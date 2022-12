Wiler Silvesterumzug auf neuer Route

Brauchtum Laternenvisitation oder Dämonenabwehr: Ursprünge des Wiler Silvesterumzugs sind nicht restlos geklärt Der Wiler Laternenumzug zu Silvester wartet dieses Jahr mit einer neuen Route und einem Feuerwerk auf. Grund ist das 10-Jahr-Jubiläum der Vereinigung von Wil und Bronschhofen. Adrian Zeller 27.12.2022, 18.00 Uhr

Traditionell tragen Kinder am Silvesterabend selbst gestaltete Laternen durch die Altstadt. Bild: Adrian Zeller

Nach alter Sitte tragen Wiler Kinder am Silvesterabend ihre kreativ gestalteten Laternen durch die verdunkelte Altstadt. Sie werden dabei von den Stadttambouren begleitet. Der Brauch geht auf die alljährliche amtliche Laternenvisitation zurück. In der Zeit vor der Einführung der Strassenbeleuchtung wurde überprüft, ob alle Wiler Haushalte im Besitz einer funktionstüchtigen Laterne waren, um der Feuerwehr oder anderen Helfern in Notfällen den Weg zu weisen. Gemäss Angaben eines Vortragsmanuskripts von Dr. Magdalen Bless-Grabher ist dieser feuerpolizeiliche Kontrollgang erstmals in einem Ratsprotokoll von 1818 erwähnt. Mutmasslich bestand er aber bereits früher.

Das «Gutjahrssingen» der ärmeren Kinder

Die genauen Ursprünge dieser Laternenumzüge sind nicht bekannt. Am Übergang ins neue Jahr gab es bereits in früheren Jahrhunderten in Wil verschiedene Aktivitäten. Der Wiler Chronist Karl Ehrat erwähnt etwa für das Jahr 1739 vier Musiker, die mit ihren Instrumenten in der Stadt aufspielten. Ebenfalls ist historisch das Neujahrssingen von Wiler Kindern bekannt. Beim sogenannten «Gutjahrssingen» zogen laut der Historikerin Bless-Grabher am Silvesterabend vor allem ärmere Kinder in Wil von Haus zu Haus. Sie sangen einen Segenswunsch fürs Neue Jahr und bettelten zugleich um eine Gabe.

Die Obrigkeit hatte an diesem Brauch keine Freude. Laut den Sittenmandaten aus dem 17. Jahrhundert verboten die Behörden dieses Betteln immer wieder oder schränkten es zumindest ein: Gemäss einer amtlichen Anordnung von 1664 sollten nur noch Kinder unter sieben Jahren bei Gotte und Götti und weiteren Verwandten maximal kleine Geldbeträge sowie ein zopfartiges Gebäck abholen.

Abwehr von Totendämonen

Ein Grund für die behördlichen Einschränkungen könnten die Ursprünge dieser Betteltouren sein. Bless-Grabher stellt eine Verbindung zu in der Volkskunde bekannten Heischbräuchen fest, in der Totendämonen nach vorchristlichem Glauben Opfergaben forderten. Dieses Betteln – und auch Stibitzen – ist ebenfalls aus weiteren alten Wiler Bräuchen bekannt, die die Ratsherren immer wieder mit mässigem Erfolg verboten.

Neue Route zum Weier Anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums der Fusion von Wil und Bronschhofen wird in diesem Jahr der Laternenumzug über eine geänderte Route durchgeführt, wie Ortbürgerrat Ruedi Schär erklärt. Im Auftrag der Stadt Wil organisiert er alljährlich den Traditionsanlass. Vom Kirchplatz führt die Route via Hofplatz über die Marktgasse zum Stadtweier. Dabei werden die beleuchteten Häuserfassaden der Altstadt ein besonderer Blickfang sein, schwärmt Schär. Beim Weierdamm ist dann ein Feuerwerk anlässlich des Vereinigungsjubiläums von Wil und Bronschhofen zu erleben. Den Abschluss findet der Umzug um ca. 19.30 Uhr auf dem Hofplatz, wo gebackene Silvestermänner an die Kinder verteilt sowie Punsch und Glühwein ausgeschenkt werden. (aze.)

Praktiken heidnischen Ursprungs manifestierten sich in Wil auch in anderer Ausprägung: 1510 musste sich eine Schar junger Männer vor dem Rat verantworten, die zur Nachtzeit mit Seilen und Wagen die Strasse gesperrt und Karren in einen Brunnen geworfen hatten. Historikerin Bless-Grabher vermutet dahinter mehr als jugendlichen Übermut: «Möglicherweise stand ursprünglich eine Nachahmung oder Abwehr der wilden Totendämonen dahinter.»

Der Umzug wird von den Stadttambouren begleitet. Bild: Adrian Zeller

In den Nächten zwischen Weihnachten und Dreikönig waren laut Bless-Grabher nach altem Glauben die Geister der Toten unterwegs, angeführt vom germanischen Gott Wotan, der als Totengott gilt. Mit Klopfen an Fensterläden, Schellen schwingen und Geschirr zerschlagen und anderem nächtlichem Lärm sollten gemäss Bless-Grabher einerseits die Dämonen in die Flucht geschlagen, andererseits die im Winterschlaf erstarrte Vegetation aufgeweckt werden.

Licht und Feuer als «Waffen»

Nicht nur mit Radau wollte man in alten Bräuchen die schädlichen Dämonen bannen, auch Licht und Feuer sollten sie vertreiben. Die Funken haben ihrerseits eine Verbindung zur Wintersonnenwende um Weihnachten. «Später sind die altheidnischen Lichtbräuche in die christlichen Weihnachtsbräuche eingeflossen, aus denen ja die Kerzen nicht mehr wegzudenken sind», schreibt Bless-Gabher und schlägt eine Brücke zum Laternenumzug: «Wer weiss, vielleicht sind ursprünglich auch in Wil die Laternen an Silvester zur Abwehr der Dämonen angezündet worden.» Die versierte Kennerin der äbtestädtischen Geschichte fügt an: «Möglicherweise gab man dem Brauch erst, als man seinen ursprünglichen Sinn nicht mehr verstand, eine neue Bedeutung mit der Visitation.»