Bütschwil Vom Viehzüchter zum Chüelischnitzer: Nach einem Unfall griff der pensionierte Bauer und Älpler Köbi Raschle zum Schnitzwerkzeug Auch nachdem er seinen Bauernhof in Mosnang dem Sohn übergeben hatte, liess das Vieh Köbi Raschle nicht los. Heute schnitzt er Kühe und ganze Alpaufzüge aus Holz – seine Frau Julia Raschle bemalt die Figuren. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julia und Köbi Raschle mit einem ihrer selbst gestalteten Alpaufzüge. Bild: Adi Lippuner

Der pensionierte Bauer und Älpler Köbi Raschle widmet sich mit grosser Freude dem Schnitzen von Kühen. Am Anfang dieses Hobbys stand ein Geschenkgutschein für einen Schnitzkurs, den er von seiner Ehefrau Julia Raschle erhielt. Sie hatte Angst, ihr Mann Jakob, von allen Köbi genannt, werde nach der Pensionierung keine sinnvolle Beschäftigung mehr haben.

Doch wie das Leben so spielt, kam zuerst alles anders: Nach der Hofübergabe im Jahr 2008 an Sohn Ernst verliess das Ehepaar den Betrieb im Mosnanger Stampf und überliess das Feld der jungen Generation. Eine Mietwohnung in Bütschwil und die Beschäftigung in einem Baugeschäft waren ab dann die neue Lebensgrundlage, wobei gelegentliches Helfen auf dem Hof dazu gehörte.

2014 folgte das Spontanangebot des Weissküfers Werner Stauffacher aus Ennetbühl, die Betreuung der Mutterkühe auf der Alp Oberer Stockberg zu übernehmen. Das Ehepaar Raschle erzählt:

«Zuerst war der Einsatz als Ablösung wegen eines Unfalls gedacht, geworden sind es dann vier unvergessliche Alpsommer in einer wunderbaren Umgebung.»

Älpler mit Leib und Seele

Beim Gespräch über die Alp Oberer Stockberg, die in der Nähe des Risipasses hoch über dem Dorf Stein liegt, glänzen die Augen von Julia und Köbi Raschle. «Wir haben die Arbeit dort oben über alles geliebt, auch wenn zu Beginn die Betreuung von Mutterkühen ungewohnt war.»

Wer denke, Mutterkühe seien einfacher zu betreuen als Milchkühe, unterliege einem Irrtum. «Die Zeiteinteilung ist nicht gleich, aber auch diese Tiere brauchen Aufmerksamkeit», ist sich das Ehepaar einig. Was den beiden unvergessen ist: «Die gute Nachbarschaft mit den anderen Älplern und das Vertrauen des Alpbesitzers haben uns vier wunderbare Alpsommer ermöglicht.»

Neue Herausforderung gesucht

Dann kam ein Sturz mit dem Velo, schwere Verletzungen, eine Operation und als Folge dieser gesundheitlichen Probleme das «Aus» für das Älplerleben. Köbi Raschle bedauert dies, hat sich aber mit der neuen Lebensgestaltung abgefunden. Er sei schon immer ein «Vechlatschi», übersetzt wohl ein Viehnarr, gewesen, wird beim Gespräch am Küchentisch an der Bütschwiler Ottilienstrasse betont. So habe er sein Schnitzwerkzeug wieder aus der Schublade geholt und befasse sich seither mit zunehmender Begeisterung mit dem Herstellen von Holzkühen.

Heute widmet sich Köbi Raschle den aus Holz geschnitzten Tieren. Bild: Adi Lippuner

Die gesundheitlichen Einschränkungen, insbesondere die Mühe mit dem Atmen, lassen Köbi Raschle in der Nacht nicht immer durchschlafen.

«Mit dem Wunsch nach einem ganzen Alpaufzug kamen die Zweifel, ob ich fähig bin, menschliche Figuren zu schnitzen.»

Doch da sei ihm der alte Spruch «geht nicht, gibt’s nicht» eingefallen. «Ich bin aufgestanden, habe mich an den Küchentisch gesetzt und eine Figur versucht.» Mit den ersten Resultaten sei er noch mässig zufrieden gewesen, «doch schon bald hatte ich den Dreh raus».

Julia Raschle bemalt die Figuren

Und da kommt auch Ehefrau Julia ins Spiel: «Zuerst habe ich Kühe bemalt und für die Schellen feine Riemen geflochten. Beim Bemalen der Figuren tat ich mich am Anfang schwer, doch mit zunehmender Übung lief es besser.»

Heute sind die beiden ein eingespieltes Team. Während der pensionierte Bauer Tiere und Figuren schnitzt, sich auch an Saumpferde und Lediwagen gewagt hat und inzwischen einige Alpaufzüge fertigstellen konnte, beherrscht seine Frau das Bemalen der Figuren:

«Die Sennen sind immer die grösste Herausforderung, es macht aber auch Freude, wenn das Resultat so gelingt, wie ich es mir vorstelle.»

Freunde am Hobby der Grosseltern haben auch die zwölf Enkel, sind doch bereits zahlreiche Holzkühe in ihren Besitz übergegangen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen