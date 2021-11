Landverkauf in Flawil: SFS stellt Erweiterungspläne vor

Bürgerversammlung Landverkauf in Flawils Zentrum: Gemeinde verneint Umzonungsmöglichkeit weiterhin Die beiden Parzellen im «Töbeli» sind die letzten gemeindeeigenen Flächen im Zentrum Flawils. Jetzt sollen sie an die SFS intec AG verkauft werden. Das Vorhaben weckt auch kritische Stimmen. Am Mittwoch wurde informiert. Andrea Häusler 04.11.2021, 11.59 Uhr

SFS-Standortleiter Christian Allenbach machte die mittel- und langfristigen Zukunftspläne des Flawiler Unternehmens transparent. Bild: Andrea Häusler

Die Fakten sind klar und auch im Gutachten zur Bürgerversammlung vom 30. November zusammengefasst. Die SFS intec AG will ihren Standort an der Mühlegasse 23 ausbauen. Die Anbieterin von mechanischen Befestigungssystemen und Präzisionskomponenten will hierfür 5522 Quadratmeter angrenzendes Land erwerben. Jene beiden Parzellen, auf denen der 2009 abgelehnte Bau des Feuerwehrdepots geplant war und heute Schrebergärten stehen.

Die schadstoffbelasteten Grundstücke gehören der Gemeinde, waren 1997 zum Preis von 800'000 Franken (145 Fr./m2) von der Habis Textil AG gekauft worden – als Gewerbe- und Industriebauland. Die SFS ist bereit, knapp 2,2 Millionen Franken zu zahlen, 395 Franken je Quadratmeter. Wobei die Altlastensanierung zu Lasten der Gemeinde geht. Gleichzeitig räumt sie der Verkäuferin ein Gewinnanspruchsrecht für 25 Jahre ein. Fände eine Umzonung in die Wohn- und Gewerbezone statt, würde die Gemeinde entsprechend entschädigt. Der Vertrag ist unterzeichnet – unter Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerversammlung.

Keine Wohnzone möglich

An der Informationsveranstaltung vom Mittwoch äusserte sich Gemeindepräsident Elmar Metzger zum Geschäft, aber auch zu den kritischen Stimmen, die in den vergangenen Tagen laut geworden sind. Insbesondere machte er klar: «Eine Umzonung des Areals zu Gunsten einer Wohn- und Gewerbenutzung ist aus heutiger Sicht nicht möglich.» In dieser Frage habe das Baudepartement schon 2014 abschlägig entschieden und nach wie vor würde eine Umzonung verweigert. Denn der Kanton verneine eine isolierte Betrachtung der beiden Parzellen, verlange eine ortsplanerische Gesamtbetrachtung des Areals. Derzeit sei eine sinnvolle Abgrenzung zwischen Wohnen und Arbeiten nicht möglich. Das bedeutet laut Metzger:

«Solange SFS an diesem Standort produziert, ist der Bau von Wohn- und Gewerberaum im ‹Töbeli› ausgeschlossen.»

Die SFS ihrerseits denkt nicht daran, den Standort aufzugeben. Selbst dann nicht, wenn der Landverkauf abgelehnt werden sollte. Nicht nur wegen der Ortsverbundenheit. Oder aufgrund der Partnerschaften mit ansässigen Unternehmen, mit denen SFS jährlich Umsätze zwischen 1,1 bis 1,5 Millionen Franken generiert, wie Standortleiter Christian Allenbach ausführte. Insbesondere deshalb, weil sich Fachspezialisten nicht einfach verpflanzen liessen und mittlerweile Mangelware seien. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Flawil 109 Mitarbeitende, von denen 36 im Dorf wohnen.

Wie würde der Standort Flawil dann für die Zukunft fit gemacht? Volker Dostmann, SFS-Finanzchef und Konzernleitungsmitglied, sagt:

«Wir müssten mittelfristig andere Lösungen wie etwa die Auslagerung von Produktionsbereichen prüfen.»

Er räumt aber ein: «Selbst die Auslagerung kleiner Einheiten ist schwierig und extrem aufwendig.»

Bauzeit von anderthalb Jahren

«Unser Raumangebot ist optimiert und die Reserven sind ausgeschöpft», sagte Allenbach. Für die Projekte der nächsten Jahre fehle der Platz. Ziel sei unter anderem auch, die Technologien Tiefziehen und Fliesspressen räumlich zu trennen. Der zusätzliche Raumbedarf beträgt, laut Allenbach, mindestens 1700 Quadratmeter EG-Geschossfläche für Produktion und Logistik. Ausserdem seien zusätzliche 1500 Quadratmeter für den Werkzeugbau sowie für Dienstleister in einem Obergeschoss nötig.

SFS will, im Zuge der zweietappigen Erweiterung, nicht nur den Produktionsumsatz um 60 Prozent steigern, sondern rund 40 neue, aber auch attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen. Dazu gehörten eine Kantine und genügend Parkplätze für Mitarbeitende im Schichtbetrieb.

Stimmt die Bürgerschaft dem Verkauf der Landparzellen zu, wären der geltende Überbauungsplan Töbeli II zu überarbeiten und dann ein Sondernutzungsplan mit Verkehrskonzept zu erstellen. Ziel sei, sagten Metzger und Allenbach übereinstimmend, «eine städtebaulich vorzügliche Entwicklung des gesamten Perimeters am Bahnhof». Hernach folgten die Projektierung und das Baugesuch. Für die Realisierung der Erweiterung werde mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren gerechnet, sagte Allenbach.

Und was ist mit den 29 Schrebergarten-Parzellen? Laut Elmar Metzger hat der Gemeinderat eine Liegenschaft im Fokus und auch schon erste Abklärungen vorgenommen.