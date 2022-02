Zuzwil senkt Steuerfuss auf 77 Prozent

Bürgerversammlung Zuzwil will Steuerfuss auf 77 Prozent senken Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Zuzwil schliesst um 1,8 Millionen Franken besser ab als veranschlagt. Jetzt soll der Steuerfuss um fünf Prozentpunkte auf 77 Prozent reduziert werden. Mit Auswirkungen auf das Budget 2022, das mit einem 2,35-Millionendefizit rechnet. Andrea Häusler 25.02.2022, 17.56 Uhr

Zu den grösseren Projekten, die Zuzwil in den nächsten Jahren zu finanzieren hat, gehört der Hochwasserschutz am Dorfbach. Bild: Andrea Häusler

Ausgaben von 25,3 Millionen Franken und Einnahmen von 25,6 Millionen Franken: Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Mehrertrag von 313'600 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 1,528 Millionen Franken.

Ausgaben eingehalten – Einnahmen erhöht

Die Abweichungen sind einerseits darauf zurückzuführen, dass das Budget bei den Aufwänden eingehalten oder unterschritten wurde und anderseits auf Mehreinnahmen – insbesondere im Bereich Finanzen, wo 950'000 Franken mehr eingenommen wurde. Zu Buche schlugen ausserdem die deutlich höheren Gebühren für Baubewilligungen und Auswirkungen der Coronapandemie.

Budget rechnet mit Mehraufwänden von zwei Millionen Franken

Für das laufende Jahr wird der Bürgerschaft am 10. April eine Reduktion des Steuerfusses um 5 Prozentpunkte auf 77 Prozent beantragt. Dies bedeutet Mindereinnahmen bei den Steuern von 750'000 Franken. Das Budget rechnet auf dieser Basis bei Ausgaben von 27,3 Millionen Franken (plus 2 Millionen Franken) mit einem Defizit von 2,35 Millionen Franken. Das Minus wird über das freie Eigenkapital gedeckt.

Die veranschlagten Mehrausgaben fliessen, mit einem Plus von knapp einer Million Franken – zu einem wesentlichen Teil in die Schule. Nebst höheren Personalkosten, Ausgaben für Lager oder das Projekt "Zäller Wiehnacht" (150'000 Franken) schlagen die Umrüstung des Schulhauses Wiesengrund auf LED-Beleuchtung sowie die Einrichtung eines Medien- und Informatikzentrums zu Buche.

Mehrausgaben von 150'000 Franken verursachen, nebst weiteren Positionen, die Bühnenerneuerung in der Turnhalle 1 (Kultur, Sport, Freizeit). Die zusätzlichen Aufwände von gut 300'000 Franken bei der Sozialen Sicherheit schlagen die Übernahme von Verlustscheinen aus ungedeckten Krankenkassenprämien sowie auch der Zuwachs von Sozialhilfefällen zu Buche. Die Erneuerung der Bushaltestelle St.Gallenstrasse, Unterhaltsarbeiten und LED-Strassenleuchten sorgen für rund 400'000 Franken beim Verkehr.

Hochwasserschutz und Weierenstrasse

Die grossen Investitionsbrocken des laufenden Jahres beziehen sich auf die geplante Sanierung der Weierenstrasse, die mit 1,85 Millionen Franken veranschlagt ist und über die am 10. April an der Urne abgestimmt wird. Hinzu kommen 220'000 Franken für das Vorprojekt «Hochwasserschutz» sowie die bereits bewilligten Kredite für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Unterdorfstrasse und die Teilsanierung der Oberdorfstrasse.

Mit Blick auf die Finanzplanung zeigt sich, dass die prognostizierten Aufwandüberschüsse durch das freie Eigenkapital gedeckt sind. Aus heutiger Sicht reduziert sich dieses aber kontinuierlich um fast neun Millionen Franken auf drei Millionen im Jahr 2026.

Fokus auf die Nettoverschuldung

«Die Verschuldung bleibt weiterhin ein Thema», schreibt der Gemeinderat. Tatsächlich ist jeder Zuzwiler und jede Zuzwilerin mit 2100 Franken verschuldet. Während die übrigen 76 Gemeinden ein durchschnittliches Nettovermögen pro Kopf von 450 Franken ausweisen. Allerdings ist die Verschuldung wegen der guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre und des geringen Investitionsbedarfs derzeit rückläufig, sank von 2722 Franken im Vorjahr auf neu 2136 Franken – von einer hohen zu einer mittleren Verschuldung. Allerdings stehen in den nächsten Jahren wieder grössere Projekte an: Der Hochwasserschutz am Dorfbach ist eines davon.

Die Bürgerschaft entscheidet über die Rechnung, das Budget sowie den Kredit über 1,85 Millionen Franken für die Sanierung der Weierenstrasse im Abschnitt Brücke Dorfbach bis Einlenker Schulstrasse am 10. April an der Urne. Statt einer Vorversammlung finden am 28. und 29. März Bürgersprechstunden statt. Hierfür ist eine Anmeldung nötig.