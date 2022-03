Bürgerversammlung: Jonschwil senkt Steuern um drei Prozent

Bürgerversammlung «Eine weitere Senkung ist vertretbar»: Jonschwil senkt Steuern um drei Prozent An der ersten physischen Bürgerversammlung nach drei Jahren nehmen von insgesamt 2666 Stimmberechtigen deren 177 teil. Traktanden und Themen werden kaum diskutiert, dafür allesamt mit grosser Mehrheit genehmigt; auch die erneute Steuerfusssenkung. Christoph Heer 31.03.2022, 10.04 Uhr

Jonschwils Gemeindepräsident Stefan Frei bringt mit seiner Gemeindebehörde alle traktandierten Geschäfte ins Trockene. Bild: Christoph Heer

Für das vergangene Jahr wurde der Gemeindebehörde von Jonschwil genehmigt, den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte zu senken. Nicht anders sieht das am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle in Schwarzenbach aus. Erneut stimmt der Souverän – und zwar einstimmig – einer Steuerfusssenkung zu, dieses Mal gar um drei Prozentpunkte auf neu nun 122 Prozent. Gemeindepräsident Stefan Frei sagt: