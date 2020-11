Bühler belegt doppelten Podestplatz an den diesjährigen Swiss Skills Die Swiss Skills für Anlagen- und Apparatenbau fanden dieses Jahr in Uzwil statt. Das Podest wurde auf Rang eins und zwei von Bühler-Mitarbeitenden besetzt. Ein Einblick in den Berufswettkampf.

Simon Bernhardsgrütter 13.11.2020, 20.21 Uhr

Ein Anlagen- und Apparatenbauer vertieft in seiner Arbeit. Bild: Simon Bernhardsgrütter (Uzwil, 13.11.2020)

Die Funken sprühten, die Schleifmaschinen liefen auf Hochtouren. Am Freitagmorgen wurden die letzten Handgriffe an den Swiss Skills für Anlagen- und Apparatenbau, in der Bühler Holding AG in Uzwil, durchgeführt. Die Stimmung am Entscheidungstag war angespannt, die Konzentration auf höchstem Niveau. Bis 11.30 Uhr mussten die jungen Handwerker ihr Produkt fertiggestellt haben. Ob dies auch alle pünktlich schaffen würden, konnte man bis kurz vor Ablauf der Frist nicht sagen, geschweige denn, wer schliesslich das Rennen machen wird.