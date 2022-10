Der Weg eines Briefes von Wil nach Lenggenwil führt über Zürich

Briefzustellung Ein handgeschriebener Brief beglückt Bekannte und Freundinnen, aber sorgt für Arbeit bei der Post 14 Millionen adressierte Briefe stellt die Schweizerische Post täglich zu. Auf den ersten Blick eine erstaunliche Menge, obwohl die Zahlen rückläufig sind. Die «Wiler Zeitung» hat einen Brief vom Absender zum Adressat verfolgt. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um 15.10 Uhr wird der A-Post-Brief in Wil der Post übergeben. Bild: Simon Dudle

Mein erster Brief kam damals von der Taufpatin, die ennet dem Ricken wohnte. Er musste zwar vorgelesen werden, doch das Gefühl, einen eigenen Brief zu erhalten, war sehr besonders, machte stolz. Nicht viel später kam eine Karte aus dem Ausland, aus Isreal, wo sie im Kibbuz weilte. Aufmerksamkeit erregten die vielen Briefmarken und die Tatsache, dass die Karte einen Weg von rund 4000 Kilometern hinter sich hatte.

Eine Postkarte aus den Ferien sollte vor Ferienende beim Adressat ankommen. Bild: Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Diese fand ihren Weg in damals nützlicher Zeit in die Ostschweiz. Dass Briefe oder Karten nicht immer oder erst nach längerer Dauer vom Absender zum Adressaten finden, hat vielfältige Gründe. Was bei folgendem Beispiel der Grund war, bleibt ungeklärt.

Die Karten aus den diesjährigen Sommerferien von der kroatischen Insel Krk erreichten Empfängerinnen und Empfänger mit mehr als zwei Wochen Unterschied. Lag das an den Briefmarken, die an verschiedenen Orten gekauft wurden und wohl nicht den gleichen Wert hatten? Aufgegeben wurden sie schliesslich am gleichen Ort.

Was zu beachten ist, damit Briefe korrekt zugestellt werden

Markus Flückiger, Spezialist Politik und Kommunikation Region Mitte der Schweizerischen Post AG, weist auf verschiedene Punkte hin, damit ein Brief korrekt und schnell zugestellt werden kann. So sollte die Absenderin oder der Absender darauf achten, dass die Adresse aus mindestens drei und maximal sechs Zeilen besteht und in Längsrichtung der Sendung erfolgt.

Zudem ist es wichtig, dass der vollständige und offizielle Strassennamen sowie die korrekte Hausnummer notiert werden. Die Postfachangaben haben auf der zweituntersten Zeile zu erfolgen. Ebenso ist es von Vorteil, dass die Postleitzahl korrekt und der Ortsnamen vollständig auf der Sendung steht. Und letztlich sollten weder die Postleitzahl noch der Ort unterstrichen werden.

Die Schweizerische Post verarbeitet grundsätzlich alle Sendungen maschinell. Markus Flückiger sagt:

«Dies ist allerdings bei etwa drei Prozent nicht möglich und dann wird diese Arbeit von Hand erledigt.»

Er nennt zwei Gründe: Beschaffenheit der Sendung (eine Postkarte im Sonnenformat) oder fehlende automatische Adresslesung (Anschrift in Glitzerschrift oder Spiegelung des Plastiks über der Anschrift).

Der Briefversand nimmt ab – elektronisch geht es schneller

Die Schweizerische Post stellt täglich durchschnittlich 14 Millionen adressierte Briefcouverts zu. Eine beachtliche Menge! Oder doch nicht? Pro Einwohnerin oder Einwohner sind es gerade einmal eineinhalb Briefe pro Tag. Eine befreundete Nachbarin, die seit Jahren bei der Post arbeitet, bestätigt diese Annahme. Sie sagt: «Die Menge von heute ist kein Vergleich zu jener, die einst verarbeitet werden musste.»

Das zeigt auch die Statistik in den Jahresberichten der Eidgenössischen Postkommission Postcom. Wurden im Jahr 2004 rund 2,85 Millionen Briefe zugestellt, waren es im 2021 noch 1,9 Millionen.

Eine Entwicklung, die wohl nicht aufzuhalten ist. Ist eine Mitteilung per E-Mail, SMS oder Messenger doch viel schneller, einfacher und ressourcenschonender als ein Brief. Und doch überwiegt die Freude, wenn im Poststapel ein Brief in einem schönen Couvert mit einer liebevollen Aufschrift und einem entsprechenden Inhalt zwischen Rechnungen und Mitteilungen mit maschinell erstelltem Adressfeld entdeckt wird. Es beglückt zu sehen, dass eine Person die Musse für ein persönliches Schreiben hatte.

Es ist noch nicht lange her, da befand sich ein solches Couvert im eigenen Briefkasten. Ein Schriftstück, das wie kein anderes Kommunikationsmittel Wertschätzung, Freundschaft und Zuneigung vermitteln kann. Auf den Genuss des Öffnens und Lesens folgte die ganz banale Frage, welchen Weg dieser Brief aus Wil hinter sich hatte? Er ging wohl nicht, wie früher, von der Poststelle Wil mit dem Postauto zur Poststelle in Lenggenwil.

