos im Strafraum. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Es gibt keine Proteste der Wiler.

91. Minute

Der eben erst eingewechselte Jones holt sich noch die gelbe Karte ab wegen Zeitspiels.

90. Minute

Es werden mindestens vier Minuten nachgespielt. Dem FC Wil fehlen noch vier Minuten zum Ligaerhalt!

89. Minute

Erster Wechsel bei den Wiler. Silvio holt sich den verdienten Applaus ab und verlässt das Feld. Neu auf dem Feld ist der Last-Minute-Torschütze vom letzten Freitag: Noah Jones.

86. Minute

Strechie holt sich die nächste Verwarnung ab, weil er der Meinung ist, dass Brahimi zu lange am Boden liegt und dies auch sehr deutlich dem Schiedsrichter zu verstehen gibt.

82. Minute

Die Wiler sind weiterhin deutlich spielbestimmend. Die Tessiner sind mit der Spielweise der Wiler in der zweiten Halbzeit vollkommen überfordert. Die Wiler nehmen den Kampf an und greifen früh den Ballführenden Spieler an.

80. Minute

Gleich noch ein Wechsel bei den Tessinern. Malinowski muss verletzungsbedingt vom Feld. Lujic ersetzt ihn.

78. Minute

Vierter Wechsel bei den Chiassesi. Anstelle von Dixon spielt neu Magnin.

72. Minute

TOOOOOR für den FC Wil! Die Wiler belohnen sich für ihre Offensiv-Power. Fazliu kommt über die rechte Seite und bringt den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuss in den Strafraum. Dort setzt sich Silvio im Zweikampf in der Luft durch und köpft den Ball zum 3:1 ins Tor.

69. Minute

Erster Abschluss der Tessiner in der zweiten Halbzeit. Pasquarellis Schuss aus 20 Metern geht aber genau auf Köhn, der keine Probleme hat den Ball zu halten.

67. Minute

Seit dem Seitenwechsel spielen nur die Wiler. Die Nerven der Gäste liegen Blank. Hadzi sieht die gelbe Karte, nachdem er sich nach einem Foulpfiff beim Schiedsrichter zu energisch beschwert hat.

63. Minute

Und die Wiler powern weiter. Sie haben in dieser zweiten Halbzeit die Chiassesi vollkommen im Griff. Nun da sie den Kampf angenommen haben, zeigt sich, dass die Tessiner kein übermächtiger Gegner sind.

59. Minute

TOOOOOR für den FC Wil! Halise-Selassie erzielt den Wiler Führungstreffer. Er nimmt den Ball wunderbar im Strafraum mit der Brust an und spielt ihn mit der Fussspitze am Verteidiger vorbei. Der Torhüter hat keine Chance mehr zu reagieren und der Ball rollt ins lange Eck.

57. Minute

Dreifachwechsel bei den Tessinern. Anstelle von Pavlovic spielt Strechie, anstelle von Maccoppi kommt neu Sifneos und für Manicone spielt neu Pasquarelli.

53. Minute

Die Wiler kommen sehr aktiv auf den Platz zurück. Anscheinend hat Alex Frei die richten Worte in der Kabine gefunden.

49. Minute

Dickenmann mit einem Vorstoss über die rechte Seite, sein Ball wird aber zur Ecke geklärt. Die Ecke von Fazliu verpasst Siolvio nur ganz knapp mit dem Kopf.

47. Minute

Die Wiler gleich mit einem ersten Vorstoss. Fazliu spielt auf Halie-Selassie, dieser sucht in der Mitte den Kopf von Brahimi. Der ist aber doch zwei Köpfe zu klein und diesen Ball zu erreichen.

46. Minute

Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

46. Minute

Auf gehts zur zweiten Halbzeit. Diesmal die Wiler in Person von Silvio mit dem Anstoss.

Halbzeit

Schauen wir noch kurz auf das andere Spiel, das aus Wiler Sicht interessant ist. Kurz vor Schluss führt der FC Aarau gegen den SC Kriens mit 4:0. Egal was heute hier also passiert, die Wiler bleiben in der Tabelle auf Platz sieben.

Die Wiler starteten denkbar schlecht in die Partie. Bereits nach sieben Minuten waren sie in Rückstand. Danach liessen sie eine Reaktion weitestgehend vermissen und die Tessiner hatten keine Probleme den Vorsprung zu halten. Erst nach gut einer halben Stunde nahmen die Wiler das Heft in die Hand und den Abstiegskampf auch an. So geht der Ausgleich vor der Pause auch in Ordnung. Wollen die Wiler heute aber gewinnen und somit den Ligaverbleib definitiv sichern, so braucht es in der zweiten Hälfte vor allem in Sachen Kampf und Genauigkeit eine Steigerung.

45.+3. Minute

Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee. Es geht mit einem 1:1 in die Kabine.

45. Minute

Es werden mindestens drei Minuten nachgespielt.

44. Minute

Da ist der Abstiegskampf im Bergholz angekommen. Nach dem Ausgleichstreffer gibt es eine Rudelbildung. Schiedsrichter Bieri zeigt Maccoppi den gelben Karton.

43. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil! Was für ein schöner und vor allem wichtiger Treffer für die Wiler. Dickenmann kommt über die rechte Seite und hat etwas Platz. Er spielt den Ball zu Brahimi in den Strafraum. Dieser dreht sich mit dem Ball am Fuss um den Gegner und trifft aus der Drehung mit Gefühl in die weite Ecke.

42. Minute

Auch weiterhin schaffen es die Wiler nicht, die Tessiner Abwehr vor wirkliche Probleme zu stellen.

38. Minute

Die Wiler haben das Heft in die Hand genommen. Im letzten Drittel sind die aber viel zu wenig konsequent und machen sich durch viele Fehlpässe das Leben selber schwer.

35. Minute

Und nochmals die Wiler. Silvio verlängert einen Ball aus der Wiler Abwehr. Kamber kommt aber knapp nicht an den Ball. So gibt es Abstoss.

33. Minute

Die erste gute Chance für die Wiler. Halie-Selassie mit einem freistoss von links in den Strafraum. Silvio köpft den Ball aufs Tor, Safarikas kann den Ball aber noch um den Pfosten lenken.

30. Minute

Erste Verwarnung des Spiels. Krasniqi sieht nach einem Foul an Malinowski die gelbe Karte.

28. Minute

Die ersten Mätzchen der Chiassesi. Haile-Selassie geht mit dem Ball an Malinowski vorbei, dieser legt sich auf den Boden und erhält den Foulpfiff des Unparteiischen. Die Wiler sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und so muss Bieri zum Zwiegespräch mit Trainer Frei.

24. Minute

Erstes offensives Lebenszeichen der Wiler. Fazliu zentral vom Rande des Strafraums. Sein Schuss geht aber deutlich am rechten Pfosten vorbei.

22. Minute

Und wieder Chiasso. Diesmal kommt Manicone vollkommen frei zum Abschluss aus 20 Metern. Der Ball ist aber eher eine Gefahr für die Velos hinter dem Stadion als für das Wiler Tor.

18. Minute

Es wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben: Es wird die Wiler Offensive im Strafraum der Gäste vermisst.

16. Minute

Die Wiler müssen ein erstes Mal Wechseln. Für Schäppi geht es nicht mehr weiter, nachdem er sich ohne Gegner-Einwirkung verletzt hat. Für ihn kommt Sauter.

13. Minute

Und weiter sind es nur die Gäste die gefährlich werden. Die Wiler mit sehr ausbaufähigem Zweikampfverhalten. Auch in dieser Szene kann Malinowski aus 20 Metern unbehelligt abschliessen. Glück für die Wiler, dass der Ball übers Tor geht.

10. Minute

Bislang ist noch nichts von der Ankündigung von Alex Frei zu sehen, dass die Wiler auf alles rennen werden sich bewegt.

7. Minute

TOOOOR für den FC Chiasso. Das ging jetzt aber schnell und einfach. Ecke von Chiasso von rechts. Silva am zweiten Pfosten köpft den Ball in den Fünf-Meter-Raum, wo Hadzi den Ball vollkommen alleine über die Linie schieben kann. Ein denkbar schlechter Start fr die Wiler.

4. Minute

Kamber zeigt ein erstes Mal, dass die Wiler bereit sind hart in die Zweikämpfe einzusteigen. Schiedsrichter Bieri bittet ihn zum pädagogischen Zwiegespräch. Kamber kommt ohne Karte davon.

2. Minute

Chiasso mit einem ersten Vorstoss über die rechte Seite. Bahlouls Hereingabe zur Mitte hat Köhn aber sicher.

1. Minute

Auf gehts zum drittletzten Spiel in dieser Saison. Die Gäste aus Chiasso stossen an. Der Ball Rollt!

19:55 Uhr

Fünf Minuten noch bis zum Anpfiff dieses Spiels, in welchem es für beide Mannschaften um einiges geht. Die 100 zugelassenen Zuschauer haben ihre Plätze eingenommen und die Spannung steigt. Glaubt man den Worten von Alex Frei nach dem Spiel gegen Xamax wird es heute ein hart umkämpftes Spiel. Die Liga hat für dieses Spiel den langjährigen Super League Schiedsrichter Alain Bieri aufgeboten. Angesichts seiner grossen Erfahrung sicher keine schlechte Wahl.

19:40 Uhr

Die Aufstellungen sind nun auch bekannt. Im Vergleich zum Spiel vergangenen Freitag in Neuenburg nimmt Alex Frei nur eine Änderung vor. Für Leo Mätzler kehrt Captain Muntwiler nach seiner Gelbsperre in die Innenverteidigung zurück. Das Spielsystem ist auch heute ein 4-2-3-1. Konkret bedeutet dies, dass die wie folgt auflaufen: Im Tor steht wie immer Stammtorhüter Köhn. In der Verteidigung laufen von links nach rechts Dickenmann, Muntwiler, Kronig und Schäppi auf. Im defensiven Mittelfeld spielen Kamber und Krasniqi. Offensiv im Mittelfeld sollen Brahimi, Fazliu und Haile-Selassie für Gefahr sorgen. Einziger Stürmer ist Silvio.

Bei den Gästen aus dem Tessin steht Safarikas im Tor. Des Weiteren spielen Pavlovic, Hadzi, Maccoppi, Bnou Marzouk, Bahloul, Affolter, Dixon, Silva, Malinowski und Manicone.

19:27 Uhr

In spätestens neun Tagen ist klar, ob der FC Wil in der Challenge League bleibt. Vielleicht aber auch schon in gut zwei Stunden. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Spiel der 34. Runde zwischen dem FC Wil und dem FC Chiasso. Pascal Ibig führt sie durch eine wohl heisse Partie.