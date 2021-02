Bronschhofen Wiler Schandfleck wuchert vor sich hin – jetzt müssen weitere fünf Pappeln weg Seit Jahren wildert das ehemalige Hotel Burghalde mitten in Bronschhofen vor sich hin. Eine über 20 Meter grosse Pappel, die vor rund einem Jahr umgestürzt ist, liegt noch immer da. Nun sind die Tage von fünf weiteren Bäumen gezählt. Simon Dudle 10.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Burghalde-Areal in Bronschhofen ist in einem desolaten Zustand. Bild: Simon Dudle

Im Februar des vergangenen Jahres hatte Wintersturmtief «Sabine» so manches in Mitleidenschaft gezogen. Auch eine über 20 Meter hohe Pappel beim ehemaligen Hotel und Restaurant Burghalde mitten in Bronschhofen stürzte um. Glücklicherweise fiel sie nicht Richtung nahe gelegene Hauptstrasse, sondern «nur» über ein Zufahrtssträsschen.

Ein Jahr später liegt die Pappel noch immer da. Schon viel länger brachliegt die Burghalde. Bis weit ins vorletzte Jahrzehnt hinein wurde das einstige Hotel als Restaurant betrieben. Seither geht nichts mehr. Sehr zum Ärger der Anwohner.

Burghalde-Anwohnerin Manuela Ebneter. Bild: PD

Eine von ihnen ist Manuela Ebneter, die direkt neben der Baugrube wohnt. Sie muss mit ansehen, wie sich die Natur in der Brache ihren Platz holt. «In der wärmeren Jahreszeit haben wir starken Samenflug bei uns», sagt Ebneter. Damit aber nicht genug. Ein Teil ihres Umschwungs sei im vergangenen Jahr um rund zehn Zentimeter abgesackt, da kein Gegendruck vorhanden sei.

Der Landbesitzer schweigt

Doch warum geht eigentlich nichts vorwärts bei der Burghalde? Und was sind die Pläne? Die Fragen gehen an Dominik Zingg, der laut Recherchen dieser Zeitung Landbesitzer ist. Auf Anfrage will er allerdings keine Auskunft erteilen. Dem Vernehmen nach soll er auf der Suche nach einem Käufer für die Burghalde sein.

Dies wiederum ist verbunden mit der Schwierigkeit, dass ein möglicher Investor nicht einfach ein neues Gebäude hinstellen kann. Denn die Burghalde steht laut Manuela Ebneter unter Denkmalschutz. Das bringt zum Beispiel mit sich, dass der hintere Teil – der Saal – wieder so aufgebaut werden muss, wie er einst war. Zwar gab es einst Pläne, Realität wurden sie aber nie. Die Baubewilligungen sind in der Zwischenzeit ausgelaufen und somit nicht mehr gültig. Manuela Ebneter sagt:

«Ich habe gar das Gefühl, dass die Burghalde nicht mehr ganz grad steht.»

Für die fünf Pappeln gibt es Ersatz

Obwohl das Areal wohl noch lange brachliegen wird, kommt demnächst Bewegung hinein. Denn die Stadt Wil hat der Fällung von den fünf Säulenpappeln beim ehemaligen Hotel zugestimmt. Dies erfolgt gemäss einer Mitteilung «auf Antrag der Grundeigentümerin» und wegen der Sicherheitsanforderungen.

Wann genau die Bäume weichen, geht aus der städtischen Meldung nicht hervor. Allerdings muss die Baumreihe, welche das Ortsbild prägt, erhalten bleiben. So steht es im Fäll- und Pflanzkonzept. «Die Fällung der Pappeln darf erst vorgenommen werden, wenn die Neubepflanzung sichergestellt ist», lässt die Stadt verlauten.

Anwohnerin Manuela Ebneter unterstützt die bevorstehende Fällaktion, auch wenn die Pappeln schön seinen und einen guten Charakter hätten. Es sei «leider Gottes notwendig». Als vor knapp drei Wochen der grosse Schnee gekommen war, seien dicke Äste heruntergefallen.

Diese grossen Säulenpappeln vor der Burghalde müssen weg. Bild: Simon Dudle

Der Stadt sind die Hände gebunden

Man muss kein grosser Prophet sein, um vorwegzusehen: Die Burghalde bleibt noch mehrere Jahre ein Wiler Schandfleck. Auch der Stadt sind die Hände gebunden und sie kann niemanden zwingen, etwas an der Burghalde zu verändern.

Anwohnerin Manuela Ebneter stellt derweil resigniert fest, dass die Steine in ihrem Garten Risse bekommen haben. «Die Reparatur zahlt mir niemand. Ich müsste nun einen Anwalt einschalten», sagt sie.