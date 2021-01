Ganterschwil Für mehr Kundennähe: Die Swiss Cheese Factory AG funktioniert ihren Verkaufsladen in einen Veranstaltungsraum um Die Brüder Jürg und Urs Stadelmann wollen ihr Familienunternehmen fortlaufend optimieren. Die Kundennähe sei ein wichtiger Bestandteil, um ihre Eigenkreationen zu verfeinern. Simon Bernhardsgrütter 07.01.2021, 12.50 Uhr

Jürg, Elmar und Urs Stadelmann (von links) von der Swiss Cheese Factory in Ganterschwil mit ihrer «Pink Queen», die im asiatischen Raum lanciert wurde und nun immer mehr Anhänger in der Schweiz und im grenznahen Ausland findet. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Verkaufsladen direkt neben der Käserei ist nicht mehr zeitgemäss. Vor allem nicht für Käser, welche bestrebt sind, immerzu Neues auszuprobieren und ihre selbst kreierten Produkte und Angebote laufend zu optimieren. Dem tragen Jürg und Urs Stadelmann, die die Swiss Cheese Factory AG in Ganterschwil in der bereits dritten Generation führen, Rechnung. Sie haben darum beschlossen, den ehemaligen Verkaufsladen in einen Veranstaltungsraum umzuwandeln.