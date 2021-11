Bürgerversammlung Gaben in Uzwil mehr zu reden als die Steuersenkung: das «Sorgenkind» Friedhof Henau und ein Antrag für mehr Nachhaltigkeit Am Montagabend beriet die Uzwiler Bevölkerung an der Bürgerversammlung über die Budgets und den Steuerfuss 2022. Dieser wird ohne Gegenstimme und Diskussion um sechs Prozentpunkte gesenkt. Zu den Bühler-Gleisen und der regionalen Kläranlage gab es neue Informationen. Larissa Flammer Aktualisiert 30.11.2021, 14.12 Uhr

Gemeindepräsident Lucas Keel auf der Bühne des Gemeindesaals. Bild: Larissa Flammer

An der letzten Uzwiler Bürgerversammlung im Mai war das Bühlerbähnli ein Thema. Ein Votant wollte damals wissen, ob man die stillgelegten Industrie-Gleise der Firma Bühler, die auf der Strasse verlaufen, nicht endlich entfernen könne. An der Bürgerversammlung vom Montagabend konnte Gemeindepräsident Lucas Keel ein Update geben:

«Bei der anstehenden Neuorganisation des kantonalen Berufsschulwesens wird der Standort Uzwil wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen.»

Die Gleise in Uzwil. Bild: Zita Meienhofer

Das würde voraussichtlich auch Bühler betreffen. Und im Zuge dieser möglichen Veränderungen werde auch die Entfernung der Gleise diskutiert. Noch sei das alles nicht in trockenen Tüchern, betonte Keel. «Aber ich will Sie informieren und aufzeigen, dass wir Ihre Anliegen aufnehmen.»

Neue Gemeindewebsite und baldige Kläranlage-Abstimmung

Weiter informierte Lucas Keel die 128 Stimmberechtigten im Gemeindesaal am Montagabend darüber, dass die Gemeinde endlich ihre Website erneuern wolle und dass man in Sachen regionale Kläranlage auf der Zielgeraden sei. Voraussichtlich nächsten Mai werde es in den beteiligten Gemeinden zur Abstimmung kommen. Ebenfalls nächsten Frühling werde das Bundesamt für Strassen ihre Massnahmen beim Autobahnlenker umsetzen, so der Kenntnisstand des Gemeindepräsidenten.

Gemeinderätin Renate Graf berichtete von einem Sorgenkind im Ressort Bau und Umwelt, «das mir ab und zu Kopf- und Bauchweh bereitet»: der Friedhof in Henau. Dort gab es Einsprachen sowie eine Petition gegen die geplante Umgestaltung mit der Erstellung eines Gemeinschaftsgrabs, weshalb die Gemeinde nochmals über die Bücher will und die Bevölkerung im November 2022 erneut darüber befinden soll.

Gemeinderätin Renate Graf. Bild: Larissa Flammer

Paul Gähwiler-Wick, Präsident von Katholisch Henau-Niederuzwil, zeigte sich in seinem Votum am Montagabend erfreut über dieses angepasste Vorgehen. Das Gemeinschaftsgrab sei vor allem für die älteren Menschen, die sich dort bestatten lassen wollen, ein emotionales Thema. Die Kirchgemeinde biete Hand, an einer Lösung mitzuarbeiten.

Antrag der SP und der Klimabewegung

Während der allgemeinen Umfrage zum Schluss der Versammlung wurde ein Antrag gestellt. Burkhard Erne, Präsident der SP Uzwil, trug diesen im Namen seiner Partei und lokalen Vertreterinnen und Vertretern der Klimabewegung vor. Erne sagte:

«Wir wollen, dass die Uzwiler Gemeindebauten Solarkraftwerke werden.»

Wo aus wirtschaftlicher und gestalterischer Sicht sinnvoll, sollen Solarpanels auf den Dächern installiert werden. Die gemeindeeigenen Liegenschaften seien mit ihren grossen Dachflächen prädestiniert für die Netto-Solarproduktion: Also dafür, mehr Energie zu produzieren, als sie verbrauchen.

Der von Erne vorgetragene Antrag verpflichtet den Gemeinderat, zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten, wie gemeindeeigene Liegenschaften und speziell der neu geplante Werkhof zu Energielieferanten werden können. Die Bürgerversammlung genehmigte den Antrag ohne Diskussion mit vereinzelten Gegenstimmen.

Keine Kritik an Steuersenkung

In den vergangenen Jahren schloss die Rechnung der Gemeinde Uzwil regelmässig besser ab als budgetiert. So gelangte die Gemeinde zu mehr Eigenkapital. Dazu kommt, dass die neue Finanzierung des Bereichs Abfall den Haushalt künftig um rund zwei Steuerprozente entlasten wird. Der Finanzhaushalt verkrafte daher eine Steuersenkung. Um sechs Prozentpunkte soll der Steuerfuss sinken, kündigte die Gemeinde im Oktober an. FDP und SVP zeigten sich bereits im Vorfeld der Bürgerversammlung damit einverstanden.

Die Abstimmung am Montagabend war daher eine klare Sache: Die Stimmberechtigten sagten ohne Gegenstimme Ja zur Steuersenkung und nahmen auch die Budgets 2022 der Gemeinde und der Technischen Betriebe Uzwil ohne Gegenstimme und Diskussion an.

Nichteinhaltung der Maskenpflicht

Eine unschöne Störung der Bürgerversammlung gab es während der anfänglichen Ausführungen von Gemeindepräsident Lucas Keel. Ein Anwesender wollte die Maske nicht aufgesetzt lassen und wurde auf einen entsprechenden Hinweis hin unhöflich. Keel forderte ihn auf, sich anständig zu verhalten und die Schutzmassnahmen einzuhalten oder den Saal zu verlassen, woraufhin der Mann – auch aufgrund der Präsenz eines Sicherheitsdiensts – die Versammlung verliess.