Netzergänzung Nord neben der Haustür - Betroffene erzählen

Bronschhofen «Werde unser Zuhause wahrscheinlich aufgeben»: So reagieren Anwohnende auf die geplante Umfahrung Netzergänzung Nord Noch haben sie ein Blick ins Grüne, bald vielleicht auf das Tunnelportal der Netzergänzung Nord. Die geplante Umfahrung würde neben den Häusern der Familien Knabl und Vögeli vorbeiführen. Sie erzählen von ihren Sorgen und Ängsten. Am anderen Ende der Strasse klingt es jedoch anders. Sabrina Manser 20.09.2022, 18.00 Uhr

Dominika Vögeli (links), Marisa Knabl (rechts) und ihre Tochter Jasmin Knabl stehen wenige Meter neben ihren Häusern, etwa dort, wo die Netzergänzung Nord durchführen soll. Bild: Sabrina Manser

Marisa Knabl steht wenige Meter neben ihrem Haus auf der grünen Wiese. «Etwa hier soll die Strasse gebaut werden», sagt sie und zeigt auf den Boden. Die Rede ist von der Netzergänzung Nord. Marisa Knabl wohnt seit 20 Jahren an der AMP-Strasse in Bronschhofen, gleich dort, wo ab 2028 die Umfahrungsstrasse gebaut werden soll. Diese soll Bronschhofen mit dem geplanten Autobahnanschluss im Westen der Stadt Wil verbinden.

Noch hat Knabl von ihrem Haus aus einen Blick ins Grüne, am Ende ihres Gartens rauscht ein Bach. In Zukunft könnte es eher ein Rauschen von vorbeifahrenden Autos und ein Blick auf das Tunnelportal sein. «Ich bin erschrocken, als der Kanton vor ein paar Wochen die genauen Pläne vorgestellt hat und das tatsächliche Ausmass bekannt wurde», sagt Marisa Knabl. Sie spricht über die Fussgängersicherheit und das Tempo von 80 Kilometer pro Stunde, das kurz vor dem Tunnelportal geplant ist.

Nun schaltet sich die Nachbarin Dominika Vögeli ein. Sie wohnt mit ihrer Familie gleich neben der Familie Knabl. «Wir sind vor 26 Jahren hierhergezogen, weil wir im Grünen wohnen wollten. Nun sollen täglich 7000 bis 10'000 Autos neben unserem Zuhause vorbeifahren. Was wir abbekommen, sind der Lärm und die Abgase», erzählt sie. Lebensqualität gehe verloren, sagt ihr Mann, Thomas Vögeli.

Die Netzergänzung Nord führt in dieser Visualisierung vom Kreisel rechts unten durch den Tunnel in der Bildmitte bis auf die AMP-Strasse in Bronschhofen links oben. Dort befinden sich die Häuser der Familien Knabl und Vögeli. Visualisierung: PD

Die beiden Familien haben kein Verständnis für das Projekt, sie erzählen von ihren Sorgen und den schlaflosen Nächten. Auch die 23-jährige Tochter von Marisa Knabl, Jasmin Knabl, ist frustriert. Sie könne nicht verstehen, wie der Kanton zu Zeiten des Klimawandels eine neue Strasse bauen könne. «Es wird immer von Generationenprojekt gesprochen. Aber die jungen Menschen werden gar nicht involviert», sagt sie. Ihre Mutter ergänzt, dass sie sich den Ausbau des öffentlichen Verkehrs wünschen würde statt die Förderung des Individualverkehrs.

Vor vollendete Tatsachen gestellt

Die Netzergänzung Nord ist schon länger in Planung. Dennoch hätten die beiden Familien beim Häuserkauf nie daran gedacht, dass neben ihren Häusern eine Strasse gebaut werden sollte. Marisa Knabl sagt: «Damals wurde mir vom Bauamt Bronschhofen gesagt, dass neben meinem Grundstück ein neuer Block und Schrebergärten geplant sind.» Dominika Vögeli sagt, dass es zum Zeitpunkt des Hauskaufs weder Informationen zu Wil West noch zur Netzergänzung Nord gegeben habe.

Dann vor zwei Jahren bei einer Informationsveranstaltung hätten sie erstmals von den genaueren Plänen für die Netzergänzung Nord erfahren. Marisa Knabl sagt: «Wir wurden nie gefragt, sondern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.» Sie hätte sich eine direkte Information an die Betroffenen gewünscht.

Die Familien fühlen sich nicht ernst genommen. Thomas Vögeli engagiert sich seit etwa drei Jahren für das Thema. «Bei diversen Infoveranstaltungen traten wir mit Vertretern des Kantons in Kontakt, jedoch ohne Erfolg», sagt er. «Wir werden einfach ignoriert.» Marisa Knabl sagt, ihr sei klar, dass das Zentrum in Wil entlastet werden müsse, aber es gehe auf ihre Kosten. «Meist heisst es dann: Jemand müsse halt den Kopf hinhalten.»

An der Mitwirkung zur Umfahrung, die noch bis Ende Monat läuft, werden die beiden Familien teilnehmen. Auch wenn sie sich daraus nicht viel versprechen. Es sei eine Alibi-Übung, sagen sie. Auch, weil man sich nur zur Umgebungsgestaltung äussern könne. Marisa Knabl sagt: «Ich empfinde es als Hohn, dass wir als Leidtragende nicht einmal über die Linienführung reden können.»

Massnahmen, um sich zu wehren

Thomas Vögeli, wohnt an der AMP-Strasse. Bild: PD

Die Familien lassen es nicht einfach so auf sich sitzen. Thomas Vögeli erklärt: «Wir werden die rechtlichen Mittel prüfen.» Zudem gründe man in der Nachbarschaft eine Vereinigung, um sich für das Quartier zu wehren. Auch mit dem Kanton wolle man in Kontakt treten.

Die grösste Sorge, dass das Projekt wirklich umgesetzt wird, bleibt. Marisa Knabl sagt: «Ich werde unser Zuhause dann wahrscheinlich aufgeben.»

Das sagt der Kanton St.Gallen Der Kanton St.Gallen habe 17 Varianten für die Linienführung der Netzergänzung Nord geprüft, sagt Claudia Eugster, Leiterin Kommunikation des Bau- und Umweltdepartements. Man habe verschiedene Kriterien in den Bereichen Verkehr, Landschaft, Natur, Siedlung und Kosten bewertet. «Es ist bei Projekten im bestehenden Siedlungsraum unvermeidbar, dass es einzelne Direktbetroffene gibt, die schlechter gestellt werden», sagt Eugster. Über 9000 Menschen an den Hauptachsen würden vom Projekt profitieren, denn das Zentrum könne mit der Netzergänzung Nord umfahren werden. Die Bevölkerung habe man an zwei Informationsveranstaltungen informiert. Eugster sagt weiter, dass das Bau- und Umweltdepartement bereit sei, Gespräche mit der Anwohnerschaft zu führen. Die Linienführung sei nicht Bestandteil der Mitwirkung, weil wegen technischer und rechtlicher Parameter weder Handlungsspielraum noch Ergebnisoffenheit bestehe. Dies sei kommuniziert worden. Eugster sagt: «Die vorliegende Variante wird den verschiedensten Ansprüchen bestmöglich gerecht.» (mas)

Präsident des Quartiervereins sieht Vorteile

Ganz anders klingt es weiter oben an der Strasse. «Ich befürworte die Umfahrung», sagt Kurt Hollenstein. Er ist der Präsident des Quartiervereins Bronschhofen und wohnt mit seiner Familie direkt an der Kreuzung der Bronschhofer-/Hauptstrasse und AMP-Strasse. Er steht auf dem Balkon und blickt auf die Strasse. «Als ich 1992 das Haus gekauft habe, gab es noch 60 Prozent weniger Verkehr.» Es würde eine Beruhigung geben, wenn die Netzergänzung Nord gebaut und das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) umgesetzt würde, sagt er.

Kurt Hollenstein, Präsident des Quartiervereins Bronschhofen, steht in seinem Garten, der an die Bronschhofer-/Hauptstrasse grenzt. Bild: Sabrina Manser

Es ist geplant, dass der Verkehr, der von Bettwiesen her kommt, direkt auf die AMP-Strasse geführt wird. Die Bronschhofer-/Hauptstrasse würde dann untergeordnet werden. Im Zentrum von Bronschhofen ist eine Temporeduktion geplant. «Für das Quartier sind die Massnahmen ein Vorteil, denn die Wohnqualität nimmt zu», sagt Hollenstein. Auch für ihn persönlich sei es angenehmer, wenn der Verkehr zur AMP-Strasse geführt werde.

Die Strasse direkt vor seinem Haus soll zudem verbreitert werden. Dafür müssten die Hausbesitzer in seiner Reihe drei Meter Bort hergeben. «Davon haben wir sowieso nicht viel. Wir verlieren keine Fläche von unserem Garten», sagt er. Der Kanton sei diesbezüglich auf sie zugekommen.

Ein Blick auf die Bronschhofer-/Hauptstrasse und die AMP-Strasse. Bild: Sabrina Manser

Verkehr in Wil ist ein Dauerthema

Als Vereinspräsident habe er den Eindruck, dass es im Quartier seit der Informationsveranstaltung des Kantons vor ein paar Wochen relativ ruhig sei. «Ich glaube, die Leute sind gegenüber der Umfahrung positiver eingestellt als noch vor zwei Jahren.»

Ihm sei aber klar, dass nicht alle dafür sind. Er sagt: «Wir müssen für die Allgemeinheit denken und dem Projekt eine Chance geben.» Hollenstein fährt fort: «Der Verkehr in Wil ist schlimm. Das diskutiert man schon seit bald 40 Jahren.»