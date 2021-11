Bütschwil: Flüchtling schreibt seine Lebensgeschichte nieder

Buch Elfjährig allein auf der Flucht: Wie ein Afghane in Bütschwil Fuss gefasst hat Seine Eltern starben bei einem Terroranschlag, der Onkel lehnte ihn ab, verwehrte ihm die Schulbildung, denunzierte und schlug ihn. Saeed Nedjadi aus Bütschwil war elf Jahre alt, als er sich zur Flucht entschloss. Seine Geschichte hat er nun in einem Buch aufgearbeitet. Andrea Häusler 03.11.2021, 12.14 Uhr

Saeed Nedjadi mit dem eben erschienenen Buch «Über 7 Grenzen», das in enger Zusammenarbeit mit der pensionierten Bütschwiler Lehrerin, Autorin und Toggenburger Literaturpreisträgerin Monika Rösinger entstanden ist. Bild: Andrea Häusler

In der Schule nannten sie ihn Klein-Bronze. «Der Name gefiel mir, auch schokobraun klang hübsch», erinnert sich Saeed. Doch in der dritten Oberstufe wichen die Nettigkeiten zuweilen feindseliger Gehässigkeit: «Einige verglichen meine Hautfarbe mit Kacke.» Verletzt habe ihn das jedoch nicht. «Für mich waren es Muttersöhnchen, die sich nicht mal trauten, allein nach Zürich oder Genf zu reisen.» Tatsächlich. Was der heute 20-Jährige in seinem jungen Leben an Distanzen überwunden, Erfahrungen gesammelt und an Herausforderungen gemeistert hat, schaffen die meisten Menschen ein Leben lang nicht.

Saeed Nedjadi sitzt im Wohnzimmer des Pflegelternhauses in Bütschwil, das druckfrische Buch seiner Biografie in der Hand, und erzählt mit ruhiger Stimme und in nahezu perfektem Deutsch von seiner Kindheit, der Flucht aus Afghanistan, der frühen Jugend im Iran und den vergangenen Jahren in der Schweiz. Seine Kindheit war glücklich, unbeschwert und voller Abenteuer. Obwohl er in einer unsicheren Gegend nahe der iranischen Grenze lebte. Vater Abdullah war Tuchhändler, die Mutter, Nazbibi, Hausfrau. Der Familie und den vier Kindern ging es gut.

Feldarbeit statt Schulbildung

Saeed war elf Jahre alt, als er aufhörte Kind zu sein; als das Schicksal ihm nahm, was bisher gezählt hatte. «Es war kurz vor Bairam. Die Eltern fuhren zum Einkaufen in die nahe Stadt Nimrus, und sie kehrten nie mehr zurück», erzählt er. Ein Terroranschlag hatte ihn und seine drei jüngeren Geschwister schlagartig zu Vollwaisen gemacht.

«Ich versuche nicht daran denken, es einfach auszublenden", sagt Saeed. Doch die Trauer bleibe in seinem Kopf, überkomme ihn dann und wann – auch heute noch. Dann spricht er über seinen Onkel und die Tante, die sich fortan um die Waisen kümmerten. Für Saeed brach eine schwierige Zeit an. «Ich wollte zur Schule gehen und einen angesehenen Beruf erlernen – Arzt, Anwalt, Ingenieur oder Architekt. Am liebsten Architekt.» Stattdessen musste er in der glühenden Wüstenhitze die verwandtschaftlichen Felder bewirtschaften, Prügel einstecken und täglich den Frust des Onkels darüber ertragen, dass nun noch vier weitere Mäuler zu stopfen waren.

Mit Schlepper nach Europa

Und dann ging er. Einfach so, mit einigen Geldscheinen aus des Onkels Vase in der Tasche und dem Ziel «Teheran» vor Augen. «Ich konnte problemlos über die Grenze, kein Zollbeamter beachtete mich.» Es waren viele, die dem Buben in den folgenden Stunden, Tagen, Monaten und Jahren zur Seite standen. Da war der Busfahrer, der ihn, getarnt als eigenen Sohn, in die Stadt mitnahm, oder der Ladenbesitzer, bei dem er – nach einigen einsamen Nächten in einer Moschee – Arbeit und ein Zimmer bekam. Saeed blieb fast drei Jahre lang im Iran. Zufrieden, aber nicht glücklich. «Da waren die wiederkehrenden Albträume, das schlechte Gewissen gegenüber meinen Geschwistern, für deren Unterhalt ich ja Geld verdienen wollte, und nicht zuletzt die omnipräsente Angst, als Illegaler ins Visier der Polizei zu geraten», erzählt er.

Und dann war da der Fernseher. Er hing im Ladengeschäft an einer Wand und lief unterbruchslos. Die Bilder der Flüchtlinge, die es nach Europa zog, hätten ihn fasziniert, sagt Saeed. Und schliesslich habe er es selbst versuchen wollen. «Mein Chef hatte alles organisiert, selbst den Schlepper, der mich über Ungarn nach Österreich brachte», erzählt Saeed. Ihm ist er bis heute dankbar, und er will ihn unbedingt wiedersehen – irgendwann. Und nicht nur das:

«Eigentlich möchte ich die ganze Route noch einmal gehen, das Adrenalin spüren, mich ohne Essen, Wasser und Kleider durchschlagen, die Blasen an den Füssen spüren und unter freiem Himmel schlafen.»

Und wann wird das sein? «Dann, wenn ich einen Pass habe, einen Schweizer Pass.» Saeed hat inzwischen zwar einen afghanischen Pass, aber in der Schweiz nach wie vor nur eine Aufenthaltsbewilligung F. Wobei die B-Niederlassung beantragt sei, wie Saeed betont.

Gesundheitswesen statt Architekturbüro

Das Flüchtlingskind aus Afghanistan war 14 Jahre alt, als es, als UMA, im Zentrum für Asylsuchende Thurhof in Oberbüren ankam. Doch schon nach einigen Monaten hielt Saeed die Schlägereien, die Enge im Zimmer, die Aufdringlichkeit der Mitbewohner und die ständigen Polizeieinsätze nicht mehr aus. In der Klinik Sonnenhof in Ganterschwil kam seine Seele zur Ruhe. Richtig Fuss fassen konnte er jedoch erst in Bütschwil. Und da auch nicht auf Anhieb, obwohl er in eine liebe- und verständnisvolle Familie kam. «Ich hatte mehr als drei Jahre wie ein Erwachsener gelebt, allein für mich gesorgt. Hier wurde ich umsorgt und verwöhnt, konnte damit aber nicht umgehen», erklärt Saeed. Es folgt der Wechsel in eine andere Familie. Und der Junge mit der bronzenen Haut kam an.

Architekt ist er nicht geworden. Saeed macht keinen Hehl daraus, dass ihm hierfür trotz hoher Lernbereitschaft das schulisches Niveau fehlte. Inzwischen hat er aber eine neue berufliche Passion gefunden: Im Seniorenzentrum Solino erhielt er die Chance zur Ausbildung zum Assistenten für Gesundheit und Soziales. Die Lehre hat er mit der Note 5,2 abgeschlossen. Und eben hat er nun seine Ausbildung zum Fachangestellten Gesundheit in Angriff genommen. «Im Pflegebereich zu arbeiten», weiss er heute, «ist genau mein Ding.»

Im Team zum fertigen Buch

Die Lebensgeschichte Saeeds ist nun in Buchform erschienen. Verfasst wurde das rund 70 Seiten umfassende Bändchen «Über 7 Grenzen» in Zusammenarbeit mit der Buchautorin und Toggenburger Literaturpreisträgerin Monika Rösinger. Die nun pensionierte Lehrerin hatte Saeed Nachhilfeunterricht in Deutsch erteilt und ihn dazu motiviert, seine Flucht zu dokumentieren. Entstanden ist eine spannende und berührende Geschichte, die nicht zuletzt auch aufzeigt, dass und wie Integration gelingen kann.

«Über 7 Grenzen» ist in einer Auflage von vorläufig 300 Exemplaren erschienen und kann, zum Preis von 15 Franken, bei den Autoren bezogen werden.