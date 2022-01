Schnäggägugger Bronschhofer feiern Schnäggäloch als Open-Air

Endlich wieder Fasnacht: Schnäggägugger präsentieren am Schnäggäloch-Open-Air ihr neues Gewand

Fünf Guggenformationen traten am Samstag am Schnäggäloch-Open-Air in Bronschhofen auf. Sie und die vielen Besucherinnen und Besucher freuten sich, dass das Fest trotz der langen Unsicherheit stattfinden konnte.