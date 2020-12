Challenge League Die Jugend des FC Wil hat neue Massstäbe gesetzt – nun will sie im Heimspiel gegen das Schlusslicht Chiasso den Aufwärtstrend bestätigen Am Freitagabend spielt der FC Wil ab 20 Uhr gegen das letztklassierte Chiasso. Nach dem Sieg gegen Winterthur wollen die Wiler gleich nachlegen. Seit Dienstag haben die Ostschweizer bezüglich Nachwuchsförderung einen Rekord inne. 10.12.2020, 18.29 Uhr

Wils 19-jähriger Hoffnungsträger Mika Mettler (rechts) im Testspiel gegen den FC St.Gallen mit Boris Babic. Marc Schumacher/Freshfocus

(gll/sfl) Der FC Chiasso ist nicht der Lieblingsgegner der Wiler. Die Ostschweizer warten bereits seit vier Spielen auf einen Sieg gegen die Tessiner.

In der letzten Direktbegegnung gab es nur ein enttäuschendes 1:1. Jene Leistung hätte wohl gegen jedes andere Team eine Niederlage zur Folge gehabt. Es war ein Auftritt, der eine Ausnahme bildete.

Wiler wieder mit Selbstvertrauen

Gegen Winterthur hat es Wil endlich geschafft, sich für eine solide Leistung zu belohnen. Das dürfte der Mannschaft von Alex Frei Selbstvertrauen verleihen.

Vor Weihnachten geht es nun Schlag auf Schlag. Für die Ostschweizer stehen nach dem Chiasso-Heimspiel gleich drei Auswärtspartien binnen eineinhalb Wochen an.

Nach den Auftritten gegen die Grasshoppers und Winterthur wäre am Freitagabend alles andere als ein Sieg wohl eine Enttäuschung. Chiasso ist derzeit der heisseste Anwärter auf den Abstieg. Bei den Tessinern passt sowohl auf sportlicher als auch auf operativer Ebene wenig zusammen.

Setzt konsequent auf die Jugend: Wil-Trainer Alex Frei. Walter Bieri/Keystone

Der FC Wil setzt neue Massstäbe

Am Dienstag war der FC Wil im Heimspiel gegen Winterthur für eine Premiere verantwortlich. Wie die Swiss Football League (SFL) schreibt, standen erstmals sechs Spieler mit Jahrgang 2000 oder jünger gemeinsam in einem Spiel der SFL auf dem Feld. Wil-Trainer Alex Frei stellte vier davon von Beginn an auf und wechselte zwei Spieler ein.

Frei beorderte mit Ilan Sauter (19), Jan Kronig (20), Mika Mettler (19) und Bledian Krasniqi (19) gleich vier Nachwuchsspieler mit Jahrgang 2000 in die Startaufstellung und wechselte im Verlauf der Partie mit Samuel Ballet (19) und Challenge-League-Neuling Marko Krunic (19) zwei weitere junge Talente ein.

Wils 19-jährige Ilan Sauter (links) gegen Thuns Gregory Karlen. Peter Schneider/Keystone

Sechs Spieler mit Jahrgang 2000 oder jünger, die in einem Spiel der Swiss Football League gleichzeitig auf dem Platz stehen, ist eine Premiere in der SFL. Freis Risiko zahlte sich aus: Wils «Jugendbewegung» bezwang Winterthur mit 1:0.