Der Brief geht von Wil nach Sirnach und anschliessend nach Zürich

Markus Flückiger klärt auf. Um 15.10 Uhr wurde der A-Post-Brief an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil in den Briefkasten gelegt. Alle weiteren Briefe oder Sendungen, welche bis 18.30 Uhr in Wil abgegeben wurden, werden anschliessend in einem Briefbehälter mit dem Lastwagen zur Distributionsbasis in Sirnach transportiert.

Die Distributionsbasis der Schweizerischen Post in Sirnach. Bild: PD

Distributionsbasis Sirnach In Sirnach betreibt die Post eine Distributionsbasis für die Zustellung von Briefen und Paketen. Hier fallen folgende Arbeiten an:

– Zustellung von Briefen und Paketen und Expresssendungen

– Bewirtschaftung der Postfachanlagen im Gebiet

– Abholung von Sendungen bei Geschäftskunden

– Abholung von Briefen und Paketen bei Filialen und Filialen mit Partnern

– Zufuhr von Briefen und Paketen an die Zustellstellen im Gebiet

– Ausbildung von Lernenden (Beruf: Logistiker)

– Führung und Support der Zustellstellen (Uzwil, Flawil, Wängi, Märwil, Bischofszell, Bazenheid, Bütschwil, Wattwil, Nesslau, Unterwasser)

– Zustellung der Pakete im Raum Wil und Hinterthurgau

In der Distributionsbasis in Sirnach sind 160 Mitarbeitende und zehn Lernende tätig. In den Zustellstellen arbeiten 145 Mitarbeitende. (zi)

Von dort gelangte das Couvert, ebenfalls mit dem Lastwagen, nach Zürich-Mülligen. Der Brief verliess Sirnach um 20.10 Uhr und war eine Stunde später im Briefzentrum in Zürich. Dort fand die Sortierung der Couverts statt. Rund fünf Millionen Sendungen durchlaufen täglich das Briefzentrum Zürich-Mülligen. 1250 Mitarbeitende – 60 Prozent sind Frauen – sorgen 24 Stunden für einen reibungslosen Ablauf. Sie sind in den Bereichen Logistik, Sortierung und Technik tätig.

Dieses Gebäude in Zürich-Mülligen ist eines der vier Briefzentren der Schweizerischen Post. Bild: Schweizerische Post

Zürich-Mülligen ist eines der vier Briefzentren der Schweizerischen Post AG. Die drei anderen befinden sich im solothurnischen Härkingen, in Eclépens im Kanton Waadt und in der Südschweiz in Cadenazzo.

Morgens um neun Uhr ist der Brief bei der Empfängerin

Anschliessend gelangte der A-Post-Brief ins Logistikzentrum Briefverarbeitung (LZB) im st.gallischen Gossau. Dieser Transport ist auf zwei Arten an drei unterschiedlichen Zeiten möglich. Entweder mit dem Zug, der um 0.07 Uhr Zürich verlässt und um 1.45 Uhr in Gossau ist oder mit den Lastwagen. Die erste Fahrt beginnt um 23.00 Uhr und endet in Gossau um 0.20 Uhr, die zweite verlässt Zürich um 2.00 Uhr und erreicht um 3.40 Uhr Gossau.

40’000 Briefe donnern im Logistikzentrum Briefverarbeitung im Industriegebiet zwischen Gossau und St. Gallen pro Stunde über eine 48-Meter-Bahn. 120 Leute arbeiten Tag und Nacht. Gossau ist eines von acht Brief­verarbeitungszentren der Schweiz. Alle Briefe, deren Postleitzahl mit 9 beginnt, landen in Gossau, wo sie dann für die Zustelltouren der Pöstler feinsortiert werden.

Die Freude ist gross, wenn sich im Poststapel ein Brief in einem schönen Couvert mit einer liebevollen Aufschrift und einem entsprechenden Inhalt befindet. Bild: Zita Meienhofer

Diese, im Postjargon Gangfolgesortierung genannt, legt fest, wie die Zustellerin oder der Zusteller den Brief auf dem kürzesten Weg an die Adresse liefern kann. Anschliessend erfolgte der Transport zur entsprechenden Zustellstelle. In diesem Fall war es Uzwil. Der Post-Mitarbeitende war nun im Besitz des Briefes und brachte diesen im Postfahrzeug morgens um etwa neun Uhr zur Empfängerin in Lenggenwil.

Der handgeschriebene Brief der Freundin aus Wil lässt den Tag verschönern und stellt eine besondere Beziehung zur Absenderin oder zum Absender her. Franz Kafka hatte dies einst sehr treffend beschrieben:

«Wenn man einander schreibt, ist man wie durch ein Seil verbunden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen