Zwei Gemeindepräsidentinnen der Region Wil tagten in Wien.

Bundestagung Frauen in der Kommunalpolitik sind Mutmacherinnen: Ostschweizer Gemeindepräsidentinnen tagten in Wien Rund 100 Bürgermeisterinnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz tagten in der Hofburg in Wien. Die Gemeindepräsidentinnen Christa Köppel, Widnau, Verena Wild, Neckertal, und Monika Scherrer, Degersheim, vertraten die Schweiz im Nachbarland. 08.04.2022, 15.58 Uhr

Ostschweizer Gemeindepräsidentinnen an der Bundestagung für Bürgermeisterinnen in Wien: Monika Scherrer aus Degersheim (l.), Vreni Wild, Neckertal (2. r.) und Christa Köppel aus Widnau. Bild: Franz Gleiss

Zum ersten Mal fand Ende März eine Bundestagung für Bürgermeisterinnen in der Hofburg in Wien statt. Organisiert vom Österreichischen Gemeindebund stand sie unter der Schirmherr­schaft von Frauenministerin Susanne Raab und Präsidenten-Gattin Doris Schmidauer; Gastgeber waren Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Rund 100 Bürgermeisterinnen aus Österreich sowie eine Delegation Gemeindepräsidentinnen aus Deutschland und der Schweiz diskutierten zwei Tage lang zu Themen und Herausforderungen in der Kommunal­politik.

Die Atmosphäre war von Solidarität und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Abgerundet wurde die Bundestagung durch einen Empfang bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Präsidenten­palais der Hofburg und einem Abendessen beim Wiener Bürgermeister und dem Präsidenten des Städtebundes, Michael Ludwig, im Rathaus.

Frauenanteil in der Politik

Ziel der Tagung war, die Partizipation von Frauen in kommunalen Einrichtungen bis hin an die Gemeindespitze nachhaltig zu fördern und die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit einer besseren Geschlechtergleichstellung in der lokalen Führung zu sensibilisieren.

In Fachinputs wurden die neuesten Studien und Zahlen zur politischen Teilhabe von Frauen in Österreich und in anderen Ländern der EU präsentiert. Liegt der Frauenanteil bei den Ortschefinnen in Österreich bei rund zehn Prozent, so zeigt sich in der EU beim Frauenanteil in den höchsten Gemeindeämtern eine Spanne zwischen 36 Prozent in Schweden und wenigen fünf Prozent in Griechenland.

Rund 16 Prozent der Gemeindeoberhäupter sind Frauen

In der Schweiz hat der Gemeindeverband letztmals im Dezember 2019 den Anteil der Frauen in Gemeindepräsidien erhoben: Von den 2212 Schweizer Gemeinden wurden 358 – also rund 16 Prozent – von Frauen präsidiert.

Die Bürgermeisterinnen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Bild: Franz Gleiss

Im Kanton St.Gallen sind es aktuell 11 von 77 oder 14 Prozent der Gemeinden, die von Frauen geführt werden, wobei der Frauenanteil nicht mit der Gemeindegrösse zusammenhängt. Allerdings ist festzustellen, dass in Gemeinden mit mehr als 20’000 Einwohnenden der Frauenanteil in den Gemeinde- und Stadträten in den letzten Jahren auf gegen 30 Prozent gestiegen ist.

Frauen bringen Dynamik in die Behörden

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kärnten hat der Österreichische Gemeindebund Anfang 2022 eine Umfrage durchgeführt, um ein Stimmungsbild unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu erheben. Diese aktuellen Ergebnisse, leider fehlen vergleichbare Untersu­chungen in der Schweiz, zeigen auf, welch hohe Anforderungen heute an die exekutiven Gemeinde­behöreden gestellt werden.

Die Umfrage zeigt auf, dass die starke Regulierung und Verrechtlichung der Arbeit in der Kommunalpolitik von allen Behördenmitgliedern – ob männlich oder weiblich – zunehmend als Belastung empfunden wird. Ein Ergebnis, dass wohl in der Schweiz ähnlich aussehen würde. Und ebenfalls einhellig wurde festgestellt: Wo Frauen Verantwortung übernehmen, ändert sich das Klima; es wird respektvoller diskutiert und Frauen bringen Dynamik ein, von der alle profitieren. (pd)