Wil: Wohnmobile finden ihren Stellplatz

Camper Einen offiziellen Stellplatz hat Wil weiterhin nicht – Wohnmobile finden ihren trotzdem Das Stadtparlament hat den Budgetposten für den Wohnmobilstellplatz beim Silo gestrichen. Übernachtet wird trotzdem, zum Beispiel auf dem Parkplatz Rudenzburg. Auch die Schiessanlage wird in Apps empfohlen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Wohnmobile auf dem Parkplatz Rudenzburg im Februar. Bild: Pablo Rohner

«Stellplatz ganz in der Nähe Bahnhof … St.Gallen, Zürich … super zentral. Altstadt Wil super schön, Zentrum in wenigen Minuten zu erreichen … ein Besuch lohnt sich!» So wird der Parkplatz Rudenzburg in einer Smartphoneapp für Wohnmobilstellplätze angepriesen. Die App ist eine der beliebtesten und wurde bisher mehr als eine Million Mal heruntergeladen.

Jetzt, wo der Frühling naht, zeigt sich, dass der Parkplatz Rudenzburg bei Wohnmobilreisenden tatsächlich beliebt ist. Fast jede Woche stehen neue Camper auf dem Parkplatz, wobei manche, den Werbeplakaten auf den Armaturen nach zu schliessen, auch nur zum Verkauf angeboten werden. Regelmässig übernachten dort im Februar und im März aber auch Reisende in ihrem Wohnmobil.

Gute Bewertungen, falsche Informationen

Wer dies tut, ist angetan, wie die Kommentare unter dem Eintrag zeigen. «Viel Platz und nicht zu teuer», schreibt ein User und ein anderer: «Wunderschöne Altstadt! Zentrum in 5 Minuten zu erreichen. Sehr schöne Stadt. Viel zu sehen.» Auf Französisch wird in einer anderen Bewertung betont, dass das Parkieren über Nacht gratis ist. Mit Humor wird zudem auf die Lage in der Luftlinie zwischen Kreuzkirche und Kirche St.Nikolaus hingewiesen:

«Ihr werdet den Sinn für die Zeit nicht verlieren. Alle 15 Minuten werdet ihr von zwei Glocken daran erinnert.»

Der Eintrag in der App enthält allerdings auch ein paar falsche Informationen. So wird etwa angegeben, am Platz gebe es Zugang zu Strom, Abwasserentsorgung und Toilettenentsorgung.

Weil es all das auf dem Parkplatz Rudenzburg nicht gibt, sei der Platz «nicht für längere Aufenthalte geeignet», sagt Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt bei der Stadt Wil. Er hält aber auch fest, dass das Abstellen von Wohnmobilen auf öffentlichen Parkplätzen nicht verboten sei, solange die Parkgebühren bezahlt werden und die Fahrzeuge ins Parkfeld passen. Das Campieren, also beispielsweise das Kochen und Essen an einem Tisch vor dem Wohnmobil, ist hingegen nicht erlaubt.

Wohnmobile finden ihren Stellplatz

Als Stadtparlamentarier Adrian Bachmann (FDP) im Herbst 2020 in einem Vorstoss fragte, wo es mögliche Standorte für Stellplätze gibt, evaluierte der Stadtrat auch den Parkplatz Rudenzburg. Er wurde, wie die Allmend Glärnischstrasse, der Kiesplatz bei der Reitwiese oder das Zeughausareal, für nicht geeignet befunden.

Die Gründe seien die vielen Dauermieter auf dem Parkplatz Rudenzburg und die Veranstaltungen, die darauf stattfinden, etwa die Fonduestube und das Fasnachtszelt, schreibt Stefan Sieber auf Anfrage.

Nach Adrian Bachmanns Anfrage und dem Campingboom in den Coronasommern lancierte die Stadt im vergangenen Juli einen dreimonatigen Testbetrieb eines Stellplatzes auf dem Gelände des Silos im Westen der Stadt. Bei der Sparrunde im Parlament im Dezember wurden die 66'000 Franken für den Weiterbetrieb aber aus dem Budget gestrichen.

Ob mit oder ohne offiziellem Stellplatz: Die Wohnmobilreisenden scheinen ihre Übernachtungsplätze in Wil zu finden und tauschen sich darüber aus. Die zweite Empfehlung einer Nutzerin der App auf Stadtgebiet ist der Parkplatz bei der Schiessanlage in der Thurau. «Es gibt genügend Stellplätze, auch unter Bäumen. Abfalleimer und Bänkchen nebenan. In der Schiessanlage hat es ein Bistro und auch Toiletten», heisst es in der Beschreibung. Einer, der es ausprobiert hat, kommentiert: «Guter Platz für eine Übernachtung.»

