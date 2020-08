Breitere Kader bei Uzwil und Bazenheid, grosser Umbruch bei der Wiler U20: So starten die Teams in die 2. Liga interregional Uzwil steigt am Samstag als Spitzenteam der 2. Liga interregional in die Saison, Wil U20 und Bazenheid dürfte es im besten Fall zu einem Platz im Mittelfeld reichen. Tim Frei und Gianluca Lombardi 20.08.2020, 17.00 Uhr

Bazenheid (in Rot) empfängt am Samstag zum Meisterschaftsstart die U20 des FC Wil (in Weiss) zum Derby auf dem Sportplatz Ifang. Uzwil trifft daheim auf Seuzach. Bild: Beat Lanzendorfer (Bazenheid, 15. Juni)

Über neun Monate. So lange ist es her seit dem letzten Meisterschaftsspiel in der 2. Liga interregional. Wegen der Coronapandemie musste die vergangene Saison 2019/2020 vor der Rückrunde abgebrochen werden. Am Samstag ist die Wartezeit endlich vorbei.

Wenig überraschend ist die Vorfreude auf den Saisonstart bei den Akteuren der drei regionalen Klubs Uzwil, Wil U20 und Bazenheid riesig. Was bleibt, ist die grosse Ungewissheit: Kein Team weiss so richtig, wo es nach einer längeren als üblichen Vorbereitungszeit steht.

Armando Müller, Trainer und Sportchef FC Uzwil. Bild: PD

Die Uzwiler haben den meisten Gegnern etwas voraus: Mit dem Cupspiel gegen Freienbach vom vergangenen Samstag haben sie bereits ihren ersten Ernstkampf bestritten. Trotz der 1:2-Niederlage und dem Aus unterstrichen sie den starken Eindruck, den sie in den Testspielen hinterlassen haben.

Das Heimteam war gegen die Freienbacher, ebenfalls ein Team aus der 2. Liga interregional, eindeutig die aktivere Mannschaft. Das war ganz nach dem Geschmack von Sportchef Armando Müller, der seit diesem Sommer auch Trainer der ersten Mannschaft ist: «Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt und waren physisch präsent.»

Zum Sieg reichte es nicht, weil die Chancenauswertung mangelhaft gewesen war. Laut Müller war das bereits in den Freundschaftsspielen das «grosse Thema». Diese Aussage erstaunt, erzielte Uzwil doch vier Treffer pro Testspiel. Müller sagt:

«Auch in Spielen, in denen wir viele Tore geschossen haben, liessen wir gute Möglichkeiten liegen. Solange man aber viele Torchancen kreiert, ist das ein gutes Zeichen.»

Mattia Sbocchi (in Blau) ist einer von Uzwils Neuzugängen. Bild: Michel Canonica (Henau, 15. August 2020)

Ohne Rückschläge verlief die Vorbereitungsphase aber selbst für die Uzwiler nicht. Mit der Verletzung des Neuzugangs Luca Lanzendorfer erlitten sie einen Dämpfer. Der Mittelfeldspieler, der in starker Form gewesen war, brach sich im Testspiel gegen Henau den Mittelfussknochen und fällt bis mindestens Mitte September aus.

Das Kader des FC Uzwil (5. nach der Vorrunde 2019/2020) Timon Waldvogel, Michel Lanker (neu/Gossau), Nebil Mohammed Ebrahim, Dusan Ranisavljevic, Eric Gülünay (neu/Brühl), Kristian Nushi, Raul Stillhart, Getuart Asani, Thomas Knöpfel, Zoltan Farkas, Silvan Düring, Beni Farago, Ifraim Alija (Captain), Patrik Marku, Mattia Sbocchi (neu/Herisau), Yanis Uetz, Luca Lanzendorfer (neu/Tuggen), Markus Anderes, Fabio Hasler, Sandro Studer, Orcun Cengiz, Dario Koller, Armando Müller (Trainer und Sportchef), Bekim Marku (Assistenztrainer).

«Das ist sehr schade für uns», sagt Müller, der Uzwil in der Spitzengruppe etablieren will. Das Team sei jedoch breiter aufgestellt als in den vergangenen Jahren, sodass andere Spieler Lanzendorfers Rolle übernehmen könnten.

Redaktionstipp: Platz 3

Dejan Baumann, Sportchef FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Weit heftiger in Sachen Verletzungspech hat es die Bazenheider getroffen. Mit dem treffsicheren Mittelstürmer Matthias Rüegg und den beiden Neuzugängen Roberto Manzo und Claudio Grauso haben drei wichtige Spieler in Testspielen das Kreuzband gerissen – und dies innert acht Tagen. Die drei Akteure werden frühstens im März wieder zurück sein und in der Offensive eine Lücke hinterlassen. «Diese Ausfälle sind bitter», sagt Dejan Baumann, der neue Sportchef des FC Bazenheid.

Doch der langjährige Spieler der Toggenburger meint auch: «Wir werden keinen Schnellschuss mehr machen und weitere Transfers tätigen. Denn wir sind mit unseren Spielern sehr zufrieden, ihnen gilt unser Vertrauen.» Auch das breit aufgestellte Kader stimmt Baumann optimistisch, fördere dies doch den Konkurrenzkampf.

