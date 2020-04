Busswil: Autofahrer überholt gefährlich und verunfallt – Polizei sucht Zeugen Ein 65-Jähriger bezahlte ein gefährliches Überholmanöver mit einer Kollision mit einer Verkehrsinsel. 21.04.2020, 11.24 Uhr

In Busswil kam es nach einem Überholmanöver zu einem Unfall. Symbolbild: PD

(kapo/rus) Kurz vor 22 Uhr am Montagabend war ein 28-jähriger Autolenker auf der Hauptstrasse in Richtung Littenheid unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau setzte unmittelbar nach der Verzweigung Hubstrasse ein 65-jähriger Autofahrer zu einem Überholmanöver an.