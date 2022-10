Bütschwil-Ganterschwil: Klinik Sonnenhof plant Millionen-Neubau

Bütschwil-Ganterschwil Weil mehr Kinder und Jugendliche psychiatrische Betreuung brauchen: Klinik Sonnenhof plant Neubau Die Klinik Sonnenhof in Ganterschwil plant ein neues, grösseres Klinikgebäude. Dies, weil die Anzahl der Fälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Alain Rutishauser 06.10.2022, 18.00 Uhr

So soll das Neubauprojekt an der Sonnenhofstrasse aussehen. Visualisierung: PD

Seit Beginn der Pandemie – und auch schon davor – haben die Anzahl registrierter Fälle in Kinder- und Jugendpsychiatrien in der Schweiz um bis zu 25 Prozent zugenommen. Auch in der Ostschweiz gibt es seit geraumer Zeit mehr Kinder und Jugendliche, die psychiatrische Betreuung benötigen. Nun will die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Sonnenhof in Ganterschwil auf die erhöhte Nachfrage nach stationären Behandlungen reagieren.