Das Kader des FC Bazenheid (13.) Michael Gähwiler, Mark Prenrecaj (neu/Wil), Sandro Brunner, Setar Vuntik, Elvis Musaj, Labinot Musaj, Kevin Krucek-Kacoli, Ilaz Ilazi, Mirco Jungblut, Nino Cabernard, Claudio Grauso (neu/Tobel), Osman Celenk (neu/Münchwilen), Roberto Manzo (neu/Neckertal-Degersheim), Etienne Bachmann, Kevin Kenedy Lopes Gomes (Captain), Marc Ott, Matthias Rüegg, Marko Vukovic, Leandro Lucarelli (neu/Kreuzlingen), Roman Bollhalder, Roman Scardanzan, Tolga Cakir (neu/Sirnach), Ronny Hirschi (neu/Gossau), Raffael Spescha (Trainer), Patrick Fuchs (Assistenztrainer).

Beim FC Bazenheid gab es bei einer weiteren wichtigen Personalie einen Wechsel: Seit Ende Februar ist Raffael Spescha neuer Trainer. Unter ihm sollen die Toggenburger wieder zum Ballbesitzfussball zurückfinden, der das Publikum begeistert. «Klar, wenn man nach der Vorrunde auf einem Abstiegsplatz war, ist das erste Ziel der Ligaerhalt», sagt Baumann.

«Doch wir wollen uns auch kontinuierlich steigern und unseren Anhängern vor allem wieder grosse Freude bereiten.»

Die lange Pause sei ihnen entgegengekommen, sagt Baumann. Seit Sommer 2019 wurden 18 Neuzugänge getätigt. «Wir konnten die Zeit nutzen, um das Team zu bilden und die Spieler besser kennenzulernen als das bei Normalbetrieb möglich gewesen wäre.»

Redaktionstipp: 9. Platz

Fabinho, Trainer FC Wil U20. Bild: PD

Bei der U20 des FC Wil gibt es in dieser Spielzeit viele neue Gesichter zu sehen. Gleich 15 Spieler sind seit Januar dazu gestossen, 11 seit dem 1. Juli. Nur gerade sieben Akteure aus der vergangenen Saison sind noch im Kader. Entsprechend viel Arbeit wartet auf Trainer Fabio de Souza in den ersten Monaten. Angesprochen auf die Ziele übt sich Fabinho in Zurückhaltung:

«Wir haben wenig Erfahrung in dieser Liga. Die Saison wird enorm schwierig.»

Es wird wohl Zeit brauchen, bis die Mannschaft zusammengefunden hat und mit der Liga vertraut ist. Klammert man das 1:7 gegen Bazenheid aus, war die Vorbereitung aber durchaus gut.

Das Kader des FC Wil U20 (11.) Malick Huber, Giulio Franscini, Yll Selishta (neu/Kosova), Donart Asani (neu/St. Gallen U18), Santiago Miranda (neu/YF Juventus), Denes Lakota (neu/St. Gallen U18), Feriz Sadiku (neu/Radolfzell, Deutschland), Marko Krunic (neu/Zürich U21), Luan Abazi (neu/St. Gallen U18), Isak Beka, Agron Selimi, Noah Berry (neu/St. Gallen U21), Miran Saliji (neu/St. Gallen U18), Adonit Fetaj (neu/Kosova), Doriano Giorgio (neu/St. Gallen U18), Dionis Marovci (neu/St. Gallen U21), Robin Wirth (neu/Wil U18), Muhamed Tahiri (YF Juventus), Arian Arifaj, Alen Coric (neu/Bazenheid), Mika Mettler (Captain), Aridon Shaqiri, Fabio de Souza (Trainer), Amir Shafi (Assistenztrainer).

Im letzten Testspiel gegen YF Juventus II aus der 2. Liga regional siegten die Wiler gleich 6:2. Aber auch gegen den 1.-Liga-Vertreter Winterthur II erkämpften sie sich ein beachtliches 0:0. Wie stark das Team aber wirklich ist, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Ein Platz im Mittelfeld dürfte aber drin liegen.

Isak Beka (im schwarz-weissen Trikot) gibt im Zweikampf mit Uzwils Kristian Nushi alles.

Bild: Michel Canonica (Wil, 5. Mai 2019)

Eine bereits bestens bekannte Hürde ist das Alter der Mannschaft. Im Durchschnitt sind die Spieler erst 18 Jahre alt und werden noch vieles lernen müssen. Die Konstanz dürfte das bestimmende Thema der Saison werden. Da die Aufgabe der U20 aber primär darin besteht, Talente zu fördern und für die erste Mannschaft vorzubereiten, sind das Faktoren, die die Wiler in Kauf nehmen müssen.

Redaktionstipp: 7. Platz

Saisonstart 2. Liga interregional Am Samstag: 16.00 Chur – Widnau. 16.30 Amriswil – United Zürich. 17.00 Uzwil – Seuzach. 17.30 Weesen – Bassersdorf. Bazenheid – Wil U20. Am Sonntag: 15.00 Rüti – Calcio Kreuzlingen. Spielfrei: Kreuzlingen.