Bürgerversammlung Uzwil: Tageskarten werden länger angeboten

Bürgerversammlung Uzwil wird die Gemeinde-Tageskarten noch ein Jahr länger anbieten: Stimmvolk nimmt dafür nötigen Betrag ins Budget auf Die Stimmberechtigten der Gemeinde Uzwil genehmigen den gleichbleibenden Steuerfuss und das Budget 2023, nachdem sie dieses noch um einen Posten ergänzt haben. Der Gemeinderat erstattet Bericht über das Thema Energie und die Verkehrssituation an der Marktstrasse. Larissa Flammer 29.11.2022, 16.54 Uhr

Die Gemeinde-Tageskarten gelten im öffentlichen Verkehr auf den gleichen Strecken wie ein GA. Bild: Bruno Kissling

70'000 Franken gaben an der Bürgerversammlung in Uzwil zu reden. Der entsprechende Budgetposten betrifft die Tageskarte Gemeinde; ein vergünstigtes ÖV-Billett, das viele Gemeinden und Städte gemeinsam mit der Branchenorganisation Alliance Swisspass anbieten. Die Tageskarte wird in der jetzigen Form Ende 2023 abgeschafft, Uzwil wollte das Angebot bereits Ende dieses Jahr beenden. Entsprechend enthielt das Budget 2023 den Posten über 70'000 Franken nicht mehr.

«Das ist sehr schade», sagte eine Bürgerin am Montagabend im Gemeindesaal und beantragte, das Angebot noch um ein Jahr zu verlängern. Gemeindepräsident Lucas Keel überliess den Entscheid der Stimmbevölkerung. Die Aufnahme der 70'000 Franken ins Budget gehe zu Lasten der Erfolgsrechnung. Mit einer eher knappen Mehrheit nahmen die 275 anwesenden Stimmberechtigten den Antrag an.

Ein Blumenstrauss und die doppelte Menge Bier Zwar machten die Anwesenden am Montagabend nur einen geringen Prozentanteil aller Stimmberechtigten der Gemeinde Uzwil aus. Trotzdem war der Gemeindesaal voll, was Lucas Keel sichtlich freute. Auch die Gästeplätze waren besetzt: Die Gemeinde hatte einbürgerungswillige Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen. «Leider ist es selten, dass die Menschen nach der Einbürgerung weiter an die Bürgerversammlungen kommen», sagte der Gemeindepräsident. «Dabei ist die politische Teilnahme so wichtig.» Einer eingebürgerten Uzwilerin, die Keel während seiner Ansprache im Saal entdeckte, schenkte er spontan den Dekoraktionsblumenstrauss vor seinem Podium, um sich bei ihr für ihre Teilnahme zu bedanken. Vom Bürgerbier, das nach der eineinhalbstündigen Versammlung ausgeschenkt wurde, hatte die Gemeinde in weiser Voraussicht die doppelte Menge bestellt, nachdem die Vorräte bei der Rechnungsversammlung im Frühling allzu schnell leer wurden. (lsf)

Keine Gegenstimmen zu Steuerfuss und Budget mit Krediten

Abgesehen davon hatten die Stimmberechtigten keine Anmerkungen zum Budget der Gemeinde und der Technischen Betriebe. Beide wurden ohne Gegenstimmen genehmigt, genauso wie der gleichbleibende Steuerfuss von 127 Prozent und die Grundsteuer von 0,6 Promille.

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil. Bild: Arthur Gamsa

Uzwil rechnet für das kommende Jahr mit einem Defizit von 1,37 Millionen Franken. Bei einem Aufwand von 68,7 Millionen Franken könne man da noch von einer knapp ausgeglichenen Rechnung sprechen, sagte Keel. Der Blick in die Zukunft bringe einen steigenden Abschreibungsbedarf und ein sinkendes Eigenkapital. Trotzdem beurteilt der Gemeinderat die Aussichten für das kommende Jahr verhalten positiv.

Für 2023 plant die Gemeinde Investitionen in der Höhe von netto 7,25 Millionen Franken. Mit dem Budget genehmigte das Stimmvolk Kredite für zehn Vorhaben. Der grösste Posten ist die Sanierung des Turnhallen- und Wirtschaftstrakts der Schulanlage Oberberg für 3,76 Millionen Franken. Für die Rundbahn-Sanierung der Sportanlage Rüti werden 1,65 Millionen Franken veranschlagt.

Domenic Stillhart, Leiter der Sportanlage Rüti, zeigt einen Riss im Belag der Rundbahn. Bild: PD

Bevölkerung wird in Lösungssuche für Marktstrasse involviert

Der Gemeinderat erledigte am Montag zudem zwei Anträge aus früheren Bürgerversammlungen. Er erstattete Bericht über die Transformation gemeindeeigener Liegenschaften in energetisch vorbildliche Bauten sowie über die Verkehrssituation an der Marktstrasse.

Die Marktstrasse in Niederuzwil führt durch ein Wohnquartier und erschliesst ein Industriequartier. Bild: Larissa Flammer

Die Marktstrasse erschliesst das Industriegebiet im Norden Niederuzwils, weshalb der Verkehr dort einen aussergewöhnlich hohen Lastwagenanteil aufweist. Anwohnende kritisieren vor allem die Lärmbelastung. Die Gemeinde ist zuversichtlich, spätestens im Verlauf des kommenden Jahres mit kleineren Massnahmen Verbesserungen zu erreichen, wie es im Bericht heisst.

Der Antrag zielte auch auf eine alternative Erschliessung des Industriegebiets ab. Etwa 60 Personen hätten diesen Herbst an einer Veranstaltung teilgenommen, um sich diesbezüglich mit der Gemeinde auszutauschen. «Eine Gruppe von zehn Personen diskutiert das Thema nun weiter und sammelt Ideen», sagte Keel.

Diesen Herbst erhielt das alte Garderobengebäude (Mitte) bei der Sportanlage Rüti in Henau eine Solaranlage. Die beiden anderen Gebäude hatten zuvor schon eine. Bild: PD/Sarah Büchel

Zum Energie-Antrag berichtete die Gemeinde, dass der neu geplante Werkhof ein energetisch und nachhaltig vorbildliches Gebäude mit einer grossen PV-Anlage werde. Anvisiert werde die Zertifizierung Minergie P und allenfalls zusätzlich eine ECO-Zertifizierung.

Weiter berichtete die Gemeinde, dass von den gut 24'000 Quadratmetern Dachfläche kommunaler Liegenschaften mehr als 10'000 Quadratmeter mit Solaranlagen ausgestattet seien. Weitere Anlagen sind in Planung. Mit dem Budget 2023 wurden die Mittel für Förderbeiträge an Private aus dem Energiefonds von 300'000 auf 600'000 Franken verdoppelt. Keel sagte: «Für uns ist es eine Verpflichtung, den Weg weiterzugehen.»