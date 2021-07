Stadt Wil testet Wohnmobilstellplätze beim Silo

Camping Die Camper können kommen: Wil wagt Testbetrieb eines Stellplatzes für Wohnmobile Ab Samstag stehen beim Silo in Wil fünf Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Eine Testphase von drei Monaten soll der Stadt Erkenntnisse bringen. Verläuft sie gut, könnten ab nächstem Sommer bis zu 20 fixe Plätze erstellt werden. Gianni Amstutz Aktualisiert 07.07.2021, 16.16 Uhr

Ferien mit dem Wohnmobil sind im Trend – und bald auch in Wil möglich. Bild: Fotolia

Nun also doch: Die Stadt Wil möchte Touristen, die mit ihren Wohnmobilen unterwegs sind, die Möglichkeit bieten, in Wil Halt zu machen. Dies vor dem Hintergrund eines gestiegenen Bedürfnisses nach Stellplätzen. Nicht erst seit Corona erfreuen sich Ferien im eigenen fahrbaren Zuhause zunehmender Beliebtheit. Ab Samstag bietet die Stadt deshalb fünf Stellplätze auf dem Parkplatz der Silo AG an – vorerst als Testbetrieb.