Ursi Koch aus Braunau brennt auf ihrem Hof Schnaps

Braunau Schnaps brennen kann auch eine Frau: Ursi Koch erzählt von ihrer ungewöhnlichen Leidenschaft, von der sie seit acht Jahren nicht mehr loskommt Ursi Koch aus Braunau brennt fürs Brennen und stellt aus ihren eigenen Früchten exquisiten Edelbrand her. Dafür hat sie schon viele Auszeichnungen gewonnen. Ruth Bossert Jetzt kommentieren 07.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ursi Koch hat zu Hause eine eigene Brennerei und stellt aus den Früchten des landwirtschaftlichen Betriebs Schnäpse her. Bild: Ruth Bossert

Die Stube im Bauernhaus von Ursi Koch und ihrer Familie ist gemütlich. Doch so ganz nach Wohnen fühlt sich das Ambiente nicht an, überall stehen Flaschen in verschiedenen Grössen mit edlem Inhalt, an einer Wand reihen sich Zertifikate von verschiedenen Auszeichnungen und in einer Ecke steht eine Art Verkaufsgestell mit den unterschiedlichsten Edelbränden in speziellen Flaschen.

Während der Besuch staunt, lacht Ursi Koch: «Unsere Stube ist auch mein Verkaufsladen.» Selbstverständlich lasse sich Edelbrand nicht gleich verkaufen wie Konfitüre oder Eier, deshalb sei es unumgänglich, dass sie die Kundschaft, welche direkt bei ihr zu Hause einkaufen wolle, ins Haus beziehungsweise in ihre gute Stube bitte.

Sie und ihre Familie hätten sich an diese Situation gewöhnt und es würden sich dabei gute Gespräche ergeben, erzählt die Bäuerin und Mutter von vier Kindern. Zusammen mit ihrem Mann hat sie vor 28 Jahren den Hof ihrer Schwiegereltern mit zehn Hektaren Fläche und 17 Kühen übernommen. Schon damals wurde die alte Brennerei, welche immer schon im Keller stand, alle paar Jahre mal angefeuert.

Schon viele Auszeichnungen gewonnen

Seither hat sich vieles verändert. Der Betrieb wurde modernisiert und vergrössert. Heute hält die Familie zwischen 60 bis 70 Milchkühe, 60 Aufzuchtrinder verbringen zwei Jahre im Berggebiet. Kochs halten zudem bis zu 20 Aufzucht-und Mastkälber und bewirtschaften 200 Hochstamm-Obstbäume und 20 Aren Niederstammkulturen.

Die Idee, die alte Brennerei durch eine neue Anlage zu ersetzen, geisterte schon lange in den Köpfen der Mitglieder der Landwirtschaftsfamilie. Meist hatten aber neue Bauten auf dem Betrieb Vorrang, erzählt Ursi Koch. Als die Kinder dann grösser waren, schien im Jahr 2014 die Zeit reif für das Brennen. Es war nie eine Frage, wer das Zepter in der Brennerei übernimmt. Ihr Mann war voll im Betrieb engagiert und so war es logisch, dass sie am Landwirtschaftlichen Zentrum Flawil einen Brennkurs absolvierte.

Ein Jahr danach wurde die neue Brennerei bestellt. Kurz vor Weihnachten brannte Ursi Koch den ersten Gravensteiner Feinbrand und bereits ein halbes Jahr später reichte sie den Vieille Prune Barrique und den Gelbmöstler Likör an die Ostschweizer Edelbrandprämierung ein. Noch immer ist Ursi Koch voller Stolz, dass sie dabei gleich die höchste Auszeichnung bei der Kategorie Vieille Prune und den Gruppensieg zu sich nach Braunau holte. Auch beim Gelbmöstler Likör schnitt sie mit 19 von maximal 20 Punkten sehr gut ab. Ab dann wusste die engagierte Brennerin, dass sie auf dem richtigen Weg ist.

Mit ihren Schnäpsen und Likören hat Ursi Koch schon viele Auszeichnungen gewonnen. Bild: Ruth Bossert

Regionale Produkte liegen im Trend

In den folgenden Jahren entwickelte Ursi Koch ihre Leidenschaft laufend. Ihre Nase wurde immer feiner und präziser und die guten Fruchternten in den Jahren 2017 und 2018 taten das Ihre dazu. Ursi Koch heimste regelmässig Auszeichnungen ein und auch der Verkauf der Edelbrände entwickelte sich zusehends. Erst vor ein paar Monaten wurde sie als Gruppensiegerin bei der Edelbrandprämierung für ihren Zwetschgenbrand geehrt.

Als gelernte Detailhandelsangestellte – ihre Familie betrieb eine Zimmerei in Ettenhausen – arbeitete sie später im Büro eines Holzhandels und so war ihr auch die Vermarktung nicht ganz fremd. Nebst dem Verkauf in ihrer Wohnstube konnte sie ihre Flaschen in einem Haushaltwarengeschäft in Tobel in Kommission geben, aber auch in verschiedenen Landi-Läden stehen diese heute zum Verkauf in den Gestellen.

Sie ist auch im neu eröffneten Wiler Altstadtgeschäft Regalo mit ihren Schnäpsen präsent. Zudem geht sie an verschiedene Märkte in der Region. Ihr ist bewusst, dass der rückläufige Alkoholkonsum in der Schweiz ihre Verkaufszahlen nicht ins Unermessliche steigern lassen wird. Hingegen merkt sie, dass sich viele Genussmenschen gerne etwas Aussergewöhnliches leisten und dabei vermehrt auf ein regionales Produkt zurückgreifen. Dafür seien sie auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen