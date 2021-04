Bronschhofen/Rossrüti Stadtrat genehmigt Konzept für Schulwegsicherheit: Schon im Sommer werden erste Massnahmen umgesetzt Mit dem neuen Konzept sind nun die Hauptschulwege für das gesamte Stadtgebiet von Wil definiert. Es enthält 30 Massnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit, von denen einige sofort umgesetzt werden können. Larissa Flammer 10.04.2021, 05.00 Uhr

Zwei Kinder auf dem Weg zur Schule. Bild: Fotolia

Beim Kindergarten Obermatt in Bronschhofen stufen die Eltern den Schulweg ihrer Kinder im Schnitt als «eher unsicher» ein. Fast die Hälfte der Kinder dort wird denn auch auf dem Schulweg von den Eltern begleitet. Über alle Schulhäuser und Kindergärten in Bronschhofen, Rossrüti und im Letten hinweg wird die Schulwegsicherheit aber durchschnittlich als «eher sicher» wahrgenommen. Das geht aus dem Konzept Schulwegsicherheit hervor, das der Stadtrat nun genehmigt hat.

Bereits vor der Gemeindefusion mit Bronschhofen im Jahr 2011 hat die Stadt Wil ein Konzept zum Thema Schulwegsicherheit erstellt. Dadurch wurden nach und nach Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entwickelt. Nun wurden das Konzept ausgeweitet und solche Massnahmen auch für das ehemalige Gemeindegebiet von Bronschhofen definiert. In einer Mitteilung der Stadt heisst es:

«Die Vorbereitungen für den Start der Sofortmassnahmen laufen. Erste Umsetzungen sind noch vor dem Schulbeginn im Sommer vorgesehen.»

Sie beinhalten unter anderem Optimierungen von Fahrbahn- und Knotengeometrien, sowie Verbesserungen von Querungsstellen und Signalisationen. Es werden zum Beispiel Markierungen und Piktogramme wie Füsschen oder Velos auf die Strasse gemalt. Auch werden – wo notwendig – Beschilderungen, Poller oder Velobarrieren ergänzt, Parkfelder neu angeordnet, Bepflanzungen zurückgeschnitten oder bauliche Anpassungen vorgenommen.

Experten haben alle problematischen Stellen angeschaut

Um die Schulwegsicherheit zu erhöhen, mussten zuerst die Schwachstellen eruiert werden. Alle Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern erhielten einen Fragebogen, auf dem sie ihren Schulweg einzeichnen konnten und angaben, wie sie den Weg zurücklegen. «So haben wir herausgefunden, dass an manchen Schulen Kickboards ein grosses Thema sind, an anderen dafür gar nicht», sagt Sabine Niedermann, Projektleiterin Verkehrsplanung der Stadt Wil. Die Rücklaufquote der Fragebogen betrug über alle Schulhäuser und Klassen hinweg durchschnittlich 88 Prozent.

In dem Fragebogen kreisten die Schülerinnen und Schüler auf einem Plan die Stellen auf ihrem Schulweg ein, die sie als schwierig oder gefährlich empfinden. Niedermann sagt:

«Alle diese neuralgischen Punkte haben wir uns vor Ort angeschaut.»

Sie wurde dabei von einem Verkehrspolizisten und einem Verkehrsexperten begleitet. Vor Ort hätten sie gesehen, dass zum Teil nur wenig gemacht werden müsse, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Das Konzept enthält einen Katalog von Massnahmen, die in unterschiedliche Prioritäten aufgeteilt wurden. Alle wünschenswerten Massnahmen seien aber nicht 1:1 umsetzbar, sagt Niedermann. Für manche brauche es zum Beispiel zuerst ein Gutachten oder einen politischen Beschluss. Wenn etwa zuerst Land gekauft werde müsse, um einen Radweg zu verlängern, brauche das Zeit.

Mehr Sicherheit gegen Elterntaxis

Die Schulwegsicherheit wird zurzeit in drei Schritten verbessert, erklärt die Projektleiterin Verkehrsplanung. Erstens durch das Konzept, das nun auf Bronschhofen, Rossrüti und Letten ausgeweitet wird. Zweitens überprüft Sabine Niedermann dieses Jahr das Konzept, das seit 2008 für das Stadtgebiet besteht. So entdeckt sie Schwachstellen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind.

Der dritte Schritt ist die Sensibilisierung und Information der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Niedermann sagt:

«Ein Hauptpunkt dabei sind die Elterntaxis.»

Die Schulen würden die Eltern immer wieder darauf hinweisen, wie gefährlich es sei, wenn Autos bis direkt vor das Schulgebäude fahren. Dadurch, dass die Schulwege nun sicherer gemacht werden, erhofft man sich, dass weniger Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Das würde die Sicherheit noch einmal erhöhen.