Flawil Nach drei Jahren Verletzungspech: Skifahrerin Aline Höpli fährt seit diesem Winter wieder im Europacup mit Mit dem starken zwölften Rang in Meiringen-Hasliberg vor rund eineinhalb Wochen bestätigte Aline Höpli, dass sie ihre Verletzung vom letzten Winter gut überstanden hat und ihr Pech hinter sich lassen will. Nun möchte sie voll angreifen und den ganzen Winter hindurch gesund bleiben. Lukas Tannò 30.01.2022, 15.00 Uhr

Die Flawiler Skifahrerin Aline Höpli fuhr Mitte Januar im Europacup auf den starken zwölften Rang. Bild: PD

Drei Jahre hintereinander riss sich Skifahrerin Aline Höpli immer im Dezember das Kreuzband. Bei solchem Verletzungspech positiv zu bleiben, ist alles andere als selbstverständlich. Die Flawilerin hat es aber geschafft, während dieser schwierigen Zeit nicht den Kopf hängen zu lassen und stärker aus der Reha in der Sportschule Appenzellerland herauszukommen.

«Klar war es hart, sich zurückzukämpfen. Aber ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich es schaffe. Man muss Verletzungen als Chancen sehen und das Beste daraus machen.»

Das sagt die 20-jährige Skirennfahrerin, die seit dem September zurück auf der Piste ist und seit diesem Dezember wieder Rennen fährt. Die Resultate Anfang Winter waren dann für Aline Höpli nicht zufriedenstellend: «Ich war froh, dass ich wieder im Europacup mitfahren konnte, aber ich erzielte im Training bessere Resultate als bei den Rennen. Das war ein wenig frustrierend.»

Am 20. Januar konnte das Ski-Talent aber auch endlich bei einem Ernstkampf ein gutes Resultat herausfahren. In Meiringen-Hasliberg fuhr sie im Slalom auf den starken zwölften Rang. Für Aline Höpli ein Resultat, das gut getan hat:

«Ich konnte mir selbst beweisen, dass ich es nicht nur im Training kann, sondern auch wenn es darauf ankommt.»

Ebenfalls positiv ist, dass Höpli ihren Dezember-Verletzungsfluch endlich ablegen konnte. «Natürlich ist es ein schönes Gefühl, den Dezember unverletzt überstanden zu haben. Aber mein Ziel ist es, den ganzen Winter hindurch gesund zu bleiben», sagt die Flawilerin.

Den zwölften Rang bestätigen

Um das zu erreichen, konzentriert sie sich momentan nur auf den Slalom: «Wir haben entschieden, dass ich in diesem Winter nur Slalom fahre, da die anderen Disziplinen noch zu viel Druck aufs Knie ausüben.» Am Wochenende bereitete sich Höpli in der Lenzerheide bereits auf das nächste Rennen vor. Am Montag und Dienstag wird sie beim Europacup im österreichischen Zell am See im Starthäuschen stehen und versuchen, den zwölften Platz von Mitte Januar zu bestätigen.

Die Ziele der jungen Skifahrerin haben sich auch durch ihre letzte Verletzung nicht verändert: «Ich habe immer noch die gleichen Ziele wie vorher. Ich möchte voll auf meine Profikarriere setzen. Das passt momentan sehr gut, denn so kann ich mich ohne Ablenkung auf mein Training und meine Resultate konzentrieren.»