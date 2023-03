Hochwasserschutz Wilen: Gemeindepräsident gibt sich kämpferisch

Budget Deutliche Worte an der Wilener Gemeindeversammlung: Michael Gieseck gibt sich kämpferisch beim Hochwasserschutz Wilens Gemeindepräsident Michael Gieseck will sich für jene einsetzen, die durch den Hochwasserschutz ihre Existenz bedroht sehen. Dies versprach er an der Gemeindeversammlung. Christof Lampart 21.03.2023, 12.00 Uhr

Michael Gieseck, Gemeindepräsident von Wilen. Bild: Christof Lampart

Als Michael Gieseck die Glocke sah, mit der die Gemeindeversammlungen in Wilen eingeläutet werden, wurde es dem Box-Fan warm ums Herz. Er konnte sich einen Ausflug ins Reich der fliegenden Fäuste nicht verkneifen, kam ihm doch spontan ein «let’s get ready to rumble» (machen wir uns bereit für den Kampf) über die Lippen. Danach aber widmete sich die Gemeindeversammlung am Montagabend im Kirchen- und Gemeindezentrum Wilen den Traktanden.

Tatsächlich kam der – um hier für einmal im Box-Jargon zu bleiben – seit neun Monaten amtierende Champion beziehungsweise Gemeindepräsident gleich in der ersten Runde aus seiner Deckung. Er ging in die Offensive und landete einige gut platzierte Wirkungstreffer, die von den Ringrichtern beziehungsweise den Stimmberechtigten positiv gewertet wurden. So auch beim Hochwasserschutz, indem er klar kommunizierte.

Niemandem die Existenz vernichten

Michael Gieseck teilte den 113 anwesenden Stimmberechtigten (bei 1667 Stimmberechtigten eine Quote von 6,8 Prozent) mit, dass er beim Hochwasserschutz «zwei Baustellen» erkenne. Die eine Frage, ob es sich um eine gebundene oder nicht gebundene Ausgabe handle, habe nichts mit dem Projekt an sich, sondern mit dessen Finanzierung zu tun – und werde vom Bundesgericht geklärt werden müssen.

Da, wo er und die Gemeinde jedoch jetzt etwas tun könnten, wolle er aktiv sein. «Ich habe Menschen aus Sirnach, Rickenbach und Wilen getroffen, ihnen zugehört und mit ihnen geredet. Es waren vor allem Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind und Angst um ihre Existenz haben. Und wir werden auch noch weitere Sichtungen vor Ort haben, denn es liegt mir am Herzen, dass wir niemandem die Existenz vernichten», versprach Gieseck.

Und über das weitere Vorgehen: «Wir sammeln alle Sichtungen, besprechen diese im Gemeinderat und gehen mit dem Ergebnis auf die Hochwasser-Projektleitung zu. Ich verspreche Ihnen, dass wir dem Ganzen intensiv nachgehen», so Gieseck, der danach keine einzige Frage zum Thema beantworten musste.

Verlust eingefahren, Verlust budgetiert

Auch wenn – aus Kostengründen, um die papierene Botschaft schlank zu halten – nicht sämtliche Zahlen der Jahresrechnung publiziert wurden, was von ein paar wenigen moniert wurde, gab es an der Richtigkeit der Jahresrechnung 2022 keine Zweifel. Diese schloss bei einem Gesamtaufwand von 6’717’718 Franken und einem Ertrag von 6’625’439 Franken mit einem Aufwandüberschuss von rund 92’278 Franken ab.

Gieseck führte den Verlust auf die nötig gewordene Anschaffung einer neuen Occasions-Strassenreinigungsmaschine, der Einführung der neuen Buslinie 732 sowie auf erhöhte Beiträge im Bereich PV-Anlagen zurück.

Die Jahresrechnung wurde ebenso grossmehrheitlich gutgeheissen wie auch das Budget 2023, das, beim gleichbleibenden Steuerfuss von 42 Prozent, von einem Aufwandüberschuss von 24’500 Franken ausgeht. Im Vorschlag stehen Aufwendungen in der Höhe von 6’822’750 Franken Erträge von 6’798’250 Franken gegenüber. Für Nettoinvestitionen plant Wilen im Jahr 2023 1’043’586 Franken auszugeben.