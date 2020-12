Sparwille vorhanden, konkrete Ideen nicht: Parlament schmälert Defizit der Stadt Wil nur minimal

In einer Sitzung mit über 50 Abstimmungen, die erst nach Mitternacht endete, zeigte sich das Stadtparlament grösstenteils erfolglos in seinem Ansinnen, Ausgaben der Stadt zu streichen. Am Ende konnte das Defizit von 8,9 Millionen Franken gerade einmal um 200'000 Franken gekürzt werden.

Gianni Amstutz 04.12.2020, 16.25 Uhr