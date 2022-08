Quartierfest in Bronschhofen im Regenpech

Bronschhofen Quartierfest unter Regenwolken und Fabrikvordächern Das Quartierfest Bronschhofen fand am Samstag erstmals im Gebenloo statt. Trotz durchzogenem Wetter liess sich die Dorfbevölkerung die Feierfreunde aber mitnichten nehmen. Christof Lampart 21.08.2022, 14.41 Uhr

Trotz kühleren Temperaturen hoch im Kurs: Das Softeis. Bild: Christof Lampart

Organisiert wurde das Fest vom Quartierverein Bronschhofen, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Nachdem das Wetter am Freitag noch ganz schlecht war, kamen die Feiernden, die Ausstellenden und Verkaufenden am Samstag immerhin mit einem blauen Auge davon. Denn am Vormittag präsentierte sich das Wetter über Bronschhofen noch sehr solide. Erst gegen Mittag schüttete es für kurze Zeit heftig, um danach wieder abzutrocknen.