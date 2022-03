«Hirsmäntig» in Rossrüti verliert Magnetkraft

Brauchtum Hirsen, Chüechli und Hirschkönige: Fastenzeitbräuche bröckeln - auch der «Hirsmäntig» in Rossrüti Der «Hirsmäntig» in Rossrüti ist ein traditionsreicher Nach-Fastnachtsbrauch, er lockte einst viele Wiler an. Doch auch er droht an Bedeutung zu verlieren. Dieses Jahr sind in den Rossrüter Restaurants keine besonderen Veranstaltungen geplant. Adrian Zeller 07.03.2022, 05.00 Uhr

Ab den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts stand im «Rössliguet» am Hirsmontag jeweils eine Hausmetzgte auf dem Programm. Bild: Adrian Zeller

Bei den Mutmassungen über die Ursprünge des «Hirsmäntig» in Rossrüti trifft die italienische Redensart «se non è vero, è ben trovato» zu: ist es nicht wahr, so ist es gut erfunden. Eine Legende besagt, die Rossrüter hätten den Wilern während einer Hungersnot einige Säcke Hirse gespendet. Als Dank würden sie nun am Hirsmontag mit den Rossrütern tafeln. Belege dafür gibt es nicht. Ins Reich der Mythen gehört ebenfalls die Erzählung, die Rossrüter hätten den Wilern während einer grossen Lebensmittelknappheit den Nieselberg im Tausch gegen einige Säcke Hirse abgenommen.

Vorchristliche Fruchtbarkeitsfeier

Tatsache ist hingegen, dass sich in der Schweiz verschiedene historische Bräuche in Verbindung mit Hirse nachweisen lassen. Da sie preislich höher als andere Getreideprodukte gehandelt wurde, gilt sie als Inbegriff für üppiges Essen. «Da Hirse bereits im Altertum bekannt war, darf angenommen werden, dass es sich beim Hirsmontagsfest um eine vorchristliche Fruchtbarkeitsfeier im Kreise der Ostra-Feste (Ostern) mit anschliessender freudiger Belustigung handelt», schreibt der verstorbene Wiler Freizeit-Geschichtsforscher Willi Olbrich.

Üppiges Tafeln vor der Fastenzeit

Der Zeitpunkt des «Hirsmäntig» basiert auf der Zeit vor der Einführung des gregorianischen Kalenders 1582. Der entsprechende Montag fiel damit in die Fastnachtszeit, nicht wie heute in die Fastenzeit. Der «Güdismäntig» in Luzern, der «Morgenstraich» in Basel und der «Rosenmontag» in Köln sowie weitere heitere Anlässe basieren auf der Zeitrechnung gemäss vormaligem Kalender. Am Funkensonntag, dem ersten Sonntag in der Fastenzeit, endete die «alte Fastnacht». Der Hirsmontag war demnach der Tag, an dem vor der vorösterlichen Fastenzeit nochmals üppig getafelt, getrunken und die Geselligkeit gefeiert wurde.

Sonntägliches Delikatessen-Betteln

In den Wiler Ratsprotokollen wird laut Olbrich der Hirsmontag am

4. Februar 1771 erstmals erwähnt. Gemäss diesem Eintrag soll den Kapuzinern wegen des Küechlimahls zwei und wegen des Hirsmontags ein Eimer Wein gegeben werden, heisst es dort.

«Chüechli» zur Fastnachtszeit entsprechen einer langen Tradition. Das sogenannte «Küchlein holen» war ein weit verbreiteter Brauch. Dabei zogen Kinder und zum Teil Erwachsene von Haus zu Haus und erbettelten die Delikatessen. Der erste Sonntag der Fastenzeit wurde auch als «Chüechlisonntag» bezeichnet. Gemäss dem Wiler Chronisten Karl Ehrat standen alte Fruchtbarkeitsbräuchen mit diesem Gebäck in Verbindung.

Weil die Küchlein öfters aus den Küchen stibitzt wurden, kam es zu Beschwerden. Der Wiler Rat gab 1545 Anweisung, dass jeder während der Fastnachtszeit seine Türe geschlossen halten sollte.

Der Wiler Bezirksammann und Volkskundler Gottfried Kessler schreibt in einem 1916 erschienen Artikel, dass am «Chüechli – und Funkensonntag» auf dem Hofberg sowie auf den Anhöhen im Toggenburg und im Appenzellerland bei Einbruch der Dämmerung Frühlingfeuer entzündet wurden.

Wahl des Hirschkönigs

Wie Kessler weiter erwähnt, trafen sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts in der Gastwirtschaft «Rössli» in Rossrüti jeweils am Hirsmontag eine Gruppe fröhliche Wiler Burschen, um aus ihrer Mitte einen «Hirschkönig» zu wählen. Ihm wurde ein Hirschgeweih aufgesetzt. «Es wurde dabei allerlei Schabernack – mitunter solcher sehr groben Kalibers – getrieben und ein eigenes Protokoll darüber geführt» hält Kessler fest. Diese Aufzeichnungen sind laut seinen Angaben verschwunden.

Gemäss Willi Olbrich wurde der Hirsmontag ursprünglich in Rossrüti lediglich im «Rössli» gefeiert. Ab den 1930er Jahren wurde er in allen vier Gastlokalen, «Hirschen», «Sternen», «Rössliguet» und «Sonne» (heute «Valentino»), bei traditionellem Stockfisch und Chäschüechli begangen. «Als Besucher stellten sich allerdings lediglich Wiler Ortsbürger in Begleitung von Kapuzinern ein», schreibt Olbrich.

Bröckelnde Tradition in Rossrüti

Der Kenner der Wiler Geschichte und ehemalige Tonhalle-Leiter, Benno Ruckstuhl, schreibt im Buch «Wiler Fastnacht»: «Am Hirsmontag lud früher auch das Kapuzinerkloster Wil Vertreter der Behörden und Persönlichkeiten von Wil, die sich um das Kloster verdient gemacht hatten, zum Mittagessen.» Entsprechende Einladungen zum Hirsmontag sind auch aus anderen Kapuzinerklöstern in der Schweiz bekannt.

Ab den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts stand im «Rössliguet» am Hirsmontag jeweils eine Hausmetzgte auf dem Programm. Ab dann öffnete sich der Event für ein breites Publikum.

Allerdings hat er in den letzten Jahren etwas an Anziehungskraft eingebüsst, der grosse Publikumsandrang aus Wil, von dem Olbrich vor dreissig Jahren schrieb, hat nachgelassen. Wie eine Umfrage ergab, sind in diesem Jahr am Hirsmontag in den Gasthäusern von Rossrüti kaum besondere Menüangebote oder Veranstaltungen geplant.