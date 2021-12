Flawil stimmt Landverkauf im Töbeli an die SFS zu

Bürgerversammlung Deutliches Ja zum Verkauf der Industrieparzellen im Flawiler «Töbeli» Der neue Steuerfuss 2022 der Gemeinde Flawil beträgt 127 Prozent. Die Stimmberechtigten bewilligten an ihrer Bürgerversammlung die beantragte Steuerfusssenkung um sechs Prozentpunkte. Deutlich zugestimmt wurde ausserdem dem Verkauf der beiden «Töbeli»-Parzellen an die benachbarte SFS intec AG. Andrea Häusler 30.11.2021, 23.49 Uhr

401 Stimmberechtigte füllten am heutigen Dienstagabend den Flawiler Lindensaal. Bild: Andrea Häusler

Ungeachtet der vorgängigen Kritik und der nach wie vor hängigen Beschwerde gegen die Durchführung der Flawiler Bürgerversammlung beim kantonalen Departement des Innern aufgrund der aktuellen Coronasituation war der Lindensaal am Dienstagabend zum Bersten voll.

Das Budget 2022 mit der – zumindest in deren Höhe – nicht ganz unumstrittenen Steuerfusssenkung um sechs Prozentpunkte auf 127 Prozent, insbesondere jedoch der vorab kontrovers diskutierte Landverkauf im Töbeli an die SFS Intec AG hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mobilisiert. Eine Vielzahl begnügte sich denn auch nicht mit ihrer Präsenz, sondern leistete am Rednerpult letzte Überzeugungsarbeit zu Gunsten der eigenen Position. Zwölf Voten wurden letztlich registriert. Entsprechend fiel der Entscheid über die künftige Nutzung des Töbeli-Areals fiel erwartungsgemäss erst zu vorgerückter Stunde.

Ja zum Landverkauf

Nachdem die Grundstücke 2009 als Standort für den Neubau des Flawiler Feuerwehrdepots keine Chance gehabt hatten, bilden sie nun die Basis für die geplante Produktionserweiterung der SFS Intec AG. Denn die 401 anwesenden Stimmberechtigten folgten dem Antrag des Gemeinderats zugunsten des Verkaufs der 5522 Quadratmeter Gewerbe- und Industrieland mit einer geschätzten Zweidrittelmehrheit.

Des Weiteren genehmigten die Anwesenden das Budget, das bei Einnahmen von 58 Millionen Franken und Erträgen von 57,195 mit einem Aufwandüberschuss von 808'000 Franken oder 4,5 Steuerprozenten rechnet. Zustimmung fand ausserdem die Senkung des Steuerfusses von 133 auf neu 127 Prozent. Der Grundsteuersatz bleibt bei 0,8 Promille.

Energiefonds wird 2023 zusätzlich geäufnet

In der Allgemeinen Umfrage wurde der Gemeinderat über einen Antrag beauftragt, 180'000 Franken zur Äufnung des Energiefonds ins Budget 2023 einzustellen. Dies nachdem die SP mit ihren Anträgen zur Verwendung von zwei Steuerfussprozenten zugunsten der Kinderbetreuung und der Nachhaltigkeit in der Budgetdebatte gescheitert war.

Die Beschlüsse der Bürgerversammlung sind unter dem Vorbehalt rechtskräftig, dass die Beschwerde gegen die Durchführung vom Kanton abgewiesen wird.

Update folgt