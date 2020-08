Büromitenand eröffnet: Bazenheid hat ein Coworking-Büro Am Sonntag eröffneten die Verantwortlichen das Bazenheider Coworking-Büro im Gebäude der Regionalwerk Toggenburg AG. Ab Montag startet das «Büromitenand» auch operativ. Ruben Schönenberger 02.08.2020, 15.55 Uhr

Simon Seelhofer (Mitte), Präsident der Verwaltung, schneidet zur Eröffnung des «Büromitenand» in Bazenheid ein rotes Band durch. Bild: Ruben Schönenberger (Bazenheid, 2. August 2020)

Nicht einmal ein Jahr habe es gedauert, bis aus den ersten Gesprächen zu einem Coworking-Büro in Bazenheid Realität wurde, sagte Simon Seelhofer am Sonntag in den Räumen des «Büromitenand». Das sei nur dank der grosszügigen Unterstützung von Firmen, Gemeinde sowie Helferinnen und Helfern möglich gewesen, sagte der Präsident der Verwaltung des als Genossenschaft organisierten Coworking-Spaces.