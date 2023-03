Flawil mit roter Null: Statt 800'000 nur 11'000 Franken Verlust

Zuzwil Dorfbeizcharakter trotz gehobenem Ambiente: Nach dem Brand und Wiederaufbau empfängt das Zuzwiler «Kreuz» seine Gäste in der neuen Gaststube

Alles ist neu, vieles anders und doch so vertraut: Gut 28 Monate nach dem verheerenden Brand startet das Restaurant Kreuz in Zuzwil am 22. März in eine neue Zukunft. Ein erster Rundgang, erste Eindrücke, ein erstes Fazit.