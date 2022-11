Alte Turnhalle in Ganterschwil ist akut einsturzgefährdet

Bütschwil-Ganterschwil Einer möglichen Katastrophe entkommen? Dach der alten Turnhalle in Ganterschwil ist einsturzgefährdet: «Möglich, dass es bei grosser Schneelast eingebrochen wäre» Bei einer Prüfung der Turnhalle in Ganterschwil wurde zufällig festgestellt, dass das Holzdach einsturzgefährdet ist. Die Turnhalle an der Sonnenhofstrasse wurde daraufhin umgehend geräumt und gesperrt. Nun wird entschieden, was mit der Turnhalle geschehen soll. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Das Holzdach der alten Turnhalle in Ganterschwil ist einsturzgefährdet und wurde daher umgehend gesperrt. Bild: Andrea Häusler

Die alte Turnhalle an der Sonnenhofstrasse in Ganterschwil wird normalerweise rege genutzt. Tagsüber führt die Klinik Sonnenhof in der 1962 gebauten Halle den Schulsport durch, abends sind einheimische und auswärtige Vereine in der Turnhalle zugegen.