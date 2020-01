Cédric Noger ist Wiler Sportler des Jahres 2019 Der 27-jährige Skirennfahrer Cédric Noger hat sich an der 13. Nacht des Wiler Sports gegen den Schwinger Daniel Bösch und die Rollstuhlsportlerin Sandra Graf durchgesetzt. Die weiteren Ehrungen gingen an die Kunstturnerin Lilli Habisreutinger, das Kampfsportlerduo Sofia Jokl/Thomas Schönenberger und den Judo-Weltkampfrichter René Brühwiler. Tim Frei 11.01.2020, 05.00 Uhr

Am Samstag startet Cédric Noger am Weltcup-Riesenslalom in Adelboden. Am Abend zuvor wurde er zum Wiler Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Sein Vater Luc Kauf nahm den Preis an der Nacht des Wiler Sports entgegen. Gabriele Facciotti, AP

Cédric Noger wurde mit 37 Prozent aller Stimmen zum Wiler Sportler des Jahres 2019 gewählt. Auf Rang zwei klassierte sich der Schwinger Daniel Bösch mit nur zwei Prozent weniger Stimmen. Dritter bei der Wahl wurde die Rollstuhlsportlerin Sandra Graf. Da Noger am Samstag den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden bestreitet, war er Abend davor an der 13. Nacht des Wiler Sports nicht anwesend. Sein Vater, der Wiler Stadtparlamentarier Luc Kauf nahm den Preis entgegen.