BUNDESFEIERN Festrednerinnen: «Frauen müssen sich wehren, damit wichtige Themen aufs Parkett kommen» Bereits am Vorabend des Nationalfeiertags haben einige Bundesfeiern stattgefunden. In Niederglatt und Bazenheid hielten Frauen die Ansprache - und kamen auf das Jubiläum 50-Jahre-Frauenstimmrecht zu sprechen. Simon Dudle 01.08.2021, 00.43 Uhr

Die Oberuzwiler Juristin Heidi Baer-Looser sprach in Niederglatt über die Herausforderungen in den Bereichen Familie, Beruf und Gesellschaft. Bild: Simon Dudle

Es sind überdurchschnittlich viele Frauen, die landauf landab an den diesjährigen 1.-August-Feiern in den Festzelten am Rednerpult stehen. Hintergrund ist das Frauenstimmrecht, welches vor genau 50 Jahren auf nationaler Ebene verankert worden ist.

Beim ehemaligen Schulhaus in Niederglatt, wo sich am Samstagabend die Oberuzwiler zu ihrer Bundesfeier trafen, sprach Festrednerin Heidi Baer-Looser über die Herausforderungen in den Bereichen Familie, Beruf und Gesellschaft, welche einst wie heute zu meistern waren und sind. Die in Oberuzwil wohnhafte Juristin und einstige Richterin am Kreisgericht Wil sagte: «Die Frauen müssen sich wehren, damit wichtige Themen aufs Parkett kommen.» Der Staat solle mehr investieren in die Frühbetreuung von Kindern. Heidi Baer-Looser ergänzte:

«Alles in allem bin ich aber stolz auf die Schweiz. Veränderungen gehen zwar sehr langsam vonstatten. Dafür gibt es auch praktisch keine Schwankungen.»

Die Feier der Gemeinde Obeuzwil in Niederglatt zog einiges an Publikum an. Bild: Simon Dudle

Auch das Festzelt in Bazenheid war gut gefüllt. Bild: Simon Dudle

Imelda Stadler sieht noch immer Handlungsbedarf

Ein paar Kilometer weiter, bei der Bundesfeier in Bazenheid, kam auch Kantonsrätin Imelda Stadler auf das Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht zu sprechen. Am Ort, wo sie aufgewachsen ist, sagte die amtierende Gemeindepräsidenten von Lütisburg: «Beim Frauenstimmrecht hinkte die Schweiz extrem hinterher. Viele Länder waren in dieser Beziehung viel weiter. Aber es gibt auch diverse Länder, die sind noch heute weit entfernt.» In Sachen Gleichberechtigung bestehe nach wie vor Handlungsbedarf, zum Beispiel bei der noch immer nicht überall vorhandenen Lohngleichheit.

Festrednerin und Kantnsrätin Imelda Stadler Bild: PD

Die Kantonsrätin verwies in ihrer Rede aus aktuellem Anlass auch auf die Olympischen Spiele, wo erst ab 1934 Frauen zugelassen waren. Imelda Stadler sagte in Anlehnung an den Slogan des FC Bazenheid, der als Organisator der Bundesfeier auftrat:

«Egal ob Frau oder Mann, jung oder alt, Schweizer oder Ausländer: Wir müssen fair miteinander umgehen.»

Viel Nachholbedarf beim Feiern

Nicht nur in Bazenheid und Niederglatt wurde am Vorabend des 1. Augusts gefeiert, getanzt, gejodelt und Feuerwerk gezündet. Auch in Bettenau, Niederbüren, Münchwilen und Nesslau traf man sich schon am 31. Juli. Andere Gemeinden, vor allem die grösseren, haben aufgrund der Coronasituation auf die Durchführung einer Feier verzichtet. Der Augenschein in Niederglatt und Bazenheid zeigt: Der Andrang war rege und das jeweilige Festzelt gut gefüllt. Es scheint in Sachen Feiern eines an Nachholbedarf zu geben.