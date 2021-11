Bürgerversammlung Uzwil kann den Steuerfuss um sechs Prozentpunkte senken ++ Bevölkerung genehmigt Antrag zur Prüfung von Solaranlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden Am Montagabend beriet die Uzwiler Bevölkerung an der Bürgerversammlung über die Budgets und den Steuerfuss 2022. Larissa Flammer 29.11.2021, 22.15 Uhr

Gemeindepräsident Lucas Keel auf der Bühne des Gemeindesaals. Bild: Larissa Flammer

In den vergangenen Jahren schloss die Rechnung der Gemeinde Uzwil regelmässig besser ab als budgetiert. So gelangte die Gemeinde zu mehr Eigenkapital. Dazu kommt, dass die neue Finanzierung des Bereichs Abfall den Haushalt künftig um rund zwei Steuerprozente entlasten wird. Der Finanzhaushalt verkrafte daher eine Steuersenkung. Um sechs Prozentpunkte soll der Steuerfuss sinken, kündigte die Gemeinde im Oktober an. FDP und SVP zeigten sich bereits im Vorfeld der Bürgerversammlung damit einverstanden.