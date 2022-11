Degersheimer Autor Michael Hug stellt seinen ersten Roman vor

Buchvorstellung «Chacruna 05» oder Gipfels Gratwanderung zwischen zwei Welten Reisebuchautor Michael Hug aus Degersheim hat seinen ersten Roman publiziert. «Chacruna 05» ist eine amüsante gesellschaftskritische Jeremiade auf das Leben, in deren Zentrum Gipfel Held als Gratwanderer zwischen Illusion und Wirklichkeit steht. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 05.11.2022, 12.00 Uhr

Michael Hug und sein Begleiter Vuelo vor der Kulisse des Säntis mit der rechts vorgelagerten Hoch Petersalp, auf der das Psychodrama spielt. Bild: Andrea Häusler

Tanganjika, Saharaoui, Sakartwelo – was sich hinter wunderlichen Wortkreationen und einheitlichen Buchdeckeln an Lesestoff verbirgt, ist weder mystisch noch fantastisch. Die insgesamt sechs Bücher, die der Degersheimer Journalist und Autor in den vergangenen acht Jahren geschrieben hat, sind belletristische Werke mit sachlichem Hauptinhalt – eine Mischung aus Erlebnissen und journalistischen Recherchen. Reiseberichte, in denen Michael Hug seine Leserschaft mit Charme und Humor auf unbekannte Pfade mitnimmt, in städtische Winkel und auf ländliche Flüsse entführt - Plätze, die konventionell Reisenden üblicherweise verborgen bleiben.

Und jetzt liegt «Chacruna 05» auf dem Tisch – druckfrisch und gut 250 Seiten stark. Ein Buch, das nicht wie der Titel vermuten lässt, in die Unwegsamkeit des lateinamerikanischen Amazonasgebiets führt. Dorthin, wo Stämme die DMT-haltigen Blätter des Chacruna-Lebensbaums als halluzinogene Droge rauchen. «Chacruna 05» spielt vor der Haustür, im Alpstein, genau genommen auf der Hoch Petersalp. Es ist ein Roman, ein Psychodrama, und «Chacruna 05» ist tatsächlich ein Schnaps.

Zwischen zwei Welten

Die Idee basiert auf der persönlichen Erfahrung Hugs, allein zu wandern, den Gedanken ihren Lauf zu lassen, über Bewusstes und Unbewusstes nachzudenken. «Ich war tatsächlich unterwegs zur Petersalp», sagt er, «und während ich sinnierend einen Fuss vor den andern setzte, fragte ich mich irgendwann, was denn wäre, wenn plötzlich das Wetter drehte, ich das Bewusstsein verlöre und nicht gefunden würde?»

Genau so beginnt auch die Geschichte. Wobei in «Chacruna 05» nicht Hug geht und über die Welt sinniert, sondern Held, Harald Held, genannt Gipfel. Der ist ein ziemlich durchschnittlicher Bürger, der überzeugt ist, bewusst das Leben zu leben, von dem er glaubt, dass es das seine ist.

Es ist ein mysteriöses Getränk, das sein Bewusstsein trübt und ihn in topografische und seelische Abgründe stürzen lässt – während sein Denkapparat weiterläuft. Einbildungen, Halluzinationen, Koma- und Nahtoderfahrungen zeigen ihm auf, dass sein Leben nur ein Traum ist, den er unbewusst träumt – eine Illusion. Gipfel, Journalist und Realist, wacht zwar aus diesen Phasen der Einbildung auf, erkennt aber nicht, dass ihn seine Unfreiheit an das von ihm geplante Leben bindet. Gipfel lebt weiter wie bisher. Und die Leserinnen, die Leser? Die stellen sich möglicherweise die Frage, ob es denn sein könnte, dass alles, was wir sehen oder scheinen, nur ein Traum innerhalb eines Traums ist.

Zweiter Roman in der Pipeline

Es ist der erste Roman aus Hugs Feder, soll aber nicht der letzte bleiben. Wobei er klarmacht, dass die inhaltliche Idee zwar bereits stehe, der Zeitpunkt der Umsetzung aber noch unklar sei. Auch «Chacruna 05» ist nicht in einem definierten Zeitfenster entstanden, sondern Schritt für Schritt über elf Jahre, wie Hug sagt.

«Chacruna 05» gibt es als Taschenbuch und E-Book im Webshop auf www.grippedbag.ch, es ist im Buchhandel und an verschiedenen Weihnachtsmärkten der Region erhältlich. Am 12. November, 10 bis 12 Uhr, findet an der Hauptstrasse 81 in Degersheim ein Haustürverkauf statt